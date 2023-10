Por Víctor Ramés

Movimiento demográfico

El diario La Patria publicaba en enero datos que ofrecían un panorama específico del año que acababa de concluir referido al movimiento demográfico de la capital cordobesa, donde se señalaban dos zonas: el casco chico y la ciudad suburbana. Los datos eran provistos por la oficina de Registro Civil a cargo de la Municipalidad. Esta es la síntesis del número de nacimientos, matrimonios y defunciones, tres momentos claves de la vida. Desde la sociedad colonial, la filiación legítima o ilegítima determinaba la vida de cada niño. El progresismo había puesto en discusión a fines del siglo XIX la necesidad de ampliar derechos a los hijos nacidos fuera del matrimonio, pero seguirían surgiendo oposiciones reaccionarias.

“Nacimientos: Se han inscripto 2.600, de los cuales corresponden 2.163 à la ciudad y 437 a los suburbios. De estos fueron: legítimos 2.218, naturales 376, e ilegítimos 6. Fueron varones 1.391 y mujeres 1.209.

Matrimonios: Se han efectuado 767, de los cuales, clasificados por su estado civil, fueron varones: solteros 669, viudos 98. Mujeres solteras 705, viudas 62.

Defunciones: Han ocurrido 2.866, de las cuales corresponden 2.629 a la ciudad y 237 a los suburbios. Por sexos: Varones 1.449, mujeres 1.417.”

Los datos agregaban otras inscripciones de recién nacidos, sin que hallemos información sobre la ley que se menciona.

“Se han efectuado también las siguientes inscripciones de nacimientos de acuerdo con la ley número 1.621: Varones legítimos 377, mujeres id. 352, varones naturales 159, mujeres id. 127.

Expósitos: 40 varones y 34 mujeres.

Reconocimientos 22, y por orden judicial 2.

En resumen, el total de actas labradas en esa oficina durante el año alcanza a 14.496, lo que desde luego acusa una considerable labor.”

Agua mineral serrana

En el comienzo del año 1906, La Patria del mismo mes de enero ensalzaba las cualidades del agua mineral de Mina Clavero, una nueva y activa industria de envasado y distribución.

“Una nueva industria

El agua de Mina Clavero

Hemos sido obsequiados con algunas botellas del agua de Mina Clavero que desde hace poco tiempo preparan los señores Molina y Brualla y la que desde los primeros momentos ha tenido gran aceptación en la Capital Federal y otras provincias donde es conocida ya, como las de Santa Fe y Entre Ríos.

El envase y más que todo el contenido, hacen honor a Córdoba y principalmente a los iniciadores de esa empresa, que se han aventurado a plantearla, exponiendo capitales y sabiendo que tenían que luchar con artículos similares, que se introducen, con la sola convicción de que la bondad, pureza y cualidades del agua que iban a ofrecer, podrían competir ventajosamente con las que se atribuyen a otras que gozan de aceptación entre nosotros.

Es realmente un anacronismo que Córdoba, y el país entero consuma aguas minerales de mesa, de origen extranjero y las más de ellas falsificadas, pues no pasan de preparaciones químicas como se ha demostrado últimamente con la de Apollinaris, cuando posee fuentes naturales cuya eficacia es ya conocida no solo por sus propiedades digestivas sino también curativas de determinadas enfermedades.

Felizmente se comienza a reaccionar en tal sentido. El agua Palau, ha tomado la carta de ciudadanía de que injustamente se veía desposeída anteriormente y la demanda creciente que de ella se hace, demuestra la general aceptación que ha alcanzado.

Ahora tenemos que agregar la de Mina Clavero, el célebre balneario de las sierras de Córdoba, de fama tradicional, porque ha devuelto la salud a tantos enfermos que han acudido allí en su busca consiguiéndola al poco tiempo.”

La plaza Colón en 1906

“Un aspecto muy grato ofrece ahora ese hermoso paseo público después de las diversas reparaciones de que ha sido objeto, obedeciendo a acertadas disposiciones de la intendencia municipal.

Sin embargo, entendemos que no está terminado el programa de las reparaciones, pues si bien es cierto existen ya los nuevos focos eléctricos instalados en las grandes columnas y la fuente del centro hállase pintada, como asimismo la base de las columnas, faroles, etc., falta la reja que circunda la plaza que está obstruida en muchas partes, y la pintura de los pedestales de las estatuas y de los zócalos de la pared que limita el paseo con las calles en sus cuatro costados.

Además, algo que tal vez no está en el programa de los arreglos es necesario que se tome en cuenta hoy más que nunca porque desdeciría mucho de ellos. Es la notable depresión del suelo en el espacio que rodea la zona frente del centro de la plaza que se convierte en receptáculo de las aguas pluviales formando un extenso lago e impide así completamente el tránsito.

Creemos que con muy poco trabajo menos costo podría subsanarse esa laguna a causa de la idem que se forma en la hermosa plaza Colón.”

El biógrafo del Café del Plata

“Hemos observado que desde hace algún tiempo y periódicamente el diario católico se empeña en desacreditar al Café del Plata, buscando como pretexto las vistas que se exhiben allí en el biógrafo, muchas de las que el escrupuloso colega encuentra inmorales y hasta escandalosas.

Como entendemos que la crítica no es hecha por meras informaciones, se desprende que el censor ha tenido ocasión de ver lo mismo que critica, que el escándalo que le causó la primera exhibición no le impidió volver otra noche en busca de igual entretenimiento, y que a pesar de que el disgusto en los presentes debiera haberse manifestado por una silbatina, todos callaron incluso el mismo articulista.

En cambio de ese juicio, los salones del Café del Plata se ven diariamente llenos de familias de nuestra primera sociedad sin que nadie haya creído ver un peligro para el pudor y delicadeza de una niña, en los cuadros que reproduce el biógrafo.

Como a todas las cosas del colega es necesario buscarles el fondo o la causa a que obedecen; estamos por creer que en esta ocasión la censura ha de ser el resultado de algún resentimiento de carácter financiero.

¿Acertaremos?”