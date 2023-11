Macri enfría desembarco cordobés y observa la fiscalización

Por Gabriel Silva

Las dos grandes preocupaciones que tiene el expresidente Mauricio Macri en el nuevo rol de principal asesor y armador de Javier Milei son la fiscalización rumbo al 19N y qué ocurrirá en Córdoba. La que, a pesar de los resultados que le fueron adversos a cada una de las apuestas que hizo el fundador del PRO, sigue considerando al territorio mediterráneo “su” provincia. Con esas máximas, Macri sigue preocupado por el reperfilamiento que necesita la campaña de La Libertad Avanza (LLA), por lo que implica fiscalizar en un fin de semana XL y descansan, en el círculo íntimo macrista, por cómo le puede ir a Milei en Córdoba.

“En Córdoba, el fernet se va a tomar puro”, reconoció ayer a Alfil un hombre de línea directa con la mesa chica del expresidente y que vaticina una ventaja aún mayor en las proporciones que se utilizaron para compararlo con el trago cordobés. “Más que 70/30, me parece que en Córdoba va a ser 80/20”, lanzó el amarillo y justificó en esos números cómo se van acomodando en el tablero local de Juntos por el Cambio. Quiénes manifestaron públicamente su respaldo a Milei; y quiénes son los que aún transitan la neutralidad.

Más allá del optimismo, las dos cuestiones en las que no se terminan de poner acuerdo dentro de la nueva alianza que estrenaron el ala dura del PRO y los libertarios involucra de manera directa a la agenda de recorridas y a la fiscalización. Ayer, en horas del mediodía, circuló una versión sobre la posibilidad de un desembarco de Macri a mediados de la semana próxima en Córdoba y horas después lo haría Milei.

Desde la mesa chica de Macri desestimaron esto. Ya en la tarde del martes, el PRO cordobés que no está alineado con el macrismo puro, pero que tiene lazos con el entorno del expresidente habían enfriado la chance. “Quieren que tenga un perfil más parecido al de Cristina (Fernández de Kirchner) con (Sergio) Massa. No quieren que se involucre con recorridas, por ahí con la presencia mediática alcanza. Menos en Córdoba, donde la gente va a acompañar más allá de si vienen él o Milei, o no lo hacen”, dijo.

La pausa a un desembarco cordobés también incluye a la reciente candidata Patricia Bullrich. “La campaña de ella ya pasó”, dijo otro amarillo ayer. El principal inconveniente que están teniendo en ese nuevo entendimiento está también en la resistencia a viajar a algunos lugares del interior por parte del León. Algo con lo que viene lidiando el propio Macri.

Sobre esto, libertarios cordobeses que ayer tuvieron una reunión con Guillermo Francos se animaron a sostener que hoy podría haber novedades en torno a ambas cuestiones: viaje de Milei a Córdoba y fiscalización. El peso de Francos en el esquema de LLA es relevante, al punto que la coordinación entre Macri y él, para definir detalles de la campaña de Milei, es directa.

La fiscalización es uno de los focos en discusión. Los nuevos socios de los libertarios ven relajados en el Excel al equipo de Milei. “Acá no te podés confiar en el Excel. Y menos en un fin de semana largo porque los que se anotaron, se te van. Entonces, contra un peronismo que va a poner todo el aparato para votar y fiscalizar, debes estar atento a eso también”, concluyeron.