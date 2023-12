Por Yanina Soria

De los 33 legisladores que forman parte de la nueva bancada oficialista en la Cámara, cinco ya cumplen funciones en el gabinete de Martín Llaryora y dos esperan decretos de nombramiento para pasar al Ejecutivo.

Por eso, en la primera sesión de este nuevo cuerpo legislativo, esta semana se les aprobó el pedido de licencia a Juan Manuel Llamosas quien culminará su mandato como intendente de Río Cuarto; a Manuel Calvo que ya juró como ministro de Gobierno; a Laura Jure, como titular de Desarrollo Social; a Paulo Cassinerio que asumirá como secretario de Desarrollo Social; a David Consalvi, flamante secretario General de la Gobernación y a Delia Romero quien, en realidad, la solicitó por razones de salud. En breve, se espera la salida de la Cámara del todavía parlamentario Gustavo Brandán (departamento Colón), y de la capitalina Claudia Martínez.

Esos movimientos que por lo general se producen al inicio de cada gestión, derivan en el ascenso de legisladores que suelen ubicarse de la mitad de la lista para abajo, es decir, en lugares son tan expectantes.

Y es es precisamente lo que está pasando en Hacemos Unidos por Córdoba donde este miércoles asumieron parlamentarios ubicados hasta el renglón 25 de la boleta por distrito único: ellos son, Mariano Lorenzo, Cristina Pereyra, Rodrigo Rufeil, Karen Acuña, y Edgardo Russo.

A partir de estas rotaciones, surge un dato que –por ahora- no parece preocuparle demasiado al llaryorismo pero que con seguridad irá calibrando: la cercanía en la que quedó el sindicalista Sergio Fittipaldi para entrar a la Legislatura en representación del peronismo. Una posibilidad que buscará aguar por todos los medios el oficialismo.

Pues el titular del Sindicato de Obreros y Empleados de Limpieza y Servicios Afines de Córdoba (Soelsac) quedó envuelto en la investigación por la muerte de la afiliada Gabriela Pérez en un acto desarrollado en el club Yapeyú de Córdoba en septiembre pasado. La Justicia detuvo al hermano de la víctima como supuesto autor de los disparos que acabaron con vida de la joven pero que, en teoría, iban dirigidos al propio Fittipaldi. Se investiga la hipótesis de que el ataque se da en el marco de la guerra política entre el Soelsac y el Surbac que comandan los Saillén, paradójicamente sus ex socios.

Lo cierto es que, lo que parecía una candidatura testimonial por ocupar Fittipaldi el lugar 31 de la lista de Hacemos Unidos, se convirtió ahora en chance cercana y expectable.

Para que se entienda, con la confirmación de Julio Bañuelos, candidato a legislador número 27, a la presidencia de Caminos de las Sierras, el secretario general del sindicato de empleados de limpieza queda, literal, a dos pasos de poder sentarse en una banca si se producen nuevos movimientos.

Desde el oficialismo aseguran que por ahora no están previstos más cambios en el bloque ni pases de legisladores al Ejecutivo por lo que, insisten, el tema no representa una preocupación para el Ejecutivo. Al menos no hoy.

Sin embargo, un solo pedido de licencia más de algún legislador varón de Hacemos Unidos por Córdoba y sin Bañuelos pudiendo asumir, quienes siguen en el orden son Carlos Lencinas y luego Fittipaldi.

Bien vale recapitular y recordar que el titular del Soelsac es, además, líder de las 62 Organizaciones Peronistas de Córdoba (hoy, en uso de licencia) desde donde militó y trabajó políticamente para la candidatura de Martín Llaryora y Daniel Passerini este año.

Allí talla también entra a tallar otro nombre, el del reconocido abogado y ahora concejal del oficialismo, Ricardo Moreno, quien lo lanzó como referente de las 62; una organización que opera como brazo sindical del PJ y muy vinculada a la estructura política de la senadora Alejandra Vigo y, por ende, del ex gobernador Juan Schiaretti. De hecho, Fittipaldi, que había sido candidato a diputado por el peronismo en el 2021, entró a la lista de parlamentarios este año con la venia de la senadora y del propio Llaryora.