Intendente PJ pidió a sus pares que “reflexionen” y trabajen para Massa

“Muy mezquino” dijo del peronismo cordobés, y particularmente de los intendentes y jefes comunales del PJ, el intendente de la localidad de La Para, departamento Río Primero, Martin Guzmán, que siendo dirigente del entorno de Martin Gill jugó para la candidatura de Martin Llaryora en las provinciales y ahora respalda a Sergio Massa como candidato presidencial.

Guzmán llamó “a la reflexión” a sus colegas y describió una situación poco auspiciosa para intereses del hombre de Unión por la Patria en su necesidad de conseguir para el balotaje al menos 30 puntos en Córdoba, de los 13,4% que obtuvo el 22 de agosto. Dijo que son pocos los intendentes peronistas que están trabajando para Massa y que no debería hacer falta que los gobernadores Juan Schiaretti y Martin Llaryora se pronuncien a favor del tigrense para que la estructura peronista se oriente hacia el candidato del PJ nacional frente a la propuesta de ultra derecha de Javier Milei. En ese sentido, consideró que si el saliente o el entrante mandatario oficializan la prescindencia o neutralidad para la segunda vuelta del 19 de noviembre “hacia abajo se instala una línea similiar”. “Llamo a la reflexión a los compañeros intendentes. Acá hay dos modelos claros. Lo que representa Javier Milei es la antipolítica, lo vemos con los manotazos de ahogado que está dando, sumándose a lo que él denominaba la casta”, indicó en una nota con radio Nacional Córdoba, donde aclaró que no alcanza con no trabajar para el líder de La Libertad Avanza, sino que hay que expresarse a favor de Massa.

El reclamo de Guzman efectivamente topa con cierto compás de espera en que están sus homólogos que, aunque la mayoría de ellos obviamente más cerca de Massa que de Milei, consideran que las brevas (aún) no están maduras. Por eso fue rupturista la posición del intendente recientemente reelecto de Alta Gracia, cordobesista típico, Marcos Torres, quien en una nota con el sitio de información política letrap.com.ar afirmó que “hoy la mejor opción es Sergio Massa”, aunque aclaró que “todos los peronistas tenemos que pelear y trabajar para que no se vuelva a repetir el mismo modelo kirchnerista que le hizo mal al país y a Córdoba”. Torres y su hermano Facundo, actual ministro de Empleo de la Provincia, juegan dentro del ámbito schiarettista/llaryorista y quedaron consagrados luego de los comicios locales como referentes del departamento Santa María.

También fue una novedad para los intendentes massistas la presencia de Matías Montoto, de Huerta Grande, en la reunión política-gastronómica que se hizo el miércoles por la noche en el bar Perón Perón del barrio de Alta Córdoba. Hasta allí se llegó la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, que vino a Córdoba invitada por Gill y ayer estuvo de recorrida en Villa María. El schiarettista Montoto enfrentó por la conducción del PJ de Punilla a Mariana Caserio, hija del actual vicepresidente del Banco Nación, que ayer también estuvo en Perón Perón. Los jefes comunales que hablaron con Alfil cuantificaron en “60” la cantidad de intendentes y referentes territoriales que se reunieron en el bar, aunque la mayoría era de Unión y Marcos Juárez. De todos modos, un jefes comunal del PJ que ayer estuvo en una actividad del gobierno donde se entregaron móviles policiales, indicó que la información que circula en los ámbitos oficialistas es que no habrá “ajusticiamiento” a quienes salgan a militar por el candidato de UP, más allá de que los jefes no saldrán a apoyarlo.

En la nota mencionada, Guzmán resaltó que en su momento, el peronismo frentetodista/gillista acompañó a Llaryora en la campaña para la Gobernación, en detrimento de los intereses del candidato del espacio, Federico Alesandri, porque el objetivo era evitar que Luis Juez ganara la Provincia. Y que muchos intendentes pegaron sus elecciones a las provinciales para favorecer al sanfrancisqueño. “Perdimos municipios así. Llaryora iba a ganar por diez puntos y terminó ganando por tres puntos. Acá hubo trabajo de Martín Gill y de los intendentes que respondimos al espacio nacional, que pegamos la fecha a las provinciales porque no nos daba lo mismo. Yo veo que a muchos compañeros les da lo mismo ahora”, reclamó. Y cerró: “Llaryora y los intendentes tienen que dar otra señal. En Córdoba, Milei arranca con 30 o 40 puntos de piso. No sé qué intendente puede estar de acuerdo con el fin de la coparticipación”.