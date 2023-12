La SAT magulló al Mójica recortando líneas y pide boleto a $600

Por Gabriel Marclé

Como si la reconfiguración del mapa político y la incertidumbre económica no fueran suficiente, la Municipalidad de Río Cuarto también debe lidiar con los efectos de un vínculo casi tóxico con la empresa que contrata para cubrir un servicio fundamental como lo es el transporte público. Desde la “histórica licitación” del 2022 a la fecha, la relación entre el Estado y la Sociedad Anónima de Transporte fue a peor, con episodios que bordean lo insólito si los compara con lo ocurrido en otras localidades de similares características. El timing no puede ser más inapropiado, justo cuando el equipo de Juan Manuel Llamosas se prepara para lanzarse a la campaña del 2024.

La semana pasada, la SAT no pagó los sueldos completos y los choferes hicieron paro. La empresa había adoptado esa medida para tensionar y solicitar al Gobierno que les suban el pago de subsidios municipales -además de los enviados por Nación y Provincia- y lograr un boleto a $400. La situación tensionó al Ejecutivo que intimó a la SAT para que restituya el servicio, cuestión que se cumplió antes del último feriado. Aun así, ese mismo día se produjo la suba del gasoil y la empresa definió aplicar un recorte en la cantidad de líneas disponibles para el servicio. No solo eso, sino que el boleto a $400 que se pedía la semana pasada ahora pasó a $600. Además de esto, no hay pistas de que arranque a funcionar la SUBE.

Ayer, el vocero de la Sociedad Anónima de Transporte de Río Cuarto (SAT), Rodrigo Reineri, confirmó que la empresa a cargo del transporte público de pasajeros decidió recortar en un 30% la cantidad de líneas activas en la ciudad. “Decidimos aplicar esta medida porque los números no dan. El 30 por ciento de incremento del gasoil se sumó a los problemas que tenemos desde hace meses”, explicaba. Mientras tanto, en la Municipalidad prevalía el silencio de radio, principalmente por las medidas que se empezaban a diseñar en pos de solucionar el conflicto.

El embate de la prestataria del transporte público no se frenó en el recorte de líneas, sino que fue a por el aumento del boleto, algo que suele acrecentar las tensiones cada fin de año. “El último incremento del boleto se otorgó cuando el litro de gasoil estaba a 250 pesos y hoy está a 545 pesos, lo que representa un 116 por ciento de incremento”, argumentó el vocero de la SAT para insistir con una cuestión que alborota por lo descabellado. “¿Cómo le decís a la gente que tienen que pagar eso para viajar?”, reflexionaba un dirigente del peronismo desde el Mójica.

Aunque los problemas por sueldos y gasoil parezcan ser las primeras señales de la nueva era política, en lo local se percibe como la consecuencia de una relación problemática que este año nomás estuvo cargado de episodios. El más grave de ellos terminó con la SAT ganando la pulseada contra el Gobierno, que cedió y aumentó subsidios. A diferencia de esa época, hoy parece no haber diálogo entre el Gobierno y la empresa. Desde la SAT aseguran que el intendente Llamosas no los recibe y que el secretario de Servicios Públicos, Marcelo Bressan, no responde a sus solicitudes de reunión. De hecho, la respuesta del municipio es dura y se parece al “no hay plata” emitido por Milei hasta el hartazgo. Según le confiaron a Alfil, las condiciones no están dadas para elevar los fondos del subsidio y la empresa “se está pasando de la raya”.

Hay un enojo creciente de la gestión municipal con la empresa de transporte, advirtiendo una especie de conducta extorsiva y oportunista. Cierre de año, nuevo escenario político y económico, cuestiones problemáticas que se suman al del transporte y que generan preocupación en vista del humor social que el peronismo local procura recomponer antes de comenzar con la militancia del proyecto que sucederá a la era Llamosas en 2024. En el llamosismo esperan que el transporte público no sea para su intendente lo que la recolección de residuos fue para Juan Jure, una piedra en el zapato que molesta en el peor momento posible, sobre el final de las gestiones y con una campaña incipiente.