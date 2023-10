Por Víctor Ramés

La oficina de inmigración del gobierno de Córdoba aportaba al informe económico del mes de agosto datos sobre la colocación laboral de inmigrantes inscriptos en el registro local. El diario Los Principios reproducía esos datos en la segunda semana de septiembre de 1904. Aunque parcial, la información permite aproximarse al movimiento de los extranjeros que traían saberes en los oficios manuales y artesanales, y que se incorporaban al mercado de trabajo, compartiendo sin duda esos saberes, en un intercambio productivo para el crecimiento de la eficiencia cordobesa. Dice el diario:

“El señor Emilio Roqué, secretario gerente de la oficina de inmigración en ésta, ha enviado ayer el siguiente informe.

«Córdoba, septiembre 5 de 1904. Señor Director de Inmigración, don Juan A. Alsina.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. elevándole el informe correspondiente al mes de Agosto. Durante dicho mes esta oficina ha recibido y colocado 50 inmigrantes de las siguientes profesiones y nacionalidades:

agricultores, 41 – herreros, 2 – carpinteros, 2 – jornaleros, 2 – talabarteros, 2.

En cuanto a las nacionalidades, 24 eran italianos; - 9 alemanes; - 7 franceses; - 5 rusos; - 4 españoles; - 1 austríaco».”

Los escasos datos permiten echar un vistazo a las actividades productivas, al número y procedencia de los inmigrantes. Un informe del día siguiente publicado por Los Principios, ampliaba la información. Bajo el título Situación del trabajo se leía:

“La relativa facilidad con que se han colocado las diferentes familias agricultoras y los hombres de varias profesiones que ha recibido la oficina en el mes, demuestra la abundancia de trabajo que hay actualmente en esta ciudad.

No obstante la dificultad del idioma, los herreros rusos y los carpinteros alemanes han sido solicitados por varios patrones, habiéndose colocado así mismo todas las familias agricultoras, tanto las francesas como las italianas, quedando aún pendientes varios otros pedidos de familias italianas agricultoras.”

Estos oficios manuales eran absorbidos por la industria de la fabricación de carros, en la que “reina actualmente una inusitada actividad”, por lo que “en todas las fábricas de carros y carruajes existentes en esta ciudad podrían encontrar inmediata colocación los herreros de este ramo y también varios carpinteros.”

La industria maderera acrecentaba la explotación y la deforestación, aunque lejos del carácter devastador que alcanzaría más avanzado el siglo. En ese marco resalta el dato final del informe: “En la campaña siguen siendo muy solicitados los hachadores. El señor Valentín González, residente en Chañares (F.C.C.A.) me comunica que podría dar ocupación a 50, ganando hasta 4 pesos diarios.”

Para asomarse a la fabricación de vehículos de cuatro ruedas de madera y metal tirados por caballos, esa industria artesanal que absorbía parte de la fuerza del trabajo manual inmigrante, resulta interesante el aviso de cochería y fábrica de carruajes publicado por el periódico La Libertad. La empresa de Liberato Bottiglieri estaba ubicada en “Calle San Jerónimo n° 229, a media cuadra del templo San Roque”, y ofrecía así sus productos: “En el departamento de carrocería se hacen toda clase de renovaciones y composturas y se construyen carruajes nuevos de todas clases, como ser Coupés, Breaks, Americanas, Tilburys, etc. etc. Todo trabajo de última moda, basado en los últimos modelos recientemente recibidos desde la metrópoli.”

También ofrecían servicio de mensajería a Río Ceballos una vez a la semana. Pero la empresa inclinaba el negocio a un rubro en particular, según lo anunciaba en primera persona el patrón en el aviso: “He reformado completamente todos los carruajes, aumentando su número con varios nuevos, dedicándome con especialidad al servicio de pompas fúnebres, contando al efecto con regios carros fúnebres, berlinas para duelo y servicio de velorio, todo nuevo de última moda recién traído de la capital federal, contando asimismo con un personal idóneo y un departamento especial para este servicio, donde siempre encontrarán un surgido completísimo en cajones fúnebres desde el más suntuoso hasta el más modesto. Coronas, cruces y corazones de flores y de porcelana, todo también recibido de Buenos Aires.”

Se pueden cerrar las aproximaciones al año 1904, retrocediendo al primer mes en la lectura de la prensa cordobesa, para citar la siguiente referencia a un hecho violento ocurrido entre uniformados: policías de la seccional 1ª, ubicada frente al río Primero sobre el Boulevard Guzmán, contra soldados del 8° regimiento de Infantería. Lo publicado por el diario La Libertad era el parte mismo emitido por la comisaría primera:

“Un verdadero combate se libró anoche a las 12 en la esquina Boulevard Guzmán y Lima entre soldados del 8 de Infantería de Línea y vigilantes de policía.

A la hora expresada se encontraban en el punto referido los soldados del batallón 8 José Carrizo, Juan Muñoz, Bibiano Luque, Juan A. Cabral, José González y Justo Vázquez. El agente Melitón Arregui número 176, de facción próxima, fue objeto de burlas y provocaciones de parte de los militares, razón por la cual el vigilante les intimó orden de arresto, que estos desacataron, agrediéndolo.

Arregui tocó auxilio, llegando momentos después el agente 141, que andaba franco y con traje particular. Luego acudieron al lugar del hecho el cabo 1° Mercedes Quinteros y dos agentes de la comisaría central.

Debido a la tenaz resistencia que oponían los soldados, se trabó entre ellos y los agentes una encarnizada lucha. En la refriega resultaron heridos el vigilante Romualdo Ponce (141) con un tajo en el pómulo izquierdo, lesión algo grave al parecer; el soldado José Carrizo, con un hachazo en el parietal izquierdo, y también lesionado Bibiano Luque. Con la intervención del sargento David Moreno y después de grandes esfuerzos, fueron conducidos los soldados a la comisaría primera. (…) Los heridos fueron transportados al hospital San Roque, donde permanecen.”