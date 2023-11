Por Gabriel Marclé

Ni bien concluía el compromiso de la militancia peronista que apoyó a Juan Schiaretti en las PASO y primera vuelta, los diferentes sectores del PJ riocuartense ya daban a entender que corría la libertad de acción vigente hasta la fecha. Faltaba confirmar la intervención de estos actores en la fiscalización y movilización del balotaje, cuestión cerrada en los últimos días y que repercutirá en una actividad que, aunque diezmada con respecto a las anteriores instancias nacionales, reunirá los números necesarios para darle pelea a Javier Milei militando a Sergio Massa. Las aspiraciones se motivan desde un lugar de resistencia, pero también exhiben una gimnasia electoral que post balotaje los tendrá militando un proyecto en lo municipal.

Los números no son los mismos y los objetivos son difíciles de concretar: levantar el 14% de la primera vuelta. Pero eso no ha conseguido que una buena parte de la militancia -por no decir la mayor parte- baje los brazos. Desde diferentes lugares, desperdigados entre sectores que otras veces han confrontado, la organización del aparato peronista riocuartense irá a la batalla en un domingo desafiante y que parte del reconocimiento de una derrota. Además, esperan que empujen otras fuerzas (quizá algunos radicales).

“Podría ser una caída dolorosa, pero buscaremos que no lo sea tanto y nos ayude a quedar en pie”, le comentaba a Alfil uno de los dirigentes comprometido con Sergio Massa para el balotaje, donde buscarán perforar su techo en la ciudad, ese que está por debajo del histórico en el escenario provincial y municipal (40%), pero que definen de “significativo” aun cuando aspira apenas a los 30% (16 puntos más que hace un mes). Apelando a un desempeño cargado de épica, ya se habla de una “proeza” en la que están involucrados intendentes, legisladores, gremios y hasta dirigentes que integran el equipo de un permisivo pero neutral Juan Manuel Llamosas.

El último esfuerzo

El equipo que milita a Massa en el tramo final sale por Río Cuarto y también por toda la región sur en busca de hacer “el último esfuerzo” antes de las urnas. Ayer hubo una caravana organizada por la CGT de Ricardo Magallanes, con decenas de gremios y militantes que clamaron por Sergio en un recorrido que inició en Banda Norte, continuó por el centro y prosiguió hacia el distrito Alberdi. Antes de eso, el miércoles, hubo un encuentro entre intendentes y jefes comunales entrantes y salientes, lugar en el que se vieron nuevas caras que pidieron por el candidato de Unión por la Patria. La juntada, encabezada entre otros por quien fuera candidato a diputado, el bulnense Martín Toselli, buscaba levantar el ánimo de los “compañeros massistas” frente a las señales negativas de estos días.

Entre peronistas se comentaba que “los ánimos venían medio bajos”, pero que el acompañamiento de la militancia y dirigencia que se reveló contra la línea Schiaretti en estos días hacen pensar en la chance de meter un resultado “sorpresivo”. ¿Cuál sería ese? Un 35%, al igual que lo esperado en la provincia. Claro que, en el caso de la capital alterna, el combate se librará en 3 distritos.

Allí apuntará este “último esfuerzo” antes del domingo, la fuerza estará puesta en cerrar la fiscalización y movilización en las barriadas, donde está la mayor chance de lograr buenos resultados. Alberdi ya fue marcado como bastión y Banda Norte como el sector más parejo, pero en el centro ya se da una batalla perdida, aunque la expectativa es que refleje el promedio municipal, el 70-30. Si eso ocurre, el objetivo estará más cerca de concretarse.

Los cálculos que el peronismo realiza tienen mucho que ver con lo que se ha percibido durante cada cotejo electoral de este año y también con las proyecciones que se tienen para el 2024. Aunque se sabe que los riocuartenses suelen diferenciar entre votar presidente, gobernador e intendente, los números de este balotaje tendrán un efecto significativo en el ímpetu de quienes a partir del lunes empezarán a pensar en las municipales del 2024, algo necesario como lo buscado en la remontada schiarettista de la primera vuelta. “Siempre acompañaremos al peronismo que compite”, afirman desde sectores afines a Juan Manuel Llamosas, muchos de los cuales se presentarán el domingo en el frente de batalla.