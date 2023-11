Por Felipe Osman

A las 20.00, una hora después de lo anunciado, y al son de “Panic Show”, como de costumbre, Milei empezó a atravesar la multitud que copaba Avenida Hipólito Yrigoyen en la caja de una camioneta, que atravesando un río de gente lo llevaría hasta el escenario apostado en la intersección de Obispo Trejo, a un lado del Paseo del Buen Pastor.

Sólo Karina, su hermana, y dos camarógrafos lo acompañaron en ese trayecto. Esta vez no se trató de un pequeño escenario improvisado en la caja de un camión. Una estructura que ocupaba todo el ancho de la avenida esperaba al candidato, que en el camino saludaba a sus simpatizantes, completamente mimetizados con la estética rockera que Milei propone en cada una de sus presentaciones.

La travesía que lo llevó a destino continuó a pie, rodeado de sus guardaespaldas, cuando la camioneta no pudo avanzar más. Tan sólo ese periplo duró más que el resto del acto. La media hora más electrizante de su presentación.

Cuando por fin tocó tierra firme, agitó a la multitud entonando una vez más las estrofas de la canción de sonaba desde hacía media hora en los altoparlantes, flanqueado por Karina Milei, Victoria Villarruel, Martín Menem, Ramiro Marra, María Celeste Ponce, Agustín Laje, Carolina Píparo y Diana Mondino.

Cuando tomó la palabra, y antes de que empezara formalmente el acto, aprovecho para referirse a Massa sin nombrarlo, acusándolo de haber intentado ponerlo en contra de Córdoba (por sus referencias al video que se viralizó de Milei insultando a Gabriela Estévez por proponer declarar el 4 de junio como día nacional del cuarteto). Dijo, después, que el mejor regalo de su vida se lo había dado Córdoba: “Conan (su perro) era cordobés”, redondeó.

Después de agradecer a cada uno de quienes lo acompañaban en el escenario, presentó a su invitada de honor. “Para lograr el objetivo de dar vuelta el resultado de las urnas, tengo el honor de presentarles a una invitada de lujo: la señora Patricia Bullrich”, anunció. En ese momento, Bullrich salió de un costado del escenario para saludar a la multitud y al libertario.

La titular del PRO agradeció a Milei la oportunidad de tomar la palabra, y después se digirió directamente a la audiencia, preguntándoles si querían “seguir viviendo en la Argentina de las mafias, de las prebendas, y de los privilegios”. Después, les pidió directamente el voto: “Les quiero pedir a todos los ciudadanos que me acompañaron, que eligieron una opción de cambio... Esa continuidad se tiene que terminar, y la tenemos que terminar el domingo. Tenemos que apoyar el cambio que implique que los ciudadanos son más importantes que las estructuras burocráticas del Estado. Que los ciudadanos no van a estar nunca más debajo de los Massa que los aplastan y los someten. Y por eso, para este cambio, profundo que tiene que hacer la Argentina, he decidido, junto a mis dirigentes y los ciudadanos que nos acompañaron, decirle a Javier ‘te toco el turno’, ‘fuiste el que ganó la opción de cambio, y con patriotismo te acompañamos para que seas el próximo presidente de los argentinos’”.

Mientras Milei agradecía el respaldo de Bullrich, el patriarca del PRO, desde la distancia, enviaba un mensaje gemelo. Vía Twitter, Macri dijo que, aunque ellos hubieran preferido conducir el cambio, “una mezcla de errores propios y virtudes de Milei construyeron una escena distinta”. Hecha la aclaración, criticó al Gobierno por impulsar una campaña “sin antecedentes” en contra de Milei, tratando de “imponer miedo”. “Pero miedo –siguió- verdadero miedo, tenemos que tenerles a quienes usan el Estado y sus recursos para hacer propaganda, para amedrentar y mentir. Por eso, ¡basta de miedo!”.

Al igual que Bullrich, el ex presidente dio un profundo respaldo a Milei, asegurando estar convencido de que el libertario está “del lado correcto” y “comprometido en hacer crecer a la Argentina y en erradicar a las mafias, a los corruptos y a los vagos”.

Para rematar, desalentó a quienes piensan en votar el blanco o en no participar de los comicios. Apuntó que votar en blanco es “abandonar la esperanza y el propio futuro”, y no ir a votar es “abandonar la batalla sin darla”.

“Yo voto a Milei, y, si no querés abandonar la batalla y resignarte, también te pido que vos lo votes”, cerró.

Al retomar la palabra, Milei agradeció el respaldo de Bullrich y de Macri, y volvió a dirigirse a la multitud. Repitió que la próxima será la elección “más importante de los últimos cien años”, y llamó a elegir entre “la inflación y la estabilidad”, “el populismo o la libertad” y “la decadencia o volver a ser una potencia mundial”.

Después sorprendió llamando a la gente a “tomar riesgos”. “El cambio siempre entraña riesgo”, apuntó, antes de volver a criticar contra la situación económica. “Lo van a ver con claridad. Van a estar en el cuarto oscuro y ahí van a ver dos boletas. Van a ver una boleta con las mismas caras de hace 30 años, y del otro lado van a ver la boleta de la libertad, la boleta de la prosperidad, la boleta de Alberdi”, apuntó. Después agregó, “no se dejen ganar por el miedo, porque el miedo paraliza, y si te paraliza, gana la maldita casta política”.

“Hay que tener consciencia de que no podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo de siempre. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Tomemos coraje y tomemos el riesgo. Porque sin riesgo no podemos abrazar la gloria”, cerro, justo antes de agradecer el trabajo de los fiscales y despedirse.

En el último asalto de la campaña, los popes del PRO enviaron un mensaje a los propios, avisándoles de qué lado están sus intereses, y en tándem con LLA, apuestan todo a exprimir, una vez más, los dividendos que reparte la grieta. Telón final.