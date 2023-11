Por Julieta Fernández

En un acto con buena convocatoria en el club Estudiantes de Río Cuarto, el gobernador Juan Schiaretti tuvo su última actividad protocolar en la Capital Alterna, a pocos días de dejar el gobierno provincial y ser sucedido por Martín Llaryora. El mandatario entregó más de 1000 créditos a vecinos de la ciudad (778 para cubrir necesidades del grupo familiar y 390 para iniciar o potenciar emprendimientos del programa Banco de la Gente). El vínculo con el intendente Llamosas se mostró cordial y ameno, como en todas las actividades conjuntas, pero cabe repasar algunas de las vicisitudes de la última campaña nacional que marcaron ciertas diferencias entre el Panal y el mandatario de Río Cuarto.

Juan Manuel Llamosas se plegó a la consigna de la prescindencia de Juan Schiaretti en el último ballotage presidencial. Similar a lo ocurrido en 2019, cuando no militó por ningún candidato presidencial y sólo explicitó su apoyo a la lista corta de diputados schiarettistas. No obstante, el intendente riocuartense no adhirió al discurso fuertemente anti K que pronunciaron desde el Panal e incluso compartió dos actividades institucionales con el entonces candidato a presidente Sergio Massa. Aunque Llamosas resaltó en sus redes sociales que se trataba de una actividad estrictamente institucional y en beneficio de varias ciudades (alegó que la tarjeta SUBE se comenzaría a implementar también en otras localidades de la provincia), las imágenes junto al ex candidato de Unión por la Patria no habían caído bien en el schiarettismo duro.

Sin embargo, prácticamente no hubo muestras fuertes de las repercusiones que esto podría haber tenido en el vínculo entre la Provincia y el Municipio. La relación entre “el Gringo” y el intendente de Río Cuarto tuvo un buen cierre en el acto que se realizó ayer por la tarde. Llamosas le entregó una placa en reconocimiento a los ocho años de trabajo conjunto entre ambas gestiones. No obstante, el malestar de buena parte de la militancia a partir del nombramiento de dirigentes schiarettistas en dependencias como ANSES (por Osvaldo Giordano) alimentaron el enojo de algunos sectores que, incluso antes del 19 de noviembre, ya evidenciaban un descontento por las fuertes expresiones del gobernador en contra de Sergio Massa (y las nulas críticas a Javier Milei).

Como ya lo había informado Alfil en ediciones anteriores, hubo militantes afines al PJ provincial que se sumaron a la fiscalización de Unión por la Patria. Además, concejales llamosistas como Guillermo Natali o Armando Chiappe se habían pronunciado a favor de Massa y, en el caso del schiarettista Darío Fuentes (presidente del Concejo Deliberante), se había diferenciado fuertemente de la propuesta de Javier Milei. El descontento de algunas agrupaciones militantes salpicó en cierta manera al intendente Llamosas por ser autoridad del PJ local y no haber trazado un posicionamiento en un ballotage que no tenía al candidato del PJ cordobés entre las opciones.

La continuidad de la obra pública

Aunque el gobernador puso el foco en el aspecto local de la actividad, hubo una alusión a la situación que preocupa a varios intendentes de la provincia en relación a la obra pública. En este sentido, Schiaretti aseguró que el gobernador electo, Martín Llaryora, continuará invirtiendo en obras de infraestructura y resaltó que actualmente se han invertido más de $8000 millones en la ciudad. “Las cloacas, las escuelas PROA, la urbanización de las barriadas populares, el Parque Sur, son todas obras que hacemos junto al Municipio porque queremos el progreso de Río Cuarto”, manifestó el mandatario provincial.

“Me alegro que en esta Argentina, que es un tembladeral, podamos estar invirtiendo $8155 millones en el Imperio del Sur cordobés”, señaló Schiaretti y agregó que “así seguirá en los próximos años porque viene para Córdoba un gran gobernador que es de las nuevas generaciones. No solo va a enfrentar los desafíos de los nuevos tiempos que nos plantean a los argentinos y a los cordobeses, sino también seguirá cuidando del Imperio del sur”, planteó en alusión a la próxima asunción de Martin Llaryora.