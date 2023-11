Por Gabriel Silva

“En la medida que Mauricio (Macri) no salga de la lógica empleado o enemigo, la gobernabilidad no va a ser posible. Ni en los gestos hacia afuera, como así tampoco en la contención para que Juntos no termine de estallar”. La frase la lanzó a Alfil un integrante del Congreso que participó de la reunión y que observó, de primera mano, la aspereza que encontró el ala dura del PRO para arrastrar al resto a un acuerdo con Javier Milei.

Así, el desembarco de Patricia Bullrich en Seguridad sigue en stand by, como así también la presidencia en Diputados donde a Cristian Ritondo (PRO) le surgió otro rival: el rionegrino Miguel Pichetto, quien viene hablando hace tiempo con Guillermo Francos, el ministro del Interior y la espada política en la mesa libertaria. Y quien, además, en el arranque de la semana terminó con tensión un encuentro con Ritondo para tratar de definir esa silla.

Las conversaciones en Buenos Aires ayer empezaron temprano. Con varias reuniones previas antes del encuentro con los mandatarios provinciales que ya tenían una posición tomada: poner un freno a la avanzada de Macri con Milei. En el arranque, una integrante del radicalismo reconoció la tensión a este diario: “los halcones están locos porque los gobernadores no quieren ser cogobierno”, disparó desde el cónclave de la alianza.

A medida que el encuentro avanzó, las fricciones por cada una de las posturas siguieron asomando. Hasta que se conoció el documento de los gobernadores expresando “nosotros no cogobernamos”. “Pero es bueno que algunos dirigentes que quieran ayudar lo hagan, porque es mejor un gobierno sólido con buenos dirigentes que un gobierno débil. Eso no nos compromete ni obliga como garantes”, expresaron los gobernadores electos Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis). Además, del correntino Gustavo Valdés, entre otros referentes provinciales.

Ayer, una integrante del PRO que participó del encuentro, en tanto, reconoció a este diario que “los gobernadores mostraron solidez”. “Pero, lo parlamentario es una incógnita”, dijo.

En clara referencia a lo que ocurre con el Congreso y donde la gobernabilidad sigue en plena discusión. Por ejemplo, ayer dos fuentes reconocieron a Alfil que el senador cordobés Luis Juez habría aceptado ser el jefe del bloque PRO en el Senado, en una clara muestra de diálogo con el expresidente Macri.

“Eso sí, que no es lo mismo que la provisional o un interbloque con los libertarios que no los conocemos”, dijeron desde la alianza a este diario. Como para dejar en claro que el vínculo entre el expresidente y el líder del Frente Cívico está más vigente que nunca.

Otras personas que asistieron a la reunión también desmintieron que se haya ido enojado Juez de la reunión, versión que tampoco reconocieron en el juecismo puro. “Estuvo todo el tiempo, un poco impaciente porque no le gustan mucho estas cosas, pero no enojado. A lo mejor, muy macrista”, bromeó una diputada que lo cruzó en la reunión.

En la previa, encuentro por el Concejo

Ayer, Alfil adelantó que se fractura el bloque PRO en el Concejo que asumirá en días: Soher El Sukaría, Jéssica Rovetto Yapur y Gabriel Huespe tendrán bloques unipersonales. En las últimas horas, la presidenta del partido, Bullrich, se reunió con Sukaría y le confirmó que pedirá que se expulse a Rovetto Yapur del espacio. Algo que la excandidata a presidenta viene reclamando hace meses, incluso en la campaña municipal cuando se desató el escándalo. Cuentan, también, que volverá a insistir Bullrich con Laura Rodríguez Machado para que se concrete el apartamiento de la concejala electa.

“Hay enojo, porque lo viene diciendo hace rato Bullrich a esto. Veremos qué se decide en Córdoba y si se hacen cargo o no los que deben ser responsables”, dijo una fuente del PRO con despacho porteño.