Palpitando el 2024: Parodi y Nazario reflotan el tópico seguridad

Por Gabriel Marclé

Los últimos días del intenso año político riocuartense guardan una conexión directa con lo que ocurrirá inmediatamente después que inicie el 2024, como si se tratara de un proceso interminable y agotador del que todavía no se ha conocido su instancia más intensa. Todo tiene que ver con las trascendentales elecciones municipales que marcarán el fin de la era comandada por Juan Manuel Llamosas y el primer test en las urnas para Javier Milei y Martín Llaryora. A tono con esa circunstancia, ya se configuran los tópicos que comandarán el debate durante los meses venideros. Sacando la economía y su predominancia, es notorio que la seguridad -o la lucha contra la inseguridad- aventaja al resto de los temas definitorios de las urnas.

En Río Cuarto, el inicio de la época estival suele llegar con un caudal mayor de hechos violentos y robos que obligan a poner el ojo en esta cuestión. Este año, el calor del debate público en la inseguridad se adelantó tras el asesinato del comerciante Emiliano Véliz a fines de noviembre. Con el balotaje en medio de esa situación, el tema quedó algo postergado. Sin embargo, los dirigentes que pretenden competir en las municipales salieron con sus propuestas en ese sentido. Uno de los primeros en hacerlo fue Gonzalo Parodi, quien ayer insistió con la temática. Al mismo tiempo, Adriana Nazario planteó su preocupación por el tema aun cuando genera incomodidad entre peronistas. Por su lado, Guillermo De Rivas habló de un problema “macro”.

“Necesitamos que el Gobierno reconozca la situación por la que están pasando los riocuartenses en cuanto a la inseguridad”, dijo ayer el radical Parodi, tras presentar públicamente la alianza política con el ex candidato a intendente Eduardo Scoppa -sociedad que Alfil ya había adelantado en noviembre. En medio de la conferencia de prensa conjunta, el presidente del bloque Juntos por Río Cuarto respondió a las consultas sobre la inseguridad y lanzó varias pistas de lo que se convertirá en su plataforma para competir el año próximo, en su mayoría críticas a la actual gestión, como la que apunta al supuesto faltante de móviles y efectivos policiales en la ciudad. ¿Propuestas? “Ya las daremos a conocer”, adelantan desde su equipo.

Las palabras del candidato radical parecieron despegar de las declaraciones hechas un par de días antes por el secretario de Gobierno, Guillermo De Rivas, el “favorito” del llamosismo para quedarse con la candidatura PJ. El funcionario había apuntado contra las propuestas que puedan surgir en materia Seguridad y que excedan la competencia provincial en la materia. “Hay problemas que son macro y la gente sabe que no se lo puede resolver el municipio. Está claro que la seguridad es de competencia provincial, pero el municipio puede acompañar con prevención”, había afirmado sobre lo que considera un tema de jurisdicción. En ese sentido, Parodi negó que se trata de una mera cuestión de competencia y le respondió: “El intendente debe ser el jefe territorial en materia seguridad”.

Pese al rifirrafe entre el concejal radical y el secretario peronista, quien más calor le aportó al debate en seguridad fue Adriana Nazario. Por medio de un audio compartido en sus redes sociales, la ex diputada se refirió al tema por primera vez en lo que va de este ciclo y pidió “dinamismo y celeridad en las decisiones que se tomen” porque “los tiempos de los organismos públicos no son los mismos que requiere la gente”.

Nazario afirmó que Río Cuarto “era una ciudad segura”, dando a entender que ya no lo es y planteando una postura que puede resultar agresiva contra quienes comandan los destinos de la ciudad y la provincia, aun cuando se considera que forma parte del mismo equipo. “¿Qué pasó que los chicos no quieren cruzar los puentes a la siesta? No pueden suceder estas cosas y hay que trabajar para solucionarlo”, lanzó la jefa de La Militante, quien expresó que “con las cámaras de seguridad no alcanza”, que la prevención requiere de mayores esfuerzos en infraestructura y educación, y que se debe trabajar en la seguridad ciudadana. Se trata de las primeras propuestas concretas de la aspirante a la intendencia, las cuales se percibieron como un raspón contra la gestión actual en tiempos de fragilidad.