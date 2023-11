El viernes por la noche en Alfil TV (20hs por Canal 10) estuvieron la diputada nacional Soher El Sukaría (PRO), el intendente de Canals, Edgar Bruno; y el legislador electo, Gustavo Bottasso (UCR) para analizar el escenario previo al balotaje del 19 de noviembre.

La legisladora macrista ratificó su respaldo a la candidatura de Javier Milei porque dijo que “las alternativas son claras y compiten dos formas de mirar el país”. “Y ante eso, me pongo en el mismo lugar que es frente al populismo que encarna el kirchnerismo. Ayudando en fiscalizar, custodiar la voluntad popular y en seguir con las ideas de nuestra agenda programática en el Congreso que iba a ser con un gobierno de Juntos”, dijo.

Y señaló que entre el expresidente Mauricio Macri y el candidato libertario “el acuerdo es sobre una mirada de país para una Argentina que está en crisis total”. “Construir confianza, pero no hay un acuerdo de cogobernabilidad”, dijo.

“Dos tercios de los argentinos no quieren seguir así. Por eso el peronismo hizo la peor elección de su historia”, agregó y sostuvo que Macri estuvo involucrado en la campaña de Patricia Bullrich. “Hubo apoyo explícito de Mauricio a Patricia. Salió a folletear negocio por negocio, casa por casa”, apuntó.

En tanto, Sukaría salió a despegarse de aquellos que consideran un error no haber sumado en su momento al gobernador Juan Schiaretti a Juntos. “Si somos Juntos por el Cambio se debe respetar la idiosincrasia en cada provincia, y en Córdoba, Schiaretti es oposición a Juntos por el Cambio. Yo contradigo a (Gerardo) Morales con aquello de la suma de las partes”, dijo la futura concejala.

Bruno: “Schiaretti le dedica tweets personales a Sergio”

Por su parte, el intendente de Canals, confirmó que se sorprendió con el resultado de Massa en las Generales y dijo que “ahora el objetivo es militar para un balotaje que veo complicado porque va a ser ajustado”. Asimismo, acerca de las indefiniciones de algunos en el peronismo de Córdoba, Bruno sostuvo que “no es momento para tibios”. “Lo que se está jugando es importante y hay dos modelos completamente contrapuestos. Toda la dirigencia del PJ cordobés está trabajando para Massa, pero se pronunciaron algunos. No veo al gobernador de Córdoba porque creo que hay un encono personal de cuando Alternativa Federal se rompe en el 2019. Pero hoy Schiaretti le dedica tweets personales a Sergio. Mientras que Llaryora, espero que se pronuncie, porque podemos llegar a 35 puntos en Córdoba que le darían la victoria a Massa”.

Bruno también dijo que “Massa no va a tener jefes ni líderes”. “Va a hacer lo que hizo Néstor (Kirchner) con (Eduardo) Duhalde”, afirmó y anticipó que “el fin del kirchnerismo se da si gana Massa, no si lo hace Milei. Porque Milei no va a tener un gobierno exitoso con sus propuestas”.

Bottasso: “Somos neutrales porque son dos extremos”

A su turno, el intendente de Hernando y legislador electo a partir de diciembre, defendió la postura del radicalismo. “Son dos extremos. Por eso la UCR decidió no apoyar ni a uno, ni a otro”, dijo.

Además de ratificar la educación pública y estar en contra de dinamitar el Banco Central, Bottasso afirmó que “si Schiaretti y Llaryora no lo manifiestan, después lo hacen en el Congreso a la hora de votar. Por ahí, no hace falta manifestarse porque acompañan al kirchnerismo”.