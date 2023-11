Cuando la longevidad da derechos

J.C. Maraddón



El abrupto final de la década beatle en 1970 dejó al mundo atónito: nadie podía imaginar cómo sería esa vida que continuaba sin la presencia de la banda que había despuntado un nuevo camino musical y que, al mismo tiempo, había catalizado todas las corrientes del cambio cultural que se produjo en aquel entonces. Nadie dudaba de que sus canciones seguirían siendo inmortales, pero la ilusión de que ellos continuaran aportando obras maestras se tronchaba en ese solo acto de disolución, que implicó el consecuente duelo por parte de una generación que había coincidido en adorarlos y que ahora no podría sino extrañarlos.

Durante el decenio posterior al divorcio, eran frecuentes los rumores sobre una probable reunión que, en los hechos, nunca llegaba a concretarse. El dúo compositivo clave, formado por John Lennon y Paul McCartney, había roto relaciones en muy malos términos y las gestiones para que los viejos amigos cerraran esas heridas no conseguían llegar a buen puerto. Pasaba el tiempo y las esperanzas de los fans se iban agotando, en tanto Lennon anunciaba en 1975 que, debido al nacimiento de su hijo Sean, iba a poner pausa a su carrera para dedicarse por entero a la paternidad.

En 1980, justo cuando había dejado el ostracismo para lanzar su disco “Double Fantasy”, cayó asesinado en la vereda del edificio donde vivía en Nueva York y con su muerte se confirmaban las sospechas de que los Beatles nunca más iban a estar juntos otra vez. Sin embargo, para el proyecto “Anthology” de mediados de los noventa, aparecieron unas cintas grabadas por John Lennon que tenían como supuesto destino una reconciliación artística con los Beatles. Y así fue como Yoko Ono aportó el casete donde estaban “Free As a Bird” y “Real Love”, donde a la voz de Lennon le adosaron lo suyo los tres sobrevivientes.

En noviembre de 2001 se produjo el deceso de George Harrison, una noticia que apesadumbró al planeta y que parecía sentenciar definitivamente las perspectivas de que hubiese alguna otra novedad en el repertorio del legendario cuarteto. Sin embargo, a mediados de este año, trascendió una información que puso a todos en alerta: gracias a los avances de la tecnología, una tercera canción de aquel demo de Lennon que no había podido ser recuperada para “Anthology”, estaba ahora a punto de ser presentada en sociedad con la garantía de que se trataría del “último tema de los Beatles”.

Tal como ya hemos sostenido con otros productos originados en la periferia beatle que se han dado a conocer en los últimos años, queda claro que Paul McCartney ha asumido la curaduría de esos emprendimientos, más allá de que tenga el consentimiento de Ringo Starr y de los herederos de sus dos compañeros fallecidos. Ejerciendo el derecho de longevidad y de haber sido uno de los mayores aportantes compositivos del grupo cuando este estaba activo, el bajista se ha cargado al hombro el legado y ha consentido en continuar exprimiendo su veta con disímiles resultados.

Así como el extensísimo documental “Get Back” de Peter Jackson, estrenado el año pasado en Disney+, fue recibido como una magnífica reconstrucción de época por parte de los beatlemaníacos, no obtuvo la misma respuesta del público en general, para el que las largas horas de sesiones de grabación se acercaban mucho a lo soporífero. Con “Now And Then”, publicado hace pocos días junto a un video también dirigido por Jackson, la controversia ha sido tan ruidosa como veloz el ascenso en los charts. En todo caso, lo que se empieza a cuestionar es el derecho que tenga alguien, sea quien sea, de manipular una grabación de otro que ya no puede aprobar o desaprobar esa acción.