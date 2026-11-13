TableroAbierto | Raúl Frega: “El Papa se ensució las manos con los problemas de Argentina”

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó definiciones que trascendieron el plano religioso y abrieron distintas interpretaciones políticas. Una de ellas fue la del sacerdote riocuartense Raúl Frega, quien participó del encuentro ecuménico con representantes de distintas confesiones religiosas y compartió sus impresiones en el streaming de Alfil, TABLERO ABIERTO.

Para el párroco de Espíritu Santo, el discurso papal tuvo la amplitud necesaria para interpelar a todo el arco político. Si bien consideró que hubo planteos dirigidos especialmente al Gobierno nacional, también advirtió que sus palabras incomodaron a la oposición. Entre los temas que destacó mencionó la discapacidad, las universidades, la justicia social y el rol del Estado frente a determinadas situaciones. “Evidentemente, el discurso del Papa incomoda o, yo diría, interpela porque nos moviliza a preguntarnos qué estamos haciendo”, sostuvo.

Consultado sobre si Javier Milei estará dispuesto a escuchar ese mensaje, Frega manifestó su deseo de que las palabras de León XIV puedan generar un cambio en la mirada del Presidente. En particular, cuestionó la tendencia a escuchar únicamente voces coincidentes y reclamó una mayor apertura hacia otras perspectivas.

“Es necesario romper esa burbuja”, planteó. Y agregó que pensar diferente no convierte al otro en enemigo, una de las ideas que rescató del mensaje papal. Incluso trasladó esa reflexión a las decisiones económicas del Ejecutivo: “Si quiero tomar decisiones, por ejemplo, en el recorte, ¿por qué tengo que recortar en estos ámbitos? ¿No será que tenés que recortar en otros?”, cuestionó.

Críticas al VIP

Otro de los aspectos que llamó la atención del sacerdote fue la organización de un espacio VIP durante la visita. Aunque aclaró que no ingresó al lugar, describió que pudo observar las instalaciones y cuestionó que estuvieran destinadas a dirigentes políticos, famosos e influencers, sin una presencia significativa de representantes de las comunidades religiosas.

“Me dio mala impresión porque era como un evento, era un cóctel”, relató. También marcó diferencias entre la hospitalidad hacia los invitados y la creación de espacios exclusivos: “Una cosa es recibir la hospitalidad y después armar una cosa VIP. Vos en tu casa siempre recibís a tus invitados y los recibís con lo que tenés. No hace falta armar una cosa”.

Un mensaje sin temores

Más allá de esos cuestionamientos, Frega realizó una valoración positiva de la visita y destacó que León XIV no esquivó los temas sensibles de la realidad argentina. Para el sacerdote, esa decisión responde a una concepción del compromiso religioso que implica involucrarse con los problemas del presente.

“En la última encíclica dice que hay que ensuciarse las manos con los problemas de nuestro tiempo. Y él lo hizo. Se ensució las manos con los problemas de Argentina”, afirmó.

Finalmente, definió al Pontífice como un Papa “profundamente profético”, no por anticipar acontecimientos, sino por animarse a hablar sin temor e interpelar desde la realidad.