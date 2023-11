Por Víctor Ramés

El transcurso del año siete del flamante siglo veinte en Córdoba, se puede armar mediante fragmentos incluidos en las páginas del semanario Caras y Caretas, que comenzó a publicarse en 1898. La corresponsalía en la provincia mediterránea hacía una selección de por sí particular del cotidiano semanal de la provincia. Como en la generalidad de la prensa de la época, las noticias se referían predominantemente a la clase “distinguida” cordobesa, con foco variable en acontecimientos sociales, académicos, políticos, institucionales, y algunos casos puntuales referidos a hechos curiosos, trágicos o notables en sentido amplio del término.

Se puede ejemplificar la presencia cordobesa en el popular semanario con la escasa información que se lee el 9 de febrero de 1907, que intentaba sintetizar tres novedades.

“Córdoba

–Causó verdadero pesar el fallecimiento del conocido ingeniero señor C. Álvarez Sarmiento, ocurrido en Córdoba la semana pasada.

–Han sido numerosos, según parece, los adherentes que se inscribieron en el registro del partido radical.

–Una interesante fiesta resultó la ofrecida a los empleados de la oficina de control del ferrocarril Central Córdoba.”

La síntesis informativa era acompañada de fotografías que mostraban el rostro del ingeniero fallecido, un momento de la inscripción en el comité, y a empleados del ferrocarril posando para el retrato. A la combinación de texto e imágenes, se sumaban epígrafes que por lo general no ampliaban información.

El mismo mes y año destaca en lo referido a Córdoba una página con seis fotografías de tema carnavalesco, donde se retrataba a comparsas con sus nombre y vestuarios, y se veía un par de carrozas. El texto se limitaba a los sucesivos epígrafes: “Comparsa: Trovadores argentinos”, “Estrella Brillante”, “Artesanos”, “Carro de los Astrónomos”; cinco jóvenes mujeres vestidas de negro, posando, eran según el epígrafe la comparsa “Mariposas Negras”. Y cerraba con una carroza, la “Góndola «Fedora»”.

En otra temática, Córdoba también figuraba en Caras y Caretas ese febrero debido a un accidente del que había sido víctima un profesor europeo, sobre quien no se pudieron ampliar datos:

“CORDOBA. MUERTE TRÁGICA DEL DOCTOR GOSSCHALK

Un accidente que ha repercutido con dolorosa intensidad en el seno de la sociedad cordobesa, ocurrió en el rio Ceballos: el doctor Meyer Gosschalk, que en presencia de su esposa é hijitos se bañaba en el lugar denominado Pozo Verde, se sintió atacado de un sincope y falto de auxilio rápido pereció ahogado. La señora, presa de la mayor desesperación, solicitaba en vano socorro, por no haber en aquel instante ninguna persona capaz de proporcionárselo. Un pequeño hijo de la víctima, Felipe Gosschalk, al ver flotando el cadáver de su padre se lanzó al rio con intenciones de sacarlo a la orilla, logrando tomarlo de un brazo, pero la fuerza de la corriente le hizo malograr su empeño.”

La noticia se completaba con retratos de la víctima y de su hijo, el niño que se había lanzado a rescatarlo.

La amplitud de la representación gráfica y fotográfica cordobesa en la publicación de Buenos Aires era variable. Podía ir de los ejemplos puntuales antedichos, a presentar un despliegue más extenso, como parecían requerirlo las facetas sucesivas de la asunción del nuevo mandatario cordobés, José A. Ortiz y Herrera, en el mes de mayo. Caras y Caretas dedicaba durante varios números espacio al proceso cordobés, importante novedad en el tablero político nacional, que iba desde el mensaje de apertura de las Cámaras a cargo del gobernador saliente José Vicente de Olmos, hasta mediados de junio en que asumían las nuevas autoridades. Se reflejaba la asunción del nuevo mandatario el 25 de mayo de 1907, con despliegue fotográfico, y se hacía un repaso crítico del discurso inaugural del gobernador entrante:

“El 17 del corriente se hizo cargo del gobierno de la provincia de Córdoba el gobernador electo, doctor José A. Ortiz y Herrera.

En su mensaje, el doctor Ortiz y Herrera dijo que respetará las leyes y la constitución, donde están consignados los derechos y garantías del pueblo, y que gobernará con el partido autonomista nacional.

Añadió que va al gobierno sin odios ni rencores y para prestar un nuevo servicio á la provincia de Córdoba, satisfaciendo a la vez las exigencias ineludibles del partido a que pertenece.

Dijo también que no se apartará ni por un queso de las tendencias altruistas y expansivas del P. A. N., las cuales están escritas en la bandera de este último y han sido exteriorizadas muchas veces. En seguida prometió el oro y el moro, la cuadratura del círculo, el movimiento perpetuo y la scoperta del Polo Sud. El nuevo gobernador de Córdoba, mientras leía su mensaje en la legislatura, miraba con ojos sentimentales al vice, señor del Barco, quien conoce con tanta sabiduría la literatura provincial que usa y desusa el nuevo mandatario cordobés cuando habla de programas regeneradores y del «civismo incólume que es legendario aquende y allende el dique de San Roque. . .»

Finalizada la lectura del mensaje, los nuevos capitanes del P. E. de Córdoba pasaron a beber champaña, seguidos de los legisladores y de otros que no eran legisladores.”

Entre abundantes referencias a festejos en Buenos Aires del 25 de mayo, el número del 1° de junio incluía en una página no noticiosa y con toques de humor, párrafos de un discurso dedicado al doctor Ortiz y Herrera en un banquete por su asunción. El autor rizaba el rizo del lugar común. Bajo el título de “Menudencias”, el artículo explicaba:

“Hemos recibido de Córdoba un «oposculillo» en cuya tapa se lee:

17 de Mayo de 1907 – Discurso del señor Juan Alejandro Olmos al ofrecerse el banquete al nuevo gobernador de la provincia doctor don José Antonio Ortiz y Herrera.

Este discurso no fue pronunciado en el acto del banquete por lo extenso de los demás. Lo cual, en prosa vulgar y corriente, quiere significar que el acto fue una hojalatería.

Enterémonos, pues, de esta lata que no sonó.”