Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Frente Cívico busca expandirse

La cronista dialogaba con el informante sobre las últimas actividades de fin de año en el departamento. El Frente Cívico departamental sumó al ex candidato a intendente de Sampacho, Flavio Díaz Tarifa. Estuvieron presentes el concejal de Río Cuarto, Pablo Benitez; Zuleica Carranza (coordinadora del área de la Mujer del FC) y Jonatan Moreno (responsable de la Juventud del Frente Cívico).

Informante: ¿Tiene tiempo para hablar de una última actividad? No fue en Río Cuarto pero me parece interesante por esto que se ha estado hablando del Frente Cívico. Anduvieron por Sampacho y le dieron la bienvenida al espacio al ex candidato a intendente de Sampacho, Flavio Díaz.

Periodista: Vi unas fotos. Claramente se están acomodando las fichas para el año que viene…

I: Sin dudas. Mi impresión es que en este 2024 buscaron mostrar una mayor estructura. Conformaron distintas patas dentro del partido y buscan expandirse en la región Si mal no recuerdo, alguna que otra vez se les bajó el precio en algunas campañas en términos de fiscalización y demás. Y eso no cayó nada bien dentro del partido. Tampoco es casualidad que todo esto se esté dando mientras se ve al FC con más “autonomía” dentro de la alianza local. ¿No le parece?

P: Bueno, algo ya se intuye. (Luis) Juez anticipó que estaría acompañando a La Libertad Avanza.

I: Justamente. Va a estar muy entretenida la rosca del año que viene y reafirma lo que empezamos a ver el año pasado: la irrupción de LLA no deja de generar efectos colaterales. ¿Estarán todos los socios de Primero Río Cuarto encolumnados en una misma lista el año que viene? Lo dudo.

¿Pirotecnia cero? Desaprobado

Tras las fiestas navideñas, el periodista acudía a su informante en el Ejecutivo municipal para comentarle sobre la situación de la pirotecnia.

Periodista: Che, ¿puede ser que se tiró mucha pirotecnia en Nochebuena? Por el oeste, fue tremendo…

Informante: No sé cuál será el fenómeno que sucedió, pero fue peor de lo que se esperaba. Venía bajando la intensidad en los últimos años, pero lo del miércoles fue terrible.

P: ¿Faltaron controles?

I: ¡Para nada! De hecho, no sé si vio, pero se decomisaron más de 15 millones de pesos en productos. Está prohibida la venta, pero algunos esquivan la ley. En las redes estuvo que arde el tema…

P: ¿Por qué lo dice?

I: Salió un empresario del rubro a decir que la gente está de acuerdo con tirar pirotecnia, basándose en una encuesta que subió un medio de la ciudad. Está haciendo campaña para que saquen la prohibición. Al rato, le saltaron a la yugular las protectoras de animales y pidieron mayor respuesta del Estado para frenar la práctica.

P: ¿Habrá más operativos en Año Nuevo?

I: Tengo entendido que la Municipalidad va a redoblar los esfuerzos para evitar lo del 25. Esta vez no hubo heridos, pero en algunos barrios no se podía estar tranquilo. Afecta muchísimo a las mascotas, pero también a las personas que tienen hipersensibilidad. Creíamos haber avanzado como sociedad, pero nos damos otra vez la cabeza contra la pared.