Por Bettina Marengo

En búsqueda del voto en Córdoba que puede definir el resultado del balotaje del 19 de noviembre, el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, evitó reaccionar a los misiles políticos de Juan Schiaretti y de su esposa, la senadora Alejandra Vigo, que en diferentes tuits volvieron a criticar duro al tigrense y a llamarlo “ministro de un gobierno kirchnerista”, sintagma piantavotos si los hay en esta provincia. “El resultado de Córdoba dependerá de los cordobeses, no de los dirigentes. La gente no es ganado al que arrean”, dijo el tigrense en un encuentro de prensa del que participó el diario Alfil. “No tengo redes sociales, no entro en esas discusiones”, despejó el candidato y mostró el celular. No todo tan zen. La respuesta en Twitter de la secretaria de Energía, Flavia Royón, a Vigo, por las críticas a la ampliación de los subsidios a NEA y al NOA, tuvo como ghost writer al propio candidato.

Massa cuidó especialmente la relación con Martín Llaryora, el gobernador electo que ayer se plegó a las críticas de Schiaretti por el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados, pero con la diferencia de que el sanfrancisqueño no se dirigió a Massa en su posteo, ni lo calificó de K. Un detalle que no pasó desapercibido en el mundillo arremolinado en el búnker del hotel Quinto Centenario.

Entienden en el entorno del ministro y candidato que Llaryora no va a pasar de ahí: insistirá con las demandas de la provincia mediterránea ante la Nación pero pegando “de la cintura para arriba”, sin endilgarle al ministro de Economía una pertenencia cristinista/camporista “que no tiene”, recalcan, y sin buscar esmerilarlo en persona. Por lo demás, no esperan posicionamiento del futuro mandatario a favor de Massa ni siquiera en los últimos tramos de la campaña electoral, en función del acuerdo con Schiaretti para cuidar el electorado que hace 20 años acompaña al mismo oficialismo. Sin embargo, aseguran los massistas que cada día hay más dirigentes y referentes de Hacemos Unidos por Córdoba que trabajan políticamente para evitar la victoria del ultraderechista Javier Milei, aunque es poco probable que luego de los pases conocidos -la legisladora Nadia Fernández, el intendente de Alta Gracia Marcos Torres- haya nuevas caras del PJ que se sumen frontalmente a la militancia de UP.

Massa terminó ayer su visita al distrito del que necesita llevarse arriba de treinta puntos si quiere derrotar a Javier Milei en la segunda vuelta. Sin grandes nombres de la política para mostrar en Córdoba, el massismo fue por las figuras del espectáculo, con una reunión con la cámara cordobesa del rubro a la caza de voto menos politizado. Fue en la Plaza de la Música, con el productor José Palazzo, cantantes, productores e influencers del medio artístico.

En sus dos días mediterráneos, el tigrense apuntó al “sujeto cordobesista”, al sector más moderado del votante de Schiaretti y a los radicales “que están orgullosos de la escuela pública”. Pidió disculpas por los desencuentros entre Nación y Provincia, dijo que en los últimos cuatro años -el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner- tampoco se hicieron cosas para recomponer la relación con el cordobés. Tal vez era un camino cerrado, siendo el cordobesismo una creación altamente exitosa en términos electorales de Unión por Córdoba, Hacemos por Córdoba y ahora Hacemos Unidos por Córdoba. Según el renovador, el momento clave de la tensión del kirchnerismo con el PJ provincial se produjo la noche del acuartelamiento de la Policía de Córdoba, el 3 de diciembre de 2103, cuando el gobierno de CFK no envió la Gendarmería a contener los violentos desbordes que habilitó la crisis. “Yo venía de ganarle al kirchnerismo como Frente Renovador”, rememoró, en otro refuerzo de distancia con los K. “Eso marcó la relación y entre el 2015 y el 2019 tampoco se superó. En la parte que me toque, pido disculpas, creo que tiene que haber un ida y vuelta normal, somos todos argentinos. ¿Por qué tardamos tanto en traer la Sube?”, se preguntó, aunque desde el inicio del gobierno del Frente de Todos, la cartera de Transporte estuvo bajo el éjido del massismo.

“Si lo hubiéramos querido hacer público, lo hubiéramos hecho público”, respondió el postulante presidencial ante una pregunta sobre si conversó telefónicamente con Llaryora durante su estadía en Córdoba, en una respuesta que dejó abierta la duda. El intendente de la ciudad permanece hasta mañana en Medio Oriente, y no suele ser afecto a hablar cuestiones sensibles por teléfono. Está claro que Massa quiere sortear la etapa Schiaretti (“no tengo idea qué hará luego del 10 de diciembre”, señaló) y apunta al vínculo directo con el todavía intendente de la ciudad. Ayer dijo que habría cordobeses en un gobierno de unidad nacional encabezado por él, y reiteró una oferta tentadora para Llaryora, al menos ante la promesa de Milei de eliminar la coparticipación federal y terminar con todos los subsidios del estado: “Los cordobeses eligieron a Llaryora y yo tendré la responsabilidad, además de hacerlo con gusto, de trabajar con él. El 15 de diciembre, el gabinete provincial y el gabinete nacional se van a reunir para definir los 4 años de trabajo entre Provincia y Nación”, prometió.