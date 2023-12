Transición Gran Río Cuarto: asumen intendentes PJ

Por Julieta Fernández

A partir de la semana que viene, las tres localidades del Gran Río Cuarto estarán alineadas al esquema de Hacemos Unidos por Córdoba: Juan Manuel Llamosas, Gianfranco Luchessi y Maximiliano Rossetto. Cabe resaltar que, en el caso de Alberto Escudero (intendente saliente de Las Higueras) se trató de un mandatario que, aunque afín al kirchnerismo, siempre mantuvo una buena relación con el PJ provincial e incluso fue uno de los firmantes de la coalición HUpC (en nombre de la Unión Vecinal Federal). En el caso de Miguel Negro, el intendente “récord” de Holmberg, ganó su última elección en 2019 bajo el sello de Hacemos por Córdoba pero este año se distanció del gobierno provincial, luego de que el llaryorismo respaldara la candidatura del intendente electo, Maximiliano Rossetto.

En la vecina localidad de Las Higueras, el intendente electo, Gianfranco Lucchessi, anunció que convocará a una auditoría para analizar posibles irregularidades en la ejecución de obra pública por parte de la gestión saliente de Alberto Escudero. En diálogo con LV16, Luchessi aseguró que la transición ha sido ordenada pero que “eso no significa recibir un municipio ordenado” y agregó que “hay deudas y obras sin finalizar”.

“Es nuestro deber como funcionarios denunciar si vemos algo y plasmar la realidad del Municipio a los vecinos del pueblo”, consideró el intendente electo. Este mensaje de Lucchesi coincide con lo planteado durante su rol como concejal opositor y durante la campaña municipal que le dio la victoria por sobre Sergio San Martín de Juntos por el Cambio y Andrea Jurado, la candidata oficialista que se ubicó en el tercer lugar en cuanto al porcentaje de votos. “Si el Municipio estuviese ordenado, el oficialismo no habría salido tercero”, había planteado Lucchesi al programa Nada Fake en relación a la “herencia” de la gestión saliente.

Por otra parte, desde la gestión Escudero y tras cuatro períodos al frente del Municipio, consideran que Lucchesi contará con “más de 3 mil millones de pesos de superávit para recuperar en obras” y aseguran que el Municipio se encuentra ordenado y renovado. Entre las obras, destacan la reciente inauguración del nuevo edificio municipal, el SUM del colegio Jorge Newbery y el Parque Solar.

En Holmberg, todo indica que el intendente saliente y quien gobernó la localidad durante 40 años no asistiría a la asunción de Maximiliano Rossetto. El mandatario expresó recientemente en el programa Así son las Cosas que “no sé cómo quieren que reciba a Rossetto si hace cuatro años que me está haciendo la vida imposible”, en relación al rol opositor del concejal e intendente electo. No obstante, aseguró que “la transición se está haciendo como se debe hacer” entre los equipos del gobierno entrante y el saliente. Aseguró que no participará del acto porque “no quiero hacerme responsable de lo que pueda suceder de ahora en adelante”, a la vez que resaltó que su gestión ha sido reconocida a nivel nacional. “Acá de impuestos se cobra $1000 y la puerta de mi despacho está siempre abierta, no se vé en ningún lado eso”, señaló Negro a la emisora local.

Llaryora, con mayoría

A partir de este fin de semana, 14 municipios del departamento Río Cuarto tendrán intendentes alineados al esquema de Martín Llaryora: Achiras (Mauricio García), Adelia María (Jorge Marino), Alpa Corral (Vanina González), Bulnes (Rubén Máspero), Chaján (Néstor Peralta), La Cautiva (Rosana Ferreyra), Las Peñas Sud (Nahuel Biolé), Malena (Leonardo Cravero), Sampacho (Franco Suárez), Suco (Flavia Bonelli), Tosquita (Facundo Brizzio), Las Higueras (Gianfranco Lucchesi) y Holmberg (Maximiliano Rossetto).