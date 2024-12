Por Gabriel Marclé

Pelucas en la UCR-RC

El periodista dialogaba con un dirigente radical sobre el presente del partido y los últimos movimientos de Rodrigo De Loredo, cada vez más cerca de confirmar una alianza con el Gobierno nacional.

Periodista: ¿Qué le generaron los dichos del diputado De Loredo después de reunirse con el presidente Javier Milei? Dijo que lo van a seguir acompañando durante todo el 2025.

Informante: Se veía venir esto desde que no puso ni las manos para defender a los jubilados y a las universidades. Le concedo que tiene mejor timing que Luis Picat, que tramitaron su expulsión del partido por votarle todo al presidente. Rodrigo es más vivo y se alejó del lío de aquellos días para confirmarse amigote del presi. Y ahora lo empezamos a ver en Río Cuarto. Los “peluca” empiezan a infiltrarse…

P: Algunos dirigentes se empezaron a subirla al bote de los “radicales peluca”. ¿Gabriel Abrile está ahí?

I: Seguro, pero no podemos culparlo. Actúa en consecuencia. Nunca fue crítico al Gobierno y no se expuso a caretearla, cosa que sí hicieron otros que en plena campaña le escribían tuits al presidente alabándolo por ajustar el Estado y ahora dicen que no quieren saber nada con las ideas de la libertad.

P: Palo para Gonzalo Parodi, ¿no?

I: Todos sabemos lo que pasó. Eso sí, me parece mucho más consistente con la identidad del partido la postura que están adoptando ahora los de su grupo. Por lo menos no caen en la de comerse un asado con el alfil radical del presidente en Córdoba y después criticarlo a Milei cuando les ponen un micrófono en frente. Muy parecido a lo que hacía Rodrigo hace unos meses…

P: ¿Lo dice por alguien en particular?

I: Una cosa es ser y otra es estar. Si decís ser algo, no estés donde demostras no ser eso.

P: ¿Es acaso un acertijo?

I: No, pero a ver si le soy más claro. Hace un rato lo escuché en un medio al presidente del Circuito Centro, Marcos Curletto. Dijo que el radicalismo es opositor y que los diputados que quieren aliarse con Milei tienen que entender eso. No sé si logro ver su postura, porque hace unos días salió que estuvo en el asado con De Loredo junto a Abrile y otros. Por eso, si vas a decir que sos opositor al Gobierno, no sonrías para la foto con el tipo que quiere aliarse con el Gobierno. Es contradictorio. Al menos, la gente de Parodi decidió que no iba a estar en ese asado para no quedar pegados…