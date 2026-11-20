“Boludos no somos”. ¿Cuál es la relación verdadera del Panal con AFA? La resonante frase corresponde al actual ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, luego del enchastre y la basura tirada que quedó en Alberdi luego de la final entre Godoy Cruz y Tristán Suárez, en cancha de Belgrano. A la par de que Quinteros despotricaba contra la organización y AFA, por la sobreventa de entradas para esa definición, el gobernador de Córdoba Martín Llaryora descorchaba en su despacho, gritando como un gol, una semana de gloria en cuanto a la organización de evento, con la llegada de la Selección Argentina ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, más la oficialización del retorno del WRC, el Rally Mundial, a la Sierras cordobesas, después de casi 9 años, en 2028.

Entonces, ¿Se trata del juego del “policía bueno, policía malo”? ¿O simplemente disparidad de criterios?

Sin embargo, en AFA adoptaron a Córdoba como escenario principal del interior del país, luego de la caída de Santiago del Estero y el “Madre de Ciudades”: las causas penales sobre el tesorero del ente madre del fútbol argentino, Pablo Toviggino, y un presente incómodo desde lo judicial, la estrategia fue dejar de lado a la provincia norteña y centralizar en el Kempes otros eventos de magnitud masiva. Claro, con el presidente de Instituto Juan Manuel Cavagliatto como interlocutor principal, eso sí, pero nadie de la cúpula del Panal pone reparos en eso, mientras Córdoba siga siendo sede y protagonista, refrendando la “economía naranja” (derrame de negocios paralelos al evento) lema principal del “cordobesismo”, que apunta a retener la gestión en el 2027, en un año electoral más intrincado que de costumbre y con la posibilidad concreta de perder el poder luego de casi tres décadas de vigencia.

Quinteros en llamas

Pongamos contexto: en la final de la Primera Nacional en cancha de Belgrano, notificaron que habría entradas para 15 mil personas y al final ese número fue casi duplicado. Hubo algunos incidentes menores, peleas, roturas de mobiliarios, quizás sin llegar al escándalo, aunque lo mismo terminó siendo combustible para que el responsable de Seguridad en Córdoba quedara en llamas.

Repasamos: “Que se encule quien se encule. AFA me mandó el aforo oficial y era un poco más de 14 mil personas. Una cosa es que seamos conciliadores, pero no boludos. No voy a autorizar ningún partido definitorio más. Y no es un problema de seguridad, es un problema de seriedad". Es que el Kempes queda muy grande para la convocatoria de ese juego, pero al final, hubo desobediencias que no terminaron de la mejor forma. Y no tardó en culpar a AFA por esa actitud

"Quisiera eventos de la Selección de envergadura, no esos en los que los jugadores tienen que cumplir sus sanciones y no vienen. Hay un porteñocentrismo que se quieren hacer los dueños de la pelota. En todo sentido. Pero yo no le debo nada a nadie, menos a estos tipos. Me hubiera gustado que la AFA tenga otra contemplación con la provincia de Córdoba, porque en 2011 venían acá cuando en todos lados los puteaban, después nos trajeron Bolivia con un aforo reducido". La queja general fue por la “utilización” de AFA de mandar a la Selección al Kempes para cumplir los castigos de FIFA por los incidentes en la final del Mundial ante España, en este caso, ya declarando en modo dirigente.

Y como se sabe, Quinteros busca también, el protagonismo que lo posiciones de la mejor manera en la carrera para la intendencia. Se viene la sucesión en el Palacio 6 de Julio con el Jefe Comunal Daniel Passerini sin posibilidad reglamentaria de ser electo, por lo que desde lo mediático, Quinteros no escatima en oportunidades para capitalizar votos y aguas para su molino.

Por cierto, el elevado protocolo en el cotejo ante Costa Rica desnudó la improvisación luego de la famélica convocatoria del evento, como también la controvertida decisión de abrir los molinetes en el segundo tiempo para el ingreso de aquellos hinchas sin entradas. ¿Y nadie pensó en aquellos que sí pagaron sus lugares? ¿Aquel que pagó casi medio millón de pesos para asistir en familia, viendo que a su alrededor, la mayoría no había metido la mano en el bolsillo? ¿Tanto puede caer la Selección a nivel expectativa sin Lionel Messi? Desde AFA mantuvieron un elevado precio a pesar de la ausencia del astro mundial, y ya se van sintiendo las consecuencias de los negocios y la industria que se no será la misma…

Llaryora festeja

Cómo no va a celebrar Llaryora su segundo semestre a nivel shows deportivos. Junto con el titular de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, pueden presumir de haber metido dos veces en el Kempes a la Selección Argentina, en 45 días. Y que van a albergar la final del Trofeo de Campeones, con Belgrano como primer clasificado. Y que vinieron Los Pumas antes Escocia por la Nations Championship. Y el evento de Ciclismo más importante del continente, el Tour de France. Se viene además en diciembre la PRO League de Hockey masculino y femenino, donde las “Leonas” estrenarán la corona de campeón del mundial pasado en el estadio “Soledad García”. Por eso Llaryora no llora a AFA lo sucedido en Alberdi. Quinteros dio la cara como su investidura obliga, con enojo, marcando la cancha, pero desde el Panal, la tregua con AFA se disfruta con finales y con la Selección. Y con la “economía naranja” en danza, quizás no haya mejor campaña proselitista que esa, en procura de ser reelegidos en 2027. Eso sí con “policias malos” y “policías buenos” como estratagema electoral.