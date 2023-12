Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

No habrá brindis de fin de año

El periodista dialogaba con el militante peronista sobre los días que atraviesa el país en el cierre de año.

Periodista: ¿Puede ser que lo note un poco bajo de ánimo?

Militante: Trato de disimularlo con mi mejor cara, pero no se puede ser feliz y peronista al mismo tiempo con las cosas que están pasando. Uno trata de pensar en el fin de año, el pinito de navidad y los deseos para el 2024, pero la realidad te pasa por encima. Todos así, todos los compañeros.

P: ¡Eh! No se me caiga.

M: ¿Lo escuchó recién al concejal Armando Chiappe?

P: No. ¿Qué dijo?

M: Palo fuerte a los dirigentes del peronismo que estarán acompañando al Gobierno de Javier Milei como ministros, diputados, senadores o simples militantes del ajuste. ¿Cómo hacemos para vernos a la cara con ellos? Una cosa es criticarlos por dentro, pero cuando salís a buscarlos por lo público, no hay vuelta atrás. Se terminaron los brindis de fin de año para nosotros.

P: ¡Eh! ¿Se cortan las tradiciones?

M: En estas condiciones, se hará imposible. Irán unos pocos. Los que estamos pasándola mal con este momento a lo sumo nos veremos en encuentros más íntimos, pero no tenemos nada que festejar y mucho menos con los que nos llevaron a esto. Estuvimos muy cerca de evitar la catástrofe que estamos viendo, pero algunos prefirieron acomodar lo suyo.

P: El pueblo votó a Javier Milei, por más dirigente que haya pedido lo contrario.

M: Si hubiéramos hecho las cosas bien como dirigentes peronistas, Córdoba no hubiera votado el ajuste. Nos alejamos cada vez más de ser una provincia popular.

Abrile desmiente reunión con Carrizo

El informante cruzaba al periodista a la salida del Concejo Deliberante para comentarle sobre un cruce de comentarios que tuvo lugar en redes sociales.

Informante: ¡Espere! ¡No se vaya! Tengo que mostrarle algo…

Periodista: No se desespere. Acá estoy. ¿Qué cuenta?

I: Me crucé en Facebook una interacción que le puede interesar. Sale del posteo que hizo Rubén Lucero. Parece que, en un programa de radio o en sus redes, el escritor lo criticó a Gabriel Abrile por haberse reunido con Pablo Carrizo para sumarse al equipo del ex concejal y ser candidato a intendente por su espacio. Es la versión que le llegó a muchos, pero parece que el médico se enojó y le pidió a Lucero que desmienta la versión. Así lo hizo en sus redes, pidiendo perdón por haber comprado pescado podrido.

P: Se comentó mucho eso. Carrizo fue el que tiró la posibilidad de unir fuerzas con Abrile.

I: Bueno, se ve que no hay tanta verdad en eso y el doctor anda preocupado por desmentirlo. En menos de una semana, lo vincularon con al menos tres sectores políticos. Está bien que es un tipo que mueve votos, pero me suena a que hay un “operativo ruptura” para dañar a los radicales. Justamente, en el posteo de Lucero hubo comentarios de un dirigente de Evolución Radical.

P: ¿Quién?

I: Lucas Castro. Lo felicita a Lucero por aclarar los tantos y le pone “esto muestra tu conocimiento profundo de la Orgánica Partidaria de la UCR, donde siempre (o así debe ser) el que gana CONDUCE y el que Pierde acompaña. Seguramente esto va a suceder en breve”. Marcada la cancha. Los radicales que acompañan a Gonzalo Parodi siguen afirmando que Abrile jugará para ellos. Aunque, pensándolo mejor, el comentario de Castro puede entenderse también como un mensaje para el doctor. Como si presentándose por fuera habiendo perdido la interna, estaría incumpliendo con la Orgánica radical.









La Azul cuestiona a STM

La periodista recibía el mensaje del informante sindical, tras el posicionamiento del Sindicato de Trabajadores Municipales frente a la última devaluación.

Trabajador Municipal: La gente de la Lista Azul sacó un comunicado fuerte. Pero no son los únicos enojados, eso seguro. Se queda corto el gremio cuando habla de “estado de alerta”.

Periodista: ¿Se iban a reabrir paritarias en enero?

T M: En teoría sí pero se viene arrastrando hace rato este problema. El salario no cubre la canasta básica que ya supera los $400.000 y la verdad que no tengo mucha fe de que haya buenos acuerdos paritarios si todos los estamentos estarán obligados a ser austeros. Tampoco se sabe bien que va a pasar con las transferencias a la Provincia y Municipio. Es un fin de año muy desesperanzador y no se resuelve con flyers.

P: ¿Qué es lo que se le reprocha en concreto al gremio?

T M: Yo entiendo que hoy mismo nadie puede lograr un acuerdo bueno, hay mucha incertidumbre. El tema es las cosas que no se han resuelto y que van más allá de lo salarial: sigue habiendo compañeros que trabajan sin los insumos adecuados, situaciones de maltrato e incluso se ve que en el área de discapacidad hay gente a la que aún no se le ha designado una tarea. Frente a eso, varios vemos que el gremio no está poniendo todo. Insisto: hablar de estado de alerta con la catástrofe que estamos viviendo se queda muy corto.

Enojo ruralista

La periodista se encontraba con el militante peronista en el microcentro de la ciudad.

Periodista: ¿Cómo va todo?

Militante peronista: No se puede caretearla. Se viven días tristes pero le digo: nunca creí que me “alegraría” un poco ver que la Sociedad Rural de Río Cuarto salió a plantarse en contra de las medidas de Caputo.

Periodista: Hace rato que algo se rompió en la matrix, así que ya no me sorprende que usted coincida en algo con la Rural local. Todo puede pasar.

M P: En realidad no es que coincida con ellos sino que me genera una mínima esperanza que no estén de acuerdo con las medidas. Quizás a ellos sí los escuchen en la Rosada. Ya lo dijeron: están totalmente en contra de cualquier aumento a las retenciones de cualquier tipo pero es una lástima que lo de la Rural local no parece trasladarse a otras entidades agropecuarias. Por el contrario, muchos festejan…

P: Y… el dólar oficial más caro. La cuenta es clara.

I: Creo que mi vara está muy baja porque me conformo con que rechacen, aunque sea parcialmente, el llamado “caputazo”. Después, hay un par que están aplaudiendo y no quiero decir más nada porque es fin de año. No da hacer más enemigos a esta altura (risas).

P: ¿Enemigos? Si justamente dijo que coincidía en algo con ellos (risas).

I: Sí pero no me olvido que algunos son abiertamente mileístas, trajeron al “peluca” a Río Cuarto hace un año y festejaron su victoria como si fuera propia.