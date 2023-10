Nazario, elogiada por Massa pero sigue fiel a Schiaretti

Por Julieta Fernández

En otro intento por mostrar cercanía a la figura del ex gobernador José Manuel de la Sota, Sergio Massa elogió a Adriana Nazario. Fue en el programa televisivo conducido por Mirtha Legrand que se transmitió el pasado domingo, luego de halagar al “Gallego” por sus políticas implementadas en Miramar de Ansenuza. Al hablar de la reserva natural y del momento en el que fue declarada Parque Nacional, Massa dijo: “Había una diputada nacional que fue pareja de José Manuel hasta que falleció y ella fue una de las impulsoras”. La periodista Maria Julia Oliván, presente en la mesa, le preguntó al candidato a presidente de Unión por la Patria si esa diputada a la que hacía alusión era candidata a intendenta. “Sí, en Río Cuarto. Además es una gran dirigente, una gran mujer”, respondió el ministro de Economía.

A priori, la mención de Sergio Massa a la ex diputada nacional podría asociarse a un nuevo intento de acercamiento al delasotismo cordobés. Por otra parte, su respuesta fue una afirmación de algo que, hasta el momento, no estaría 100% confirmado pero que evidenciaría que el tigrense ha estado siguiendo de cerca la disputa por la candidatura del peronismo en Río Cuarto. La pregunta en cuestión es: ¿Cuánto beneficia esto a Adriana Nazario?

Por un lado, la oposición podría tomar este guiño de Massa para intentar raspar a la potencial candidata a intendenta. Claro que, hasta que su candidatura no esté 100% oficializada -más allá de que ella confirmó que tiene intenciones de participar-, esa maniobra no tendría mucho asidero. Por lo pronto, se advierte que la ex diputada seguirá firme junto a Juan Schiaretti y optará por “dejar pasar” cualquier guiño del massismo hasta el 22 de octubre. En todo caso, las expectativas están puestas en lo que pueda ocurrir ante un balotaje y si Nazario opta por manifestar un apoyo explícito a Massa.

La ex diputada comenzó a mostrar una participación más activa en la campaña presidencial de Juan Schiaretti. Antes había comenzado su recorrido por distintas instituciones, clubes y barriadas para comenzar a posicionarse como candidata a intendenta en el 2024. En las últimas semanas, el propio Centro Cívico la invitó a formar parte de actividades oficiales como la entrega de créditos Más Vida Digna, en donde se la vio junto a la directora de la delegación, Samantha David.

Más allá de que también suena el nombre de Guillermo De Rivas entre los potenciales sucesores de Juan Manuel Llamosas, la figura de Nazario comenzó a asomar en el radar del PJ provincial a partir de su demostración de “fidelidad” al proyecto presidencial de Schiaretti. Una de esas demostraciones se vio la semana pasada, en una actividad en barrio Las Delicias que estuvo encabezada por el diputado Carlos Gutiérrez y en la que también participó Llamosas. “En barrio Las Delicias saben del esfuerzo y el trabajo duro y saben que hay un modelo que los acompaña: el de Juan Schiaretti en Córdoba”, expresó Nazario en sus redes sociales.Otro guiño fuerte por parte de la líder de La Militante fue su presencia en el hotel Howard Johnson donde Schairetti brindó una conferencia de prensa y tuvo su última actividad de campaña en la ciudad antes de la jornada electoral del próximo domingo.