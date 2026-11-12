Enroque corto | Acelerada, despidos y desafíos

Spaccesi pide meter acelerada

El legislador del Partido Libertario Córdoba, Agustín Scpaccesi, apuró a la oposición a armar un gran frente para las elecciones provinciales. Le puso fecha.

Informante: Básicamente, lo que les está diciendo a Juez, Bornoroni y De Loredo, es que dejen las vueltas y avancen. Que dejen las vanidades de lado.

Periodista: Vi un comunicado en las redes.

I.: Claro, a través del Partido Libertario, el legislador propone que, respondiendo a la convocatoria de la UCR, todas las fuerzas políticas opositoras se reúnan con urgencia el 18 de noviembre.

P.: ¿Por qué el apuro repentino?

I.: No tan repentino. Hay muchos dirigentes, intendentes y jefes comunales que están pidiendo desde hace rato la unidad. Lo que dice Spaccesi es que la elección puede ser pronto y hay que organizarse. “La ley electoral provincial habilita desde el 7 de marzo, lo que obligaría a presentar alianzas hasta el 6 de enero y listas de candidatos el 16 de enero. No cometamos los mismos errores del pasado”, dice el comunicado.

P.: ¿Respuestas?

I.: Por ahora, ninguna. Al menos no públicas.

Despidos y gestión ante legisladores

La situación de los 51 trabajadores de la Residencia Serrana de La Falda, ex IOSFA, sigue siendo visibilizada con movilizaciones de ATE y CTA Autónoma Punilla Norte, pero además, con gestiones ante referentes políticos. El viernes pasado, los empleados consiguieron llegar con el reclamo al senador nacional Luis Juez.

Informante: ¿Se enteró lo que pasó el viernes? Luego de la caminata en La Falda, donde repartieron volantes para informar a comerciantes y vecinos sobre la situación de las 51 familias que recibieron notificaciones de despido en la residencia de la exIOSFA, la movilización se dirigió al Hotel Edén, donde se desarrollaba un encuentro político con la presencia de Luis Juez y del diputado nacional Gabriel Bornoroni. Allí pidieron ser recibidos y, tras algunas gestiones, lograron hablar con el senador nacional.

Alfil: ¿Qué respuesta obtuvieron de Juez?

I: Escuchó el planteo de los trabajadores y se comprometió a buscar respuestas durante los próximos días. Quedó abierta una instancia de diálogo y se organizó una reunión con distintos legisladores nacionales, para que los delegados gremiales puedan exponer la situación y avanzar en un diálogo político. Por ahora, los despidos siguen en pie y las 51 familias esperan respuestas. La próxima semana será clave para saber si las gestiones se traducen en algo más que compromisos.

Encuentro sobre desafíos, IA y liderazgos

Funcionarios provinciales como el ministro de Producción, Fernando Sibila, y David Urreta, presidente de la Lotería de Córdoba, están anotados para participar de un encuentro de la Fundación Impulsa Argentina sobre "Herramientas para enfrentar desafíos". Eseste sábado 14 de noviembre, de 9 a 13, en el Museo de la Industria “Brigadier Juan Ignacio San Martín”.

Informante: Le tengo una invitación para este sábado. Abre Fernando Sibilla, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Córdoba, y participan como oradores Andrés Pallaro, director del Observatorio del Futuro de la Universidad Siglo 21, que disertará sobre inteligencia artificial y el futuro del trabajo.

Alfil: El tema del momento.

Informante: Hasta el papa León XIV habló del tema. También van a exponer Marisa Martínez, abogada previsionalista; Elena Kuchimpós, asesora pedagógica; y Roxana Martínez, periodista y emprendedora. Ellas hablarán sobre "la sabiduría de reinventarse". El panel “Inteligencias que construyen futuro” será con Matías Carrera, especialista en marketing digital e inteligencia artificial; Gabriel Aguilera, docente e inversor; y Diego Manfio, ingeniero, emprendedor y empresario. Siguen Valeria Díaz: especialista en ética, integridad y gobernanza, que disertará sobre liderazgo y confianza en las organizaciones.

A: Hay más funcionarios provinciales, me dijo.

I: Si, David Urreta, de la Lotería, va a hablar sobre "Liderar en tiempos de cambio: cómo transformar desafíos en oportunidades", por David Urreta, presidente de la Lotería de la Provincia de Córdoba.