Por Julieta Fernández

El ex candidato radical -quien obtuvo el 35% en la última interna del partido- estaría “cotizando alto” para algunos espacios que buscan competir en la elección municipal del 2024 y que consideran al médico como una posibilidad para fortalecerse y ganar terreno en la arena local. En el caso de PAÍS, cuyo referente principal es el tribuno de cuentas Yvon Tesio, comenzaron a mostrar cercanía a Abrile y oficializaron una actividad en conjunto con la Granja de Ideas, espacio que funciona como la pata social y cultural del partido PAIS en la ciudad. Por otra parte, desde La Libertad Avanza señalan que han mantenido diálogo con el médico pero desde el equipo de Abrile resaltan: “No somos un grupo liberal ni libertario”.

El ex candidato a gobernador del Partido Demócrata y representante electo del Parlasur, Rodolfo Eiben, manifestó al programa radial Sin Libreto que ha dialogado con Gabriel Abrile y que en los próximos días podría haber novedades sobre el rol que adoptará La Libertad Avanza en relación a la elección municipal del año que viene. Aunque Eiben se limitó a hablar de contactos que ha mantenido con el médico, desde el entorno de Abrile parecieran ponderar (al menos por ahora) el diálogo con la tercera fuerza local y comenzaron a promocionar la actividad que encabezará Abrile en la sede de La Granja de Ideas (un taller de RCP como los que impulsa hace varios años con distintas instituciones de la ciudad).

Los libertarios siguen sondeando nombres de dirigentes de Río Cuarto y, aunque ha manifestado su identificación con el flamante gobierno nacional, el presidente de Bomberos y ex titular de la Sociedad Rural, David Tonello, no figuraría en la danza de nombres según lo manifestado por Eiben en diálogo con la emisora local (aunque reconoció su “gran perfil dirigencial”). Cabe recordar que, a fines del 2022 y mientras Tonello aún conducía la SRRC, se concretó la primera visita de Javier Milei a la ciudad. En su agenda, el entonces aspirante a la presidencia de la Nación se reunió con la comisión directiva de la entidad y también brindó una charla dirigida a productores agropecuarios.

El acercamiento a PAÍS

Desde el partido PAÍS -tercera fuerza en el Concejo Deliberante- se encuentran dialogando con Gabriel Abrile y lo tendrían en cuenta como candidato de su espacio en caso de lograr un acuerdo con el médico. Hasta hace unos meses, la idea que primaba en el partido era la posibilidad de dirimir la candidatura a intendente a partir de una interna entre Yvon Tesio y el ex concejal Pablo Carrizo (quien fue destituido de su cargo tras ser condenado por violencia de género).

Lo llamativo fue que, según lo expresado por Carrizo a FM Gospel, el ex edil no estaría en desacuerdo con una candidatura de Abrile en caso de lograr un acuerdo y de que “comparta las mismas ideas desarrollistas”. El ex concejal, quien resaltó en numerosas oportunidades su intención de ser candidato a intendente nuevamente, pareciera dispuesto a “dar un paso al costado” si PAIS lograse llegar a un consenso con el ex candidato radical. “Abrile forma parte del debate de nuestro espacio. La Libertad Avanza no está en Río Cuarto y no tenemos en claro su perspectiva ideológica. Personalmente no me interesa ningún cargo. Es posible que Abrile sea candidato del espacio”, sostuvo el ex concejal en diálogo con el programa Así son las cosas.

Mientras, desde el abrilismo aseguran que aún no habría nada cerrado con ningún espacio pero enfatizan en el diálogo constante con la tercera fuerza y también con quien será el candidato radical en 2024, Gonzalo Parodi.