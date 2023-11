Macri no viene al acto de Milei en Córdoba y Bullrich está en duda

Por Gabriel Silva

La orden de Karina Milei ayer a varios interlocutores que conocen detalles del acto de cierre de campaña de Javier Milei este jueves en Córdoba fue letal: “no está dentro de los planes de nadie que esté alguien del PRO”. Así, cuando faltan horas para el cierre de campaña y en el ingreso a la recta final para el balotaje del próximo domingo, las tensiones entre los integrantes de La Libertad Avanza y el ala del PRO que se mostró a favor de la candidatura de Milei, crecen.

O, en realidad, se incrementan después de las diferencias en torno a la fiscalización y al vacío que le hicieron los amarillos a Milei en el debate del pasado domingo frente a Sergio Massa. Cruce en el que, además, algunos en el PRO reconocieron que fue mejor la performance del candidato del oficialismo que la del León libertario.

Ahora, las fricciones asoman en el comentado cierre de campaña que se hará este jueves en Córdoba. Porque los integrantes de LLA quieren que Milei tenga el protagonismo absoluto, y no se siga desperfilando, y porque ante este escenario es casi un hecho la ausencia del expresidente Mauricio Macri y hay incertidumbre en torno a si vendrá o no, Patricia Bullrich. Quien, según los armadores cordobeses, no está descartada para que acompañe a Milei el jueves en esta ciudad.

Todo esto, al margen de lo que la mayoría sostiene acerca de la gran elección que hará en Córdoba el libertario, que lo dejará probablemente por encima de los 70 puntos en la provincia y con un plafón para llegar a un final cabeza a cabeza con Massa. Con la chance, se ilusionan, de repetir el escenario de Macri en 2015.

Sin embargo, las tensiones afloraron al punto tal que ayer la hermana de Milei –‘el Jefe’- reconoció a interlocutores cordobeses que no habría presencia amarilla en el escenario. Con el argumento de que el candidato no pierda ADN libertario y definiendo al acto de cierre en Nueva Córdoba como “la última gira”.

Comentario que a muchos les pareció una orden y que se produce en un distrito donde la fiscalización es coordinada entre los libertarios y los amarillos. “No es que nosotros sin el PRO no tenemos nada para fiscalizar, ojo. Porque en la reunión que hizo Milei en Buenos Aires con los legisladores, a las dos provincias que felicitaron y pusieron de ejemplo fueron Córdoba y Mendoza. Por lo tanto, lo que hace el PRO con nosotros es ponerse a disposición para completar la fiscalización”, dijo a Alfil un libertario que conoce pormenores de la custodia de los votos.

La frase en el PRO no cae bien. Por más que reconozcan que algunos en LLA vienen trabajando bien y son los designados por la mesa chica de Milei, a la que se va a sumar para fiscalizar gente del juecismo y sectores del radicalismo como el de Soledad Carrizo, hay integrantes de Juntos que observan la tensión desde afuera. Sin el diálogo directo, pero con el consecuente aporte de las planillas de Excel.

“Es vox pópuli que hubo fondos que se prometieron y no llegaron, como así también que hay gente de Macri que reconoció que la plata se había conseguido para determinados distritos. Entonces, están aquellos que saltan y amenazan en algunas provincias que no van a fiscalizar”, reconoció a este diario un integrante de Juntos que sabe detalles de cómo se manejó el entorno del expresidente cuando acordó con Milei.

Y tiene conocimiento también de cuáles son las provincias y los dirigentes que van a trabajar para los libertarios el domingo y quienes son aquellos que empezaron a moderar.

A diferencia de otros distritos, en Córdoba conviven varias líneas del PRO y también distintas vertientes de LLA. Cada una con sus heridas abiertas, sus internas y algunos pases de factura que quedaron pendientes. Motivo suficiente para empezar a repasar con el scanner qué dirigentes de JpC Córdoba que decidieron hacer público su voto a Milei tendrán presencia en el escenario el jueves.

“Varios de los que se apuraron no van a ir. Tanto los que lo hicieron por quedar bien con Macri y ahora ven que Mauricio le saca el cuerpo, como así también en el caso de los cordobeses que lo hicieron especulando por el escenario local. Es más, algunos porque ya decidieron no ir y otros porque si van, no los van a dejar subir”, dijo una fuente.

Los grupos de WhatsApp en la coalición, que ayer estuvieron alterados por distintos motivos, también tuvieron algunos mensajes con dirigentes que cambiaron de planes para el jueves. Que, en un principio había mostrado interés por asistir, pero que en las últimas horas barajó otras alternativas.

Sobre todo, después del debate. “Escucharlo a Milei quejarse de los que tosían fue repetir la historia de Bullrich diciendo que le había ido mal en el debate porque estaba engripada”, dijo una voz importante dentro de la alianza que mira con preocupación el escenario inmediato.

Al igual que otra persona que habló con “otro asociado”, así estilan llamarse ahora por el futuro a corto plazo, y que reparó sus preocupaciones por la estructura para gobernar de Milei. “Si a Macri con el radicalismo y un sector del PJ le costó, acá puede ser peor”, coincidieron. Graficando un escenario complejo y de fricción en el desenlace de la campaña.