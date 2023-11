Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Fuentes, un schiarettista que apoya Massa

El dirigente peronista contactaba al periodista para comentarle sobre un nuevo gesto de apoyo de dirigentes locales a Sergio Massa.

Dirigente: Escuche esta que es tremenda. Darío Fuentes (presidente del Concejo Deliberante) acaba de manifestar su apoyo a Sergio Massa en el balotaje. Entienda que me sorprende esto porque viene de parte de un schiarettista. Lo dijo en la Gospel.

Periodista: No lo escuché. ¡Cuénteme más!

D: Dijo que votará a un Estado presente y no a los quieren construir un país en base a la violencia y el autoritarismo. Entenderá que lo de “Estado presente” es por Massa. Es llamativo que haya salido a decir esto en días donde se ha escuchado al gobernador Juan Schiaretti haciendo una campaña muy fuerte contra Massa. Pero se ve que los compañeros riocuartenses tenemos bien firmes los conceptos del peronismo.

P: Usted lo dijo. Un schiarettista hablando bien de Massa por estos días es realmente una rareza.

D: Creo que también es una rareza quedarse callado o elegir a Javier Milei cuando la democracia está en juego.

P: A eso lo dice usted y algunos más, pero los libertarios niegan que vaya a ser así.

D: ¿Usted los escuchó? ¡Van a ir por todo! Fuentes se dio cuenta a tiempo y la historia no lo va a juzgar como a otros. Hablando de eso, creo que consiguió lo que hace tiempo viene buscando.

P: ¿Qué sería eso?

D: Dejar en offside al intendente (Juan Manuel Llamosas). Acá se la jugó el presidente del Legislativo, sucesor directo de Llamosas en caso que deje la gestión antes de tiempo. ¿Me entiende? No estamos hablando de un dirigente cualquiera. Veremos qué repercusión tienen estas palabras entre los schiarettistas de la ciudad. A Carlos Gutiérrez seguro no le va a gustar







“Modo stalker”

El informante se comunicaba con la cronista para enviarle una publicación en la que se veía al defensor del Pueblo, Ismael Rins, en el marco de un evento organizado por el Instituto Latinoamericano del Ombudsman en México.

Informante: ¿Se acuerda cuando (Pablo) Carrizo salió a hablar del Congreso en el que había participado el defensor del Pueblo? Dijo que había ingresado un pedido de erogación a la secretaría de Economía, que supuestamente era para pagar unos pasajes. Y subió una foto en la que se veía al defensor en un Congreso de Colombia.

Periodista: Sí. ¿Y puede ser que dijo que tenía previsto asistir a otro en octubre?

I: No sé si hablamos del mismo evento pero Rins estuvo en México hace poco más de una semana. Cuando pasó todo el tema con Carrizo, después se supo que el pedido de erogación para los pasajes habría sido retirado. Yo deduzco que no habrá nada “polémico” con este último viaje porque hay fotos en redes sociales pero le puedo decir que a algunos correligionarios no les ha caído muy bien. No ha pasado tanto desde que se lo cuestionó a Rins por esto, independientemente de que esté todo en orden o no. No cae bien en este contexto.

P: Disculpe, me puse a buscar en las redes y no encontré lo del evento que me dice.

I: No ha alcanzado el nivel de stalker necesario (risas). Igual no es nada que no pueda hacer cualquiera con un par de clicks. Esos eventos suelen subir fotos en sus redes oficiales y ahí se vio quienes estuvieron en representación de la Defensoría de Río Cuarto. Pase y vea nomás (risas).