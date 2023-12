Primer acto clamor para que De Rivas sea el candidato del PJ

Por Gabriel Marclé

Anoche se llevó a cabo un acto que podría ser considerado el primer gesto de agrupaciones políticas que salen en respaldo de Guillermo De Rivas y claman por su candidatura a la intendencia rumbo al 2024. El inicio del operativo clamor fue encabezado desde un casi colmado salón de actos de la vecinal Roque Sáenz Peña, donde se congregaron agrupaciones que responden al comando del secretario de Hábitat del Gobierno local, Pablo Bertea, uno de los más “territoriales” de la gestión Llamosas. Así, a poco de hacer pública su intención de competir por la intendencia, De Rivas ya obtenía su primera señal de apoyo de parte de la militancia.

Lo de este acto aplicó un condimento clave para cualquier dirigente que tenga intenciones de convertirse en candidato del peronismo, algo que podría sumarle puntos a De Rivas en el tramo final de la carrera que determinará quién será el candidato o la candidata del PJ el año próximo. Es por eso que el secretario de Gobierno pudo tachar de su lista la generación de al menos un ápice de espíritu justicialista para su campaña, todo esto antes de que terminara el año y en medio de un contexto de suma incertidumbre. Evitando caer en la efusividad del momento, el aspirante a la intendencia lanzó un doble mensaje: quiere ser intendente, pero sin descuidar la gestión en tiempos duros como los que -asegura- se están aproximando.

Al cierre de esta edición, De Rivas todavía no había tomado la palabra en el acto que sí tenía programado un discurso de cierre a cargo de Bertea. Esto fue un elemento por demás debatido: en el armado del primer acto clamor se tomaron varios recaudos para que no se confundiera con un acto de lanzamiento formal. “Después del año que pasamos, la gente no está para actos”, marcaban desde el equipo que trabaja en la plataforma del funcionario.

La misma lógica se aplica en otros sectores, como el de Adriana Nazario. La ex diputada amagó con hacer su lanzamiento con un acto masivo, pero la derrota de Sergio Massa en el balotaje generó una sensibilidad que obligó a bajar la efusividad de su campaña. Por esta razón, podría decirse que la convocatoria de militantes y agentes territoriales en Roque Sáenz Peña puso a De Rivas aventajando a su contrincante, quien todavía no tuvo la oportunidad de hacer su presentación ante multitudes.

“Terminar bien el año”

“Está claro que no se tiene que hacer una de más y que lo importante es terminar bien el año”, le apuntaba a Alfil un dirigente del peronismo que formó parte de las actividades que tuvieron lugar anoche en el oeste de la ciudad. Esta consideración es la que demarca la agenda de Guillermo De Rivas y su mensaje de prioridad Ejecutiva. “Son tiempos difíciles y los que estamos en la gestión tenemos que gestionar. No tenemos que desviar la energía hacia otras cosas que no sean para lo que estamos”, declaró el secretario de Gobierno en declaraciones a FM Al Toque, palabras más o menos similares a las que expresaría el martes frente a la militancia.

Claro que esto no es un limitante para que De Rivas y su equipo empiecen a ofrecer vistazos del programa de Gobierno con el que pretenden competir. Allí es donde destacan elementos propios de la identidad de gestión que el dirigente ha compuesto en ocho años dentro del gabinete -la mayoría de ellos con el Presupuesto Participativo y la vinculación institucional- y también cuestiones fundamentales para los tiempos que se vienen.

Sobre la participación ciudadana, razón central del crecimiento de De Rivas en la gestión, los cerebros de la campaña anticipan que este elemento motorizará a este tramo de la previa a las urnas. “Está claro que hoy el vecino demanda otras cosas. No hay tiempo de trabajar en una gestión que no sea cara a cara con el vecino, porque se demandan obras, pero también atención y escucha”, había dicho De Rivas el lunes pasado, construyendo de a poco el perfil de candidato que pondrá en juego al menos hasta que el PJ defina si será o no “el elegido”.

Por otro lado, señalan que el equilibrio de las cuentas es menester, pero la obra pública no está entre las variables “a recortar”. En ese sentido, De Rivas parece mantener una postura contraria a la que plantean desde el Gobierno Nacional, con un Javier Milei que habla de dejar estas inversiones en manos de los privados.

A la par, el gasto se enfocará en las necesidades que emergerán con fuerza en estos meses, principalmente con la asistencia alimentaria, atención en salud y la formación en oficios, elementos que asoman como centrales en la plataforma peronista que se prepara desde la esquina del llamosismo. “La obra pública motoriza la economía regional y transforma la calidad de vida de nuestras comunidades. Las decisiones que se tomen al respecto deberán tener sus justificaciones”, expresó De Rivas al respecto.

Crecer en los márgenes de conocimiento del electorado y “no prometer de más” son las otras bases de la apuesta por convertir al ex Defensor del Pueblo en el candidato más competitivo, siempre teniendo en cuenta que los números serán los garantes de esa alternativa. “Guille (por De Rivas) no va por una testimonial. Se metió porque quiere ser intendente”, comentan desde el llamosismo sobre el clamor que empieza a resonar en torno a la figura del secretario de Gobierno, a sabiendas de que las encuestas todavía no emitieron un veredicto y que, al final del camino, el funcionario tiene chances de quede fuera de competencia. De Rivas tiene una respuesta incluso para esta eventualidad: “Si se limita a una cuestión de nombres, tendremos un proyecto sesgado”. La frase tiene traducción: si los nombres van por encima de las ideas, el peronismo tiene más chances de perder lo construido desde el 2016.