Caja, subsidios y retenciones, los planteos de Llaryora a Francos

Por Bettina Marengo

El gobernador electo Martin Llaryora llevó a la Casa Rosada el reclamo que más le preocupa ante el fuerte ajuste fiscal y la recesión económica que está en marcha: que la Nación le mande a la Provincia fondos actualizados para la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Ese fue uno de los puntos principales de la charla de más de una hora que mantuvo con el ministro del Interior de Javier Milei, Guillermo Francos, que recibió al mandatario y a sus ministros de Gobierno, Manuel Calvo, y de Comunicaciones, Daniel Pastore.

El sanfrancisqueño escuchó el diagnóstico de Francos para la macro: se vienen medidas duras, insistió el ministro, y recién luego nos ocuparemos de lo micro.

El cordobés tiró lo suyo. Caja de Jubilaciones, prioridad. Subsidios y retenciones, otros dos puntos centrales para Córdoba. El oficialismo nacional necesita apoyo político y votos en Diputados para aprobar las leyes de ajuste y reforma del Estado que tiene en carpeta. Ayer hubo algún juego de cartas sobre lo posible de votar por el cordobesismo y lo que no. Con todo, el concepto que bajaron los mediterráneos como síntesis fue “colaboración” con el nuevo gobierno nacional.

En el entorno de Llaryora creen que el recorte de subsidios que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, puede llegar a ser neutral en Córdoba si, como estiman, Milei aplica la quita principalmente en el Amba y empareja para abajo. “No nos quiten lo que no tenemos”, le dijeron a Francos, con quien Llaryora ya se había visto la noche anterior, en la cena anual de Adepa, en el Sheraton porteño. Hace una semana, este diario publicó que un hombre muy cercano al exgobernador Juan Schiaretti ya tenía ese dato: el “¡afuera!” a los subsidios al transporte iba a golpear más bien al bonaerense Axel Kicillof. Más allá de cómo opere la reducción o eliminación de los subsidios, dan por hecho que el transporte aumentará por la suba dramática de naftas e insumos. Lo que se viene ahora es una reunión con Franco Moggeta, el secretario de Transporte cordobés, que ayer tuvo una reunión con el equipo del Ministerio de Infraestructura y con el presidente Milei.

El tercer punto que el nuevo jefe del Panal planteó fue el del rechazo a las retenciones, aunque en un clima mucho más relajado que el que había con el kirchnerismo o con Sergio Massa. Caputo intentó imponer una suba del 0 al 15% de las retenciones a productos de economías regionales (el maní, por ejemplo) y dejar en 30% el gravamen a la soja. “Eso no lo vamos a acompañar”, aclararon. Es un tema de alta densidad política para Llaryora, que apenas asumió empezó a recorrer la zona núcleo de la provincia donde no le fue bien en las elecciones.

Ambas partes coincidieron en que el momento obliga a reducir los gastos del Estado. Córdoba achicó la planta política y redujo sueldos de funcionarios como gesto, porque el escenario es rever los aumentos a los empleados estatales vinculados a la inflación. “Si la inflación es 40 y los ingresos son de 8, no se llega”, deslizan desde el Panal. “Es insostenible y vamos a pedir compresión”, agregan.

El encuentro fue calificado de “positivo” de ambos lados. Fue una postal bastante inédita para los vínculos inexistentes entre Córdoba y la Nación y no deja de ser llamativo que el diálogo político se haya retomado cuando el peronismo dejó la Casa Rosada y en medio de un ajuste hiperortodoxo. O no. Lo que se vio, en todo caso, es una Córdoba jugando en público como provincia ante la Nación, y no solo monologando reproches. Es posible que Calvo quede como puente con su homólogo político de La Libertad Avanza, otro dato nuevo.

También se habló de la decisión de Milei/Caputo (aunque el presidente parece haberle cedido el centro a su ministro) de “revertir” la iniciativa del ex ministro Massa de eliminar el pago del impuesto a las Ganancias a casi la totalidad de los trabajadores, lo que mermó los fondos para las provincias porque se trata de un impuesto coparticipable. En su momento, los diputados de Hacemos por Córdoba votaron en contra, con excepción de Natalia de la Sota, y el entonces legislador Milei, a favor. No hay muchas ganas ahora de votar en contra de un derecho ya otorgado a los asalariados. La postura de Llaryora es la de antes: que Nación compense a las provincias con la coparticipación del impuesto al cheque. El tema quedó abierto.

Con el círculo rojo

Llaryora está desde el miércoles en CABA. Esa noche participó de la cena anual de Adepa (Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina), un escenario del círculo rojo que le sirve para mostrarse nacionalmente e instalar su figura como gobernador fuerte del interior. En ese sentido, empezó mucho antes que Schiaretti.

En el evento de Adepa, el mandatario reivindicó “los medios del interior de la Argentina". En lo que fue una diferenciación de Milei, que al menos en los anuncios aseguró que en el marco del ajuste fiscal cortará la pauta a las empresas mediáticas durante un año, el mandatario sostuvo que su gobierno “acompañará a los medios, porque los medios no sólo informan: también son una industria, generan trabajo y principalmente preservan nuestra cultura”. “La democracia se construye con libertad de voces, no apagando voces”, dijo al momento de entregar una placa por el 61º aniversario de Adepa al presidente de la entidad anfitriona, Martín Etchevers, y al también cordobés Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Capacitación Multiplataforma y director periodístico del diario La Voz del Interior. Fue un mensaje breve en una cena donde hablaron, además de Etchevers, la senadora santafesina Carolina Losada, de Juntos por el Cambio, el ministro del Interior Guillermo Francos y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

Hubo otros cordobeses en la comida que se realizó en el hotel Sheraton, como el diputado nacional Rodrigo de Loredo, presidente del bloque UCR en la cámara baja, y la diputada de ese espacio, Soledad Carrizo.

El lunes seguirá con su recorrido por el interior, luego de sus pasos San Justo, Río Cuarto, Marcos Juárez y Unión. Tiene previsto hacer una reunión de gabinete en la ciudad de Cruz del Eje, donde en junio Hacemos Unidos por Córdoba perdió el municipio y el departamento a manos de Juntos por el Cambio, al igual que en resto de los departamentos mencionados salvo en el suyo, San Justo. En Cruz del Eje el PJ cayó por 20 puntos. El actual legislador es el radical Fernando Luna, que derrotó al exjefe comunal, el llaryorista Claudio Farías.

Hay todo un acelere del esquema del sanfrancisqueño para barrer el interior provincial. Ayer estuvieron en Villa María el ministro de Industria, Pedro Dellarrosa, y el secretario de Fortalecimiento Comunitario, Paulo Cassinerio, quien firmó con el intendente Eduardo Accastello un convenio de cooperación entre el Ministerio de Desarrollo Social y la ciudad cabecera del departamento San Martín para fortalecer los consejos Barriales de Prevención y Convivencia en diez barrios populares de la ciudad.