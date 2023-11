La decisión que tomó el ex intendente de Marcos Juárez y referente del PRO, Pedro Dellarossa, de saltar al gabinete de Martín Llaryora para ocupar desde el 10 de diciembre el ministerio de Industria, Comercio y Minería, provocó cimbronazos en el pago chico.

Enojó al oficialismo marcosjuarense que cuestionó el salto del ex candidato a diputado de Juntos por el Cambio al gobierno peronista, pero también fastidió (y mucho) al justicialismo de esa ciudad que por lo bajo pataleó que su gobernador electo eligiera al principal adversario local para ocupar una cartera provincial.

Ese combo de enojos cruzados derivó en un primer golpe al poderío que siempre detentó Dellarossa en su región, incluso, aún ya no siendo intendente de la ciudad.

Tras su salida de la presidencia del Concejo Deliberante que ocupó desde el año pasado cuando su candidata, Sara Majorel, ganó la intendencia, el hombre del PRO no pudo imponer a quién quería en ese cargo.

Pretendía que otro amarillo fuera su reemplazo e impulsó a Alejandro Ros Artayeta, actual concejal oficialista y presidente de Club Argentino. Su moción no fue acompañada ni por los propios y mucho menos por la bancada opositora, aún cuando trascendió que desde el llaryorismo le habrían pedido al peronismo del sudeste cordobés que acompañaran la decisión de Dellarossa.

Finalmente, esta semana, tuvo lugar la reunión preparatoria en el Concejo Deliberante para definir el nuevo nombramiento y el radical Javier Barletta terminó imponiéndose como titular del cuerpo.

Se trata de un hombre con extensa trayectoria y experiencia legislativa, algo que le objetaron a Dellarossa sobre su candidato Artayeta, cuyo nombre surgió de un acuerdo del bloque oficialista; de hecho, no hizo falta llegar a la votación. Juntos designó al presidente y vicepresidenta del cuerpo (ambos responden a la actual intendenta Majorel) mientras que la vicepresidencia segunda quedó para Hacemos Unidos por Córdoba que aceptó el acuerdo.

El dato es que mientras esa negociación sucedía, la intendenta de la ciudad -que en su momento aclaró que no supo previamente del acuerdo entre Dellarossa y Llaryora- estaba de vacaciones.

Lo cierto es que el futuro ministro de Industria perdió un primer round político en sus pagos donde, hasta aquí, siempre mandó. Y lo hizo frente a un dirigente con el que mantiene diferencias.

De hecho, el radical criticó públicamente el paso que dio el ex intendente. En diálogo con Radio Ciudad de Marcos Juárez, dijo: “lo que no me satisfizo fue la forma en que Pedro Dellarossa asumió el cargo de ministro sin brindar las explicaciones necesarias. Para desempeñar ese rol, es imperativo hacerlo en un gobierno de signo político opuesto. Resulta relevante recordar que él fue candidato de nuestro legislador y posteriormente candidato a diputado por otro espacio político. En mi opinión, lo mínimo que nos debía, y aún creo que debería hacerlo, es proporcionar una explicación razonable, una reunión adecuada con el equipo que lo acompañó durante tantos años”, indicó

“Es cierto que, en mi caso, la transición al PRO fue difícil y enfrenté muchas críticas. Mi partido se fragmentó, al igual que el de Pedro, debido a diferencias internas. Sin embargo, en mi caso, expliqué mi decisión”, agregó el radical en la radio local.

“En una situación como esta, se reúne al equipo, se explican las ideas, los motivos detrás de las acciones, las metas para la ciudad. Tal vez no lo hubiéramos justificado, pero lo hubiéramos entendido. Esto habría permitido acompañarlo sin que pareciera que alguien se aleja hacia otro espacio político. Este es el dilema que enfrentábamos”, agregó en tono de crítica el flamante presidente del Concejo de la ciudad de Marcos Juárez.