Asesinato de José Ignacio Rucci. “Operación Traviata”: El Crimen de Montoneros. Parte 2/2

Daniel Álvarez Soza

A continuación y respecto del atentado, citaremos a Ceferino Reato, que en su obra: “Operación Traviata ¿Quién mató a Rucci?” nos dice: “Es el martes 25 de septiembre de 1973 ya faltan quince minutos para el mediodía. Dos días antes Perón fue elegido presidente por tercera vez (…).Los peronistas siguen festejando luego de casi dieciocho años de exilio; los que no lo son confían en que el anciano líder, que ahora se define como “un león herbívoro” y “una prenda de paz”, tenga la receta para terminar con la violencia desatada durante la dictadura que también fue fogoneada por él. Pero “Lino” (Julio Juan Roqué, el mejor cuadro de Montoneros. Fue adiestrado en Cuba, y según el autor, hasta sus enemigos lo elogiaban) ya no tiene esperanzas en Perón: las perdió definitivamente con la matanza de Ezeiza y con la caída del “Tío” Héctor Cámpora. Perón se les está yendo a la derecha y ellos han decidido apretarlo., “tirarle un fiambre”, el de su querido Rucci, para, que los vuelva a tener en cuenta en el reparto del poder, tanto en el gobierno como el Movimiento Nacional Justicialista”.

“Al acecho, Lino y sus hombres esperan que Rucci salgan en dirección al Torino colorado de la CGT (…) que acaba de estacionar frente a la casa chorizo de la avenida Avellaneda 2953, entre Nazca y Argerich, en el barrio de Flores…”

“Cuando abre la puerta de la casa, sus trece guardaespaldas ya están en sus puestos, sentados en los cuatro autos estacionados sobre Avellaneda: tres lo esperaban en el Torino colorado sin blindar; cuatro en un Torino gris ubicado a unos cincuenta metros casi llegando a Argerich; los otros seis, en los dos coches del medio, un Dodge blanco y un Ford Falcon gris, que es el que saldrá primero encabezando la caravana”.

“En el primer piso de la casa de al lado a Lino no se le mueve un pelo; apunta con cuidado, espera el segundo preciso e inmediatamente después de la ráfaga de ametralladora, aprieta el gatillo del FAL. Son las 12. 10 y la bala penetra en la cara lateral izquierda del cuello de Rucci, de un metro setenta de altura, que a los cuarenta y nueve años estira su mano pero no llega nunca a tocar la manija de la puerta trasera del Torino”(1)

Montoneros diría después que Rucci era como las galletitas Traviata “porque tenía 23 agujeritos” (2).

Sobre las causas del asesinato de Rucci, en una entrevista con Firmenich, el historiador Felipe Pigna le pregunta: ¿Por qué mataron a Rucci? Firmenich no asumió ni negó el asesinato; en realidad, no se refirió a la autoría del operativo, sino que prefirió enumerar las tres causas por las que, en su opinión, había muerto Rucci.

Según Firmenich, Rucci, “Fue uno de los responsables de Ezeiza, era el “abanderado” de los ataques violentos de la derecha peronista contra Montoneros y boicoteaba el Pacto Social, la médula del plan de gobierno de Perón” (3).

Años más tarde, el ex secretario general del PJ, Juan Abal Medina, tras el asesinato de Rucci, dirá: “Perón decide que va a terminar con estos sectores” (4).

En las horas previas al asesinato de Rucci, el matutino italiano Il Giornale D’ Italia publicó declaraciones de Perón dadas a este medio en la que avanzó varios pasos en dirección a su definición ideológica sobre el peronismo: “Mientras los demás hablan de socialismo nosotros hablamos de justicialismo. Somos decididamente antimarxistas”. Seguidamente, tras definir los métodos de la guerrilla, observó “O los guerrilleros dejan de perturbar la vida del país o los obligaremos a hacerlo con los medios de que disponemos, los cuales, créame, no son pocos”. Perón no se olvidó de Cuba, al advertirle que “no hagan el juego que hicieran en Chile porque en Argentina podría desencadenarse una acción bastante violenta” (5).

Lo antes aseverado por Perón, era en atención a la formación del Ejército Guerrillero en Chile, con la infiltración de innumerables guerrilleros extranjeros, donde sobresalían los cubanos.

Tras el crimen de Rucci, el jefe del peronismo convocó a hombres que se habían replegado después de los hechos de Ezeiza, entre ellos Osinde, y les encargó nuevamente la tarea de contener la situación. “Casi al mismo tiempo, ordenó reponer en sus puestos a los profesionales que integraban al cuerpo de protección del presidente (licenciados por Cámpora) y reforzó los mecanismos de seguridad en torno de su residencia en Gaspar Campos. Por último apuntó a la depuración. Así lo relató en el semanario “Primera Plana”:

“El viernes 28 de septiembre, en Olivos, habló con la claridad que caracterizaba a todas sus últimas intervenciones. Según ha trascendido, ante los miembros del Consejo Superior del justicialismo sostuvo que el Movimiento era objeto de una “agresión externa”. No hizo ninguna alusión a la CIA u otros organismos del “imperialismo yanqui”: arremetió sin más ni más contra el marxismo… y declaró la guerra a los “simuladores”, a quienes afirmó que les iba a “arrancar la camiseta peronista” para que no quedaran dudas del juego en el que estaban empeñadas…”Frente a un gobierno popular no les queda otro camino que la infiltración”. “En adelante seremos todos combatientes”, señaló Perón. Y culminó con su proclama: “Yo soy peronista por tanto, no soy marxista” (6)

