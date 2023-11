Por Javier Boher

Entre las múltiples charlas que solemos tener con un grupo de amigos hay un tema que suele reaparecer cada tanto. Un poco por deformación profesional y otro poco por genuina preocupación, varias veces nos preguntamos sobre qué va a pasar con Argentina.

Escrito así puede parecer que solamente se trata de algo parecido a lo que piensa todo el mundo, como la tradicional "¿A dónde iremos a parar?". Pero es algo bastante más profundo, ya que va al centro de la cuestión: ¿cuánto tiempo más puede mantenerse la unión nacional cuando los proyectos políticos son tan distintos entre si?.

Yo tengo un postura un tanto pesimista al respecto. Para mí existen dos países dentro del mismo. Por un lado está el país del puerto, ese que tiene un modelo de desarrollo hacia afuera y mira a la integración con el mundo como la forma de mejorar la calidad de vida de los argentinos. La capital de ese país es la ciudad de Buenos Aires.

El otro país es el del desarrollo hacia adentro, el que piensa en la forma de conseguir que lo cuiden de las amenazas del mundo exterior. No hay allí un modelo de desarrollo, sino un conjunto de prácticas políticas que apuntan a la maximización del poder. Toda iniciativa de integración regional está pensada como un elemento más para consolidar el poder en manos de un pequeño grupo de eternos funcionarios públicos. La capital de ese país es Tucumán.

Entre esos dos países hay una franja de provincias que no pueden hacer pie ni en uno ni en otro. Allí están Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, provincias productivas que pertenecen al interior, pero que se benefician del intercambio con el exterior. De las tres, Córdoba es la que coincide en una identidad fuerte y una economía diversificada. Sin embargo, carece de la capacidad para convencer a uno u otro país de encontrar un equilibrio entre ambas visiones.

Suponiendo que el estado argentino colapsara, ¿qué incentivos tendrían varias de la provincias para permanecer dentro de la unión consagrada tras la unificación definitiva de 1862?¿Por qué suponemos que todas queremos lo mismo?.

Los límites internacionales son ficciones que existen en el papel y no se ven en la realidad. Los intercambios en las zonas de frontera son muy intensos, lo que además se complementa con ciertas cuestiones culturales innegables.

A la Pachamama se la celebra a ambos lados de la frontera norte y a Artigas se lo reconoce a ambos lados del río Uruguay. ¿Qué nos hace pensar que los que están de los límites para adentro tienen más en común que lo que pueden compartir con sus vecinos de al lado?.

Por más fantasías libertarias que existan en el mundo, el Estado no va a desaparecer, ni acá ni en ningún lado. Es la mejor institución para regular los intercambios políticos y el problema de la seguridad. Sin embargo, eso no significa que no pueda reformarse o modificarse. Lo que un día está de un lado al cabo de unos años puede estar en otro. Los estados son otra construcción social, por lo tanto están sujetos a las mismas reglas del cambio.

La situación actual del país pone el foco del debate en qué es lo mejor para los 46 millones de argentinos, como si un criador de ovejas de Santa Cruz tuviese las mismas necesidades que un trabajador minero de Catamarca o un productor forestal de Misiones. Existe un paraguas legal, e incluso filosófico, que nos iguala con todos y que compartimos por distintas cuestiones, pero eso no significa que todo el resto de las dimensiones sociales, políticas y económicas deban seguir al mismo ritmo y en la misma sintonía.

De aquella vieja utopía de la integración y el desarrollo que se planteaba en los '50, a esta realidad de estancamiento, ha pasado muchísimo tiempo. Lo que en aquel entonces era una verdad absoluta y una garantía para la construcción de una Argentina con igualdad de oportunidades en todo su territorio, hoy es un lastre que impide y dificulta su progreso.

El interior del país elige estar en el modelo de desarrollo hacia adentro porque no tiene cómo conectarse con el afuera. A los del modelo de desarrollo hacia afuera no les interesa lo que pase adentro porque ellos pueden seguir en la suya integrándose sin problemas con el mundo.

Pasaron dos debates presidenciales y en ninguno se habló de proyectos concretos para mejorar las capacidades de las provincias para integrarse con sus vecinos o con el resto del globo. Unos y otros abrazaron eslóganes y fórmulas vacías que sirven de poco a los fines de mejorar la calidad de vida en provincias que hoy están presas de una doble esclavitud, por la dependencia generada hacía los fondos públicos que envía el gobierno central y por la incapacidad de prodigarse el sustento por sus propios medios. Todos los incentivos están mal puestos, lo que conspira contra la posibilidad de encontrar una salida no traumática a este desajuste.

No sabemos dentro de cuánto tiempo, pero Argentina como la conocimos va a dejar de existir. Ya hoy está tironeada por mafias y corporaciones que quieren dirigir sus destinos, por lo que esas tensiones y pujas terminarán por destruir las ligazones que todavía sostienen está identidad colectiva en pie.

Falta un debate en el que está incluido el aspecto de la inserción internacional y los modelos de desarrollo. Vamos a ver si ahora que solamente quedan dos candidatos se toman el trabajo de decir qué es lo que quieren hacer y de qué manera planean llevar el desarrollo a todas las personas que habitan en esas provincias del interior, las que son sistemáticamente olvidadas por los que se sientan a tomar decisiones en la opulencia de Buenos Aires.