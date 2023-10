Parodi, el “last dance” del JpC cordobés tras un 2023 frustrado

Por Gabriel Marclé

El cierre de la campaña presidencial en territorio cordobés tuvo a Río Cuarto como protagonista de un último cruce entre Juan Schiaretti y Patricia Bullrich. La candidata presidencial le pisó el acto que el gobernador tenía planeado para el miércoles y lo obligó a un tenue paso por la capital alterna. Por ese motivo, casi como nunca, el candidato a presidente de Hacemos por Nuestro País chicaneó a Juntos por el Cambio repasando que “perdieron en la Provincia, en la capital, en Villa María y en las PASO no les fue bien”. En el blanco de ese dardo estaban Luis Juez y Rodrigo de Loredo, quienes cayeron en provincia y capital. Ayer se reencontraron en Río Cuarto y rodearon al radical Gonzalo Parodi, quien parece portar la última ficha electoral que se jugará el Juntos por el Cambio cordobés tras las frustraciones del 2023.

La frase de Schiaretti tomó aún más sentido tras observar la forma en la que los dirigentes cambiemitas de Córdoba se acercaron al ganador de la interna radical para erigirlo como el candidato a intendente de Juntos por el Cambio para el 2024 riocuartense. Ayer, en una reunión previa a la llegada de Bullrich, Juez y de Loredo encabezaron una arenga propia de una doble final, la primera este 22 de octubre y la otra en unos meses, cuando los riocuartenses elegirán intendente. “Hay que recuperar Río Cuarto”, fue la frase resonante acerca de lo que se avizora como una especie de “last dance” para la alternativa opositora. Allí también se encontraba otro de los nombres fuertes de la UCR cordobesa, el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer.

El 2023 de Juntos por el Cambio pasó de derrota en derrota. Lo que parecía configurarse como una oportunidad única, reforzada por los nombres que compitieron, finalmente terminó atrapada por malas lecturas del escenario y jugadas mezquinas. El propio Luis Juez confesó días atrás en Río Cuarto que, de haberse presentado a competir por la provincia con de Loredo de vice, hubieran vencido a Martín Llaryora “por mucho”. El diputado de Evolución Radical se plantó y fue por la intendencia de la capital, con una derrota que cayó como sorpresa y repercutió hacia el armado provincial que ahora pretende darle a Bullrich un lugar en el ballotage.

Hoy, el lema que se impone es el de “la tercera es la vencida”, del lado de alguien -Parodi- que junto a su agrupación aportaron mucho a la supervivencia de JpC aun frente a las derrotas. De hecho, Juez fue ganador en Río Cuarto durante las provinciales y eso en gran parte fue gracias al impulso militante de Evolución, con los ex “La 30 de octubre” a la cabeza. El senador y ex candidato a gobernador se los viene retribuyendo con el compromiso de poner lo que haga falta para hacerle frente al peronismo, entusiasmados por la promesa de una movilización como no se ve hace tiempo y que se reflejó durante la interna del 17 de septiembre, donde la participación récord arrolló el pronóstico de apatía.

Con la foto de apoyo a Parodi, Rodrigo De Loredo se sumó a la escena local al igual que lo había hecho Juez a fines de la semana pasada. El apoyo del diputado de Evolución se da por una cuestión lógica por la pertenencia a un mismo espacio, pero también como retribución al sacrificio probado de quienes lo militaron cuando fue candidato a presidir el Comité Provincia de la UCR, algo que se sostuvo aun cuando muchos de sus otrora aliados se cambiaron de filas.

Lo de estos días se explica en materia de una devolución de gentilezas, pero también es una iniciativa de Parodi y su gente, que busca el beneficio de estas sociedades que se dan en la militancia de Bullrich para aplicarlo a la campaña local, teniendo en cuenta que el camino al 2024 estuvo cruzado por elecciones provinciales, PASO y al menos una primera vuelta, lo que acotó las posibilidades de enfocarse únicamente en lo municipal.

El combo Juez, de Loredo y Bullrich le reactivó la campaña a Parodi, pero también obtuvo un seguro de apoyo frente a los tiempos turbulentos que se vendrán. Se está asistiendo a un cambio de paradigma interno dentro de la UCR y de Juntos por el Cambio, lo que antes de que se vote en Río Cuarto podría materializarse en un cambio de comando, pero los de JpC en Río Cuarto ya hicieron lo que debían para seguir “pegados” y recibir el derrame del electorado que votó durante todo este 2023.

La elección municipal podrá servir para intentar ponerle fin a cualquier duelo. En el radicalismo de Parodi podría estar el kilómetro cero de la nueva alianza opositora, “algo más que Juntos por el Cambio”. Aunque anticipan que la UCR buscará retomar la centralidad del liderazgo, también afirman que sostendrán la búsqueda de unidad que han pregonado durante estos años. “Todos arriba del barco de Parodi”, es el llamado que hacen en lo local y que se extiende en ese escenario provincial que sabe a lo que se enfrentará si el PJ, asistido por Martín Llaryora, vuelve a quedarse con los destinos de la segunda ciudad cordobesa.