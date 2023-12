Boca con elecciones suspendidas: la contienda de Riquelme vs Macri

Federico Jelic

No hubo conciliación ni acuerdo ni pacto ni tregua. En Boca Juniors no habrá elecciones este domingo a pesar de que la Junta Electoral lo había programado de esa manera, pero una serie de recursos legales impuestos pr el oficialismo dilatarán la elección del socio en las urnas. Fue una semana muy polémica, litigiosa, con mucho fuego cruzado, pero sobre todo, con mucha implicancia política, con los dos modelos en juego. No, no solamente estamos hablando de Asociaciones Civiles sin fines de lucro o gerenciamientos, sino también de una contienda extensiva desde lo electoral desde la política nacional.

claro, es que el oficialismo con el ex enganche e ídolo Juan Román Riquelme, apoyado con línea directa con el súper ministro Sergio Massa, del oficialismo, frente al expresidente de los argentinos (y también del "Xeneize") Mauricio Macri, como vice de la oposición. La elección de un club más politizada de la historia, en medio de un año con tantas urnas que vaticinan un fin de año conflictivo.

A contar parte de la historia: La junta electoral, por pedido de una medida precautoria del candidato Andrés Ibarra, aprobó la postergación de los comicios ante una supuesta irregularidad en el padrón electoral, donde pueden sufragar más de 50 mil socios. Sí, más que una ciudad. Pero con ese artilugio legal, quedarán reprogramadas en principio para el 17 de diciembre. En el último intento de conciliación no hubo acuerdo ni concordia, por lo que el suspenso tendrá más semanas de polémicas y campaña sucia.

subtítulo: Palos en la rueda

la mesa está servida: Riquelme va en fórmula con el actual titular de la entidad, Jorge Amor Ameal, algo así como una figura testimonia ya que siempre manejó los hilos el 10, como cuando era futbolista profesional. Ibarra en tanto representa a la oposición con Macri de vice, y por su participación en las últimas elecciones mas su pasado glorioso como presidente de la entidad de la Ribera (tres Libertadores y dos copas del mundo) nunca pueda pasar inadvertida.

Pero luego llegaron los ataques mediáticos y las estrategias políticas. primero con el paso del escrutinio del sábado 2 al domingo 3, por pedido de la DAIA y la comunidad judía, ya que ese día se celebra el sagrado shabbat, motivando a que se pase un día el llamado a las urnas. Después se conoció que de las cinco firmas, tres no habían dado su consentimiento pero eso es otra historia...

Todo se desarrollaba con total (casi) normalidad hasta que pareció la gran controversia. La magistrada Alejandra Débora Abrevaya, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 11 (cercana al PRO), interpuso una medida cautelar y resolvió “suspender el acto de elecciones” hasta tanto se definan “la situación de irregularidades detectadas prima facie del padrón mediante la acción correspondiente de depuración”. ¿A qué se refiere? que existen más de 10 mil socios en situación irregular para votar, es decir, que dejaron repentinamente su condición de adherentes para pasar a activos, con derecho a sufragio. se produjeron nuevas altas de socios de manera “completamente desproporcional en relación a las bajas” y no respetando “el recaudo de cronología y antigüedad establecido por el artículo 19 del club para el orden de altas de socios activos”. Macri chicaneó a Román en TV invitando a cambiar ese tablero y colaborar con la transparencia. "Román: tenemos la oportunidad de terminar con tantas mentiras que estás haciendo. Si queres una elección transparente, corré a los socios que entraron sin poder votar. Votamos el domingo lo que todos queremos y veremos si la gente quiere continuar con esta forma como se está manejando el club o si quieren volver a un club normalizado, institucionalizado como el que supimos hacer. Lo que es 'el patio de tu casa' no va más".

Riquelme, por supuesto, no se quedó callado y brindó una conferencia de prensa en el club (acompañado de profesores de inferiores) donde también hubo referente del Kirchnerismo como Mayra Mendoza, del riñón duro, junto a otros integrantes de La Cámpora. Y habló de un Boca privatizado y conducido como SAD si gana Macri en las urnas: "estos tres personajes (Ibarra, Macri y Mario Pergolini, ex vice suyo ahora candidato a vocal por la oposición) que quieren privatizar el club. Y eso no lo podemos permitir. Vamos a votar el domingo, el lunes o cuando sea, pero vamos a votar, y vamos a ganar siempre. Y hoy María, mi madre, me pidió ganar estas elecciones”, comentó el enganche. "Porque ellos quieren al club para hacer política"- prosiguió- "Cambiaron la fecha del sábado al domingo por una denuncia falsa en la que falsificaron las firmas de tres socios y es grave".

¿Cómo se resuelve la historia? Como el domingo subsiguiente, asumirá en Casa Rosada el presidente electo, Javier Milei, los comicios se pasarán al 17 del mes en curso. Precisamente Milei mostró repentino interés de ir a la Bombonera al equipo si es que Martín Palermo es elegido como DT, como indica la propuesta deportiva de Macri. Vaya circunstancia, Palermo siempre tuvo rivalidad de vestuario con Riquelme en la época dorada de Boca.