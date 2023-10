De arriba para abajo y no de abajo para arriba. Así querría ordenar el massismo al peronismo cordobés en torno a la candidatura presidencial de Sergio Massa, aunque por ahora las señales de cercanía provienen de los referentes y dirigentes de la estructura y no de la conducción. Todos los guiños son bienvenidos, pero tarde o temprano los armadores del ministro de Economía, con el revalidado Juan José Alvarez a la cabeza, buscarán sentarse con Martin Llaryora, con Juan Schiaretti o con Daniel Passerini. Por ahora un deseo. Por eso se festejó en el bunker renovador el hecho de que la diputada Natalia de la Sota y la vicepresidenta de la Legislatura provincial, Nadia Fernández -dos mujeres con cargo dentro del peronismo capitalino- se hayan expresado a favor del tigrense, con los condicionantes cordobesistas del caso y tras aclarar que es “a título personal”. Lo importante para el massimo: ambas ratificaron su permanencia en Hacemos Unidos por Córdoba y su lealtad al proyecto político de los dos gobernadores. “Es que va a ser por ahí, por la orilla del PJ schiarettista/llaryorista”, señaló una fuente que viene advirtiendo sobre el efecto magro de ir a buscar el voto entre los convencidos de siempre.

También se valoró las expresiones de Marcos Torres, el schiarettista intendente de Alta Gracia que se expidió a favor de Massa. Al reelecto dirigente lo criticó duramente el exministro provincial Hugo Testa, hombre de la ciudad del Tajamar, quien reprochó la forma “individual” en que se expresó Torres. “Todo lo decidimos en forma colectiva, no en forma individual, jamás puedo poner mi gusto personal sobre lo colectivo. Por eso me parece desacertado decirlo”, indicó.

Está dicho que el electorado cordobés puede volver a definir la suerte presidencial de los candidatos, como sucedió en 2015 con el voto cordobesistas arrolladoramente a favor de Mauricio Macri. El expresidente, que no pudo ser candidato presidencial porque no le daban los números y ahora busca regresar al poder en una sumatoria de facto con el ultraderechista Javier Milei, acusó recibo de la decisión de la hija del fallecido mandatario José Manuel de la Sota y se apuró a cruzarla.

En diálogo con Cadena 3, Macri acusó a la diputada de estar en “la rosca de la política miope” y sostuvo que “hay algunos que están pensando en un carguito”. De la Sota le respondió en diferentes medios porteños, para solaz del candidato de Unión por la Patria. “El macrismo ya es viejo, es una discusión antigua. Me parece que el expresidente no entiende lo que son las convicciones, lo que es tener una formación, lo que es el Estado presente, defender un Estado solidario”, dijo, y consideró que “es una actitud muy poco democrática, una bajeza, tildar a dos diputados (por el bonaerense Alejandro “el Topo” Rodriguez), que expresan sus convicciones y posición, de buscar un cargo”. Según De la Sota, lo que plantea Javier Milei no tiene nada que ver con su pensamiento, “y me animo a decir que tampoco con muchos hombres y mujeres del Justicialismo de Córdoba“. En el mismo sentido se orientó Nadia Fernández en una nota con Radio Nacional, donde afirmó que pretende “proteger” a sus representados al no votar a La Libertad Avanza y, consultada sobre si conocía a dirigentes peronistas de Córdoba que fueran a optar por Milei respondió: “Ninguno”.

Macri profundizó los guiños al electorado que necesita recuperar. “No hay ningún cordobés que genéticamente adhiera al populismo. Massa tiene un estilo de ejercer el poder, patoteril, que dista del que quiere el cordobés”, subrayó en la nota mencionada.

Mientras, el domingo se lo vio al intendente electo Passerini, delasotista cercano a Natalia de la Sota que hoy juega en equipo con Schiaretti y Llaryora, en el estadio Kempes junto a uno de los intendentes cordobeses massista, Agustín Gonzalez. Ambos son de Cruz Alta y fueron a acompañar a otro de sus pagos, Darío Franco, técnico de Almirante Brown que jugó (y perdió) en Córdoba ante Independiente de Mendoza, por la final del Campeonato de Primera Nacional 2023. Estuvo el titular de la AFA, Claudio “el Chiqui” Tapia, a quien se lo ve cerca de Massa, a quien el intendente electo le entregó una plaqueta que gestionó en persona. Muchos vieron clima massista en esta escena; Passerini se mantuvo en silencio.

Juanjo Alvarez regresa hoy a Córdoba. Para la primera visita de Massa a la provincia post primera vuelta a la provincia aún no hay fecha, pero el listado de reuniones es intenso.