Por Julieta Fernández

“Estamos ante una oportunidad histórica. Es la primera vez en 40 años de democracia que tenemos poder político propio, la fuerza de 10 gobernadores, 500 intendentes, mayoría parlamentaria. Hoy, nuestro poder es capaz de sostener un cambio”, planteó Patricia Bullrich en su discurso de cierre de campaña federal en el salón de la Sociedad Rural Río Cuarto, frente a una audiencia de aproximadamente 2000 personas.

“El 10 de diciembre dejan de afanar porque se van”, fue una de las frases que esbozó la dirigente sobre el cierre de su discurso. En principio, Bullrich apuntó casi todos sus cañones al candidato a presidente de Unión por la Patria y mencionó el “yate gate”. “Un día de yate de Insaurralde son siete años de una jubilación. Conmigo esto se termina, van presos”, aseguró.

Bullrich también hizo referencia al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, e incluso leyó -en tono irónico- algunas definiciones de los autores favoritos del economista. “Tengamos en claro que somos una sociedad que tiene principios y la ética de la defensa de la vida y del ser humano es fundamental. Nunca vamos a permitir que usen a los chicos, que un padre pueda dejar morir de hambre a su hijo o como dijo esta señora que va a ser diputada, que un padre puede renunciar a la paternidad. ¿Esa es la lógica del mercado de los seres humanos utilizados como objetos? ¿Queremos vivir en la ley de la selva?”, planteó la dirigente a la militancia presente y agregó: “Milei tiene más candidatos de Massa en su lista que el propio Massa. ¿Qué casta va a combatir si la tiene adentro?”.

“Ustedes saben que siempre estuve con el campo. Quiero que Argentina vuelva a ser el granero del mundo de verdad”, dijo la líder del PRO sobre el cierre del acto. La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, eligió la Capital Alterna con el propósito de mostrar un acercamiento al “sur productivo” y en particular a Río Cuarto como “capital agroalimentaria”. Sin Carlos Melconian en el escenario pero junto a Horacio Rodríguez Larreta, quien fue su adversario en las PASO, la candidata quiso dar una demostración de fuerza y unidad frente al augurio de una potencial ruptura de Juntos por el Cambio luego del 22 de octubre.

Según pudo saber Alfil, la Sociedad Rural Río Cuarto ha entablado un buen diálogo con dirigentes de JpC como Julián Chasco (también candidato a diputado nacional) y el ex secretario de Agricultura, “Willy” Bernaudo, quienes presentaron el Foro Agropecuario e Industrial “Cultivando Cambios” en la sede de la SRRC antes de las PASO. No obstante, desde la institución aseguran que no acompañan ninguna candidatura a presidente en particular y que la entidad se limitó a alquilar el lugar para el evento.

Aún así, el lugar elegido por Juntos por el Cambio para cerrar su campaña en el interior del país no resulta inocente. Más allá de la importancia que tiene la provincia en cuanto al caudal de votantes, la ex ministra de Seguridad hizo su apuesta en el sur provincial. Los cuatro departamentos de esta región (Río Cuarto, General Roca, Roque Sáenz Peña y Juárez Celman) rompieron con su “tradición amarilla” y, en la última contienda electoral, se pintaron de violeta. El golpe fue duro para Juntos por el Cambio, que antes había celebrado los buenos resultados de la elección provincial del 25 de junio y tenía expectativas de trasladar esa buena racha a las elecciones primarias.

Una de las lecturas que primó en aquel momento fue que Juntos por el Cambio había perdido fuerza en el sur agroproductivo, una región que había acompañado fielmente al espacio político en las últimas contiendas nacionales. La ausencia de candidatos a presidente en el acto inaugural de la última edición de la Expo Rural de Río Cuarto también dio un pantallazo de la postura que adoptaron los dirigentes ruralistas en su discurso: un esperado enojo con el actual Gobierno Nacional pero también expresiones de descontento con quienes gobernaron el país en los últimos 20 años, incluyendo al ex presidente Mauricio Macri.

Los discursos del cierre

Antes de Patricia Bullrich, hubo una serie de oradores que incluyeron al candidato a intendente radical, Gonzalo Parodi; el diputado nacional, Mario Negri; el diputado nacional Rodrigo de Loredo; el senador y ex candidato a gobernador, Luis Juez y el candidato a diputado nacional y referente ruralista, Luis Picat. Luis Juez pidió a la militancia y dirigencia que “pongan todo” porque “Patricia tiene que entrar al balotaje”. También hizo alusión al kirchnerismo e ironizó con uno de los eslóganes de campaña de Sergio Massa: “Nosotros sí tenemos con quién y tenemos con qué”, afirmó.

Juez también llamó a reconquistar el voto de aquel cordobés que alguna vez votó a Juntos por el Cambio y agradeció a la militancia presente “por el esfuerzo del 25 de junio”, ya que Juntos por el Cambio ganó en el departamento Río Cuarto. A su turno, el jefe de gobierno porteño -y a quien Bullrich confirmó como su jefe de gabinete en caso de ganar-, Horacio Rodríguez Larreta, intentó llevar optimismo en su alocución y aseguró que Massa “pierde votos cada vez que la gente va al supermercado y el otro (en referencia a Milei) pierde cada vez que habla de vender órganos y regalar armas. Aprovechemos que tenemos viento a favor, necesitamos un último empujón hasta el domingo”, sostuvo el ex precandidato a presidente. Finalmente, el gobernador electo de San Luis, Claudio Poggi, expresó: “No más kirchnerismo pero tampoco un salto al vacío”.