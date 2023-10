Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Avico, ausente en cierre de campaña

El dirigente de Juntos por el Cambio llegaba a la periodista y hacía un comentario sobre una ausencia llamativa en el cierre de campaña federal de Patricia Bullrich que tuvo lugar el miércoles.

Dirigente JpC: ¿Vio a (Belén) Avico en el acto?

Periodista: Yo no la ví pero estaba prestando más atención a los discursos que otra cosa. De todos modos, resultaba raro que no haya estado en el escenario con tantos dirigentes presentes.

D JpC: Es que no fue. No sé si estará fuera de la ciudad, no me supieron decir. Yo entiendo que tiene su actividad privada pero… ¡es segunda en la lista de diputados! Me parece que se puede hacer una excepción en un cierre de campaña a nivel nacional, ¿no?

P: Al igual que usted, desconozco la razón de su ausencia. Pero ya había escuchado a varios de su espacio que decían que no la veían muy presente en la campaña, especialmente en las últimas semanas.

D JpC: Mientras más lo pienso, más críticas tengo para hacer: la segunda en la lista de diputados, ¡la única candidata de Juntos por el Cambio de la ciudad! Es increíble que no haya estado en el cierre. Más teniendo en cuenta que, además del diputado Carlos Gutiérrez (del PJ provincial), es la única de Río Cuarto con chances de entrar al Congreso. Yo entiendo que no todos los dirigentes tienen un perfil territorial pero si no vas al cierre en tu ciudad, no fiscalizas ningún colegio… da lugar a dudas de cuál será su compromiso en el Congreso. Ojalá me equivoque.

El ejemplo

El periodista repasaba con su informante en el Concejo Deliberante los que fueron puntos altos en la sesión ordinaria del jueves.

Periodista: ¡Che! Me dicen que estuvo movida la sesión de hoy. ¿Puede ser?

Informante: Como tiene que ser antes de una elección presidencial. Ruido tiene que haber (risas).

P: ¿Por qué tema hubo ruido?

I: Dos proyectos fueron los más movidos. Uno fue la aprobación de la subaste de lotes municipales que tuvo la primera aparición fuerte de la oposición en el debate de hoy. La otra fue cuando trataron la modificación de la ordenanza que regula el tema los taxis, remises y aplicaciones de transporte.

P: ¿Lo de Uber?

I: ¡Eso! Salió, pero la oposición lo tuvo a Gonzalo Parodi discutiendo el tema en modo candidato a intendente. Empezó hablando de taxis, remises y Uber, pero terminó en cualquier lado.

P: Explíquese…

I: Venía hablando en contra del proyecto, diciendo que la prohibición no servía, que la empresa iba a funcionar igual, pero por fuera de ordenanza y que el modelo de ciudad que se viene no es este de cerrarle la puerta a la posibilidad de trabajo para una parte de la población. Pero en un momento dio un ejemplo desafortunado. Al menos, mal expresado. Trazó un paralelismo entre los Uber funcionando fuera de ley y los prostíbulos.

P: ¿Cómo?

I: Yo entiendo lo que quiso decir. Que mientras más se prohíbe algo, más alternativas se abren para que ese prohibido tome formas más clandestinas. Es un tema real, porque cerraron whiskerías y aparecieron otras alternativas. El tema es que es un ejemplo polémico porque genera reacciones inmediatas. Parece que, al terminar la sesión, desde otros bloques le marcaron lo extremo del ejemplo, porque los prostíbulos involucran temas sensibles como la trata. Seguro Parodi se debe arrepentir de ir a ese extremo porque venía bien con su discurso sobre la ciudad que Río Cuarto debe ser.

P: ¿Será para tanto?

I: ¡Para nada! Pero seguro a Parodi le entraron algunas críticas. Ya en el pasillo lo chicanearon y él les devolvía la chicana. Pero vio como son los temas sensibles cuando se mezclan con la campaña. Esto fue una pequeña muestra de lo que se viene en 2024. Todo lo que digas, puede ser y será usado en tu contra. ¡Mejor! Así nos divertimos un rato entre tanta malaria (risas).