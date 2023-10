Por Felipe Osman

Pasadas las 21.30, Alberto Benegas Lynch (h.) tomó la palabra ante las 15.000 personas que colmaron el Movistar Arena. La participación del economista, que duró unos 20 minutos, preludió la llegada de Javier Milei al escenario. Aunque entre presentador y presentado, las pantallas gigantes mostraron un video en el que el candidato, sentado en un despacho que emulaba el presidencial, dirigió un mensaje con dos ejes centrales: presentar a La Libertad Avanza como el único espacio capaz de derrotar al kirchnerismo, y como la única alternativa capaz de hacer que la elección quede definida el próximo domingo.

Concluido el mensaje, las pantallas gigantes mostraron la implosión de grandes construcciones. Después de algunos segundos, el clásico “Panic Show” empezó a sonar a todo volumen mientras Milei emprendía el tortuoso camino desde un extremo del estadio hasta el escenario, rodeado de guardaespaldas que trabajosamente lo acompañaban a atravesar a la multitud que se abalanzaba sobre él.

Toda la estética y el manejo escénico de la situación tuvieron, como siempre, mucho más que ver con un recital de rock que con un mitin político. Cuando finalmente llegó al escenario, el libertario lo hizo cantando “la casta tiene miedo”, mientras toda la asistencia lo acompañaba coreando.

Agradeció a los presentes y auguró que el domingo “habrían cruzado el desierto de los 40 años para llegar a la libertad”. “Somos una estructura outsider-outsider, y les ganamos a todos”, agregó, tras recordar el resultado de las Primarias como la elección más importante de una expresión liberal en el país.

Encaró, después, un racconto de su actuación política durante los últimos dos años, destacando la figura de su hermana (Karina Milei, “el jefe”), Ramiro Marra (candidato a Jefe de Gobierno Porteño) y Victoria Villarroel (candidata a vice presidenta).

No hubo, en el contenido de su discurso, demasiadas novedades. El libertario se apegó al libreto que interpreta desde el inicio de la campaña, y buscó maximizar la mística de los comicios del domingo.

“El domingo tenemos la oportunidad de volver a tener patria”, arrojó, para volver luego con un giro habitual en sus presentaciones: ofrecer la centralidad a sus interlocutores. “No quiero que me den el poder a mí -apuntó-, quiero que me voten para poder devolvérselo a ustedes”. Después agregó, mixturando enojo con esperanza, “no nos resignemos a que nada cambie. No nos resignemos a ser cada día más pobres. No nos resignemos a que nuestros hijos se tengan que ir del país”.

Ya en un tono más concreto, pidió a sus militantes redoblar los esfuerzos en la fiscalización, y aseguró que si la participación electoral aumentaba en relación a las Primarias, tendrían posibilidades de ganar en primera vuelta.

Pidió a todos ir a votar. Y para cerrar, volvió a apelar a la mística asegurando que la del domingo sería “la elección más importante de los últimos 100 años”. Se despidió advirtiendo “Argentina tiene futuro, pero solamente si es liberal”, mientras empezaba a sonar “Se viene el estallido”, de La Bersuit.

Más allá de lo formal, la presentación de Milei dejó en claro dos aspectos a tener en cuenta para observar la elección del domingo. El primero, es la atención que el libertario presta al operativo de fiscalización, advirtiendo aquel flanco como su principal debilidad de cara a los comicios.

El segundo, la intención de poner fin a la contienda electoral el domingo. De esquivar, en lo posible, un balotaje, que implicaría un mayor tiempo de exposición de sus propuestas y, con certeza, demandaría una explicación más rigurosa sobre su virtual implementación. En las Primarias, Milei ganó ventaja en el marcador. Ahora tiene que cerrar el partido.