Las primeras definiciones económicas del presidente electo, Milei

El presidente electo Javier Milei dejó algunas definiciones sobre temas económicos, aunque no avanzó sobre dos de sus ejes de campaña, la dolarización y la eliminación del Banco Central. Sobre su ministro de Economía, aseguró que tenía "un plan para anunciarlo” este lunes “pero dada la canallada hecha por el ministro (Sergio) Massa de culparnos, que tiene que ver con decisiones tomadas por el actual gobierno. y el hecho de que se va a tomar licencia y parte de la línea se toma licencia... me van a estar torpedeando al ministro de Economía antes de asumir”. En esa línea sostuvo que en la noche del domingo, le “cambió el escenario”.

Desde Luciano Laspina, economista que trabajó con Patricia Bullrich, hasta Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central y Nicolás Caputo, ambos cercanos a Mauricio Macri son los nombres que suenan para el cargo de ministro de Economía. No hay nada definido y cuando se resuelva será una señal de hacia dónde irá el presidente electo.

Después de las fuertes subas de las acciones argentinas en Estados Unidos, Milei dio detalles de cómo se cree que se comportará el dólar. “Cuando tenés mejoras de los activos, el dólar se mueve en la dirección contraria”, expresó. Respecto de la obra pública, anunció que licitará toda la que está en curso actualmente porque no destinará recursos estatales.

Sí fue terminante respecto a la salida del cepo. En declaraciones periodísticas sostuvo que primero “hay que arreglar” el problema de las Leliq. “Si no lo hacés, y abrís el cepo, te vas a una hiperinflación. Nosotros tenemos un claro plan de cómo resolverlo, así que en ese sentido estamos confiados y a partir de ahí liberar el cepo también implica liberar la actividad, el empleo y que se empiece a recomponer el equilibrio de la economía. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque si no resolvés el problema que tenés en el Banco Central, la sombra de la hiperinflación te va a perseguir en todo momento. Es una pieza de relojería y no tenemos lugar para el error”, describió.

Las Leliq acumulan un stock de alrededor de $13 billones, aunque son los únicos “pasivos remunerados” del Banco Central; están los pases pasivos, que cumplen la misma función que las letras, pero se emiten a plazos más cortos. En total, entre ambos, suman $23,3 billones. Se usan para controlar la cantidad de dinero en circulación y el Central paga una tasa de interés a los bancos para que mantengan dinero de sus depositantes en forma de Leliqs.

Si se liberara el mercado cambiario los titulares de los depósitos que están colocados en Leliqs buscarían dolarizarse, por lo que el precio del dólar se escaparía. El riesgo asociado es una hiperinflación.

Respecto de la inflación, Milei sostuvo que “la evidencia empírica para el caso argentino dice que si vos cortás hoy con la emisión monetaria, ese proceso tarda entre 18 y 24 meses para destruirla y llevarla a los niveles más bajos internacionales”.

Milei también dijo que buscará privatizar YPF, la TV Pública, Radio Nacional y Télam. “Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado”, aseguró. Detalló que a la petrolera primero hay que recomponerla. Repasó que desde que Axe Kicillof decidió estatizarla, “el deterioro que han hecho de la empresa en términos de resultados para que valga menos que cuando se la expropió”.

Agregó que, en la transición que están pensando en su equipo para el sector energético, YPF y Enarsa tienen un rol: “Mientras se racionalicen esas estructuras, se las pone a crear valor para que se las pueda vender de una manera muy beneficiosa para los argentinos”.

En esta línea, evaluó un cambio en las tarifas energéticas. “Creemos que hay que recomponer, pero que el ajuste sea pagado por el Estado en términos de reducciones impositivas o mecanismos de rediseño de impuestos para que beneficien el flujo de fondos de compañía y para que el impacto en precio sea minimizado”, definió.

Sobre el futuro de la TV Pública, indicó: “Nosotros consideramos que la TV Pública se ha convertido en un mecanismo de propaganda”, definió, y aseguró: “El 75% que se habló de nuestro espacio se hizo de manera negativa, con mentiras y abonando la campaña del miedo. No adhiero a esas prácticas de tener un ministerio de propaganda”.