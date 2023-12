Por Yanina Soria

Más de 255 intendentes y jefes comunales de los 427 municipios que componen el mapa provincial, están estrenando título en la función Ejecutiva.

El cepo a la re reelección derivó en un recambio mayúsculo de autoridades en el interior cordobés poniendo fin a poderíos hegemónicos que, en algunos pueblos y comunas, significó terminar con periodos de dos o más décadas con un mismo alcalde al frente de una comuna, abriendo un nuevo periodo en el municipalismo local.

Esos nuevos vientos que soplan a nivel de las intendencias, tendrán un primer correlato en la Mesa Provincia Municipios que debutará el año que viene bajo la órbita del flamante ministro de Gobierno, Manuel Calvo.

Pues, inexorablemente, con el cambio de bandería política en más de la mitad de los gobiernos locales se abre un nuevo juego de representaciones institucionales en los bloques políticos.

Hasta hace algunas semanas, en ese espacio de diálogo formal e institucional entre el Gobierno de Córdoba y las distintas fuerzas políticas participaban: el bloque de Hacemos por Córdoba representado por el intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, y las intendentas de Despeñaderos, Carolina Basualdo, y de Inriville, Julieta Aquino; por el Foro de municipios UCR, generalmente iban Ariel Grich de Monte de los Gauchos y Oscar Saliba de Huinca Renancó; por la Comupro Marcelo Busos de Salsipuedes y Oscar Fasolis de James Craik; por el Vecinalismo iban Gabriel Musso de Cosquín y Daniel Gómez Gesteira de Carlos Paz; por el Mucora, Daniel Salibi de Mendiolaza y Luis Azar de Tanti, mientras que por el espacio del peronismo K, el Frente Peronista Córdoba, supieron participar Fabricio Díaz de Capilla del Monte y Federico Alesandri de Embalse.

Cuando debute la nueva Mesa esa composición se verá alterada. No sólo porque hay intendentes que ya terminaron sus gobiernos y, por ende, se quedan sin representación como es el caso del Mucora, sino que el resto de los foros atraviesa a su vez sus propios procesos de recambios internos.

Por caso, el radicalismo se disputa en la conducción del Ente una gran interna entre distintas líneas; o la misma Comupro que renovó autoridades, pero de manera transitoria para recién en abril, cuando puedan participar los nuevos intendentes, definirá la nueva comisión. Hasta entonces quien quedó al frente es Guillermo Ristorto de Pampayasta Sud, secundado por la intendenta de Marcos Juárez, Sara Majorel.

Precisamente, la liga de intendentes cordobeses que nació al calor del macrismo busca ahora, no sin menos tensiones, redefinir su identidad política: dejar de ser un espacio tan amigable con el oficialismo para adoptar, en cambio, un perfil más crítico hacia el peronismo. En ese camino, esperan ampliar las bases cobijando a nuevos intendentes del PRO como Adela Arning de Mendiolaza y dotar de mayor protagonismo a ciudades como Villa Allende que ahora conduce Pablo Cornet.

En esa búsqueda y bajo el nuevo esquema de municipalismo, la Comupro chocará en algún punto con el bloque del Vecinalismo que había logrado durante los últimos cuatro años anteriores mayor musculatura política en función a las ciudades que había sumado. No sólo contaba con la adhesión de Carlos Paz siendo que ahora no está claro cómo jugará Esteban Avilés, sino que otras municipalidades como la de Villa Dolores que participaban allí, puede que se corran hacia la Comupro. Al menos eso es lo que buscarán los amarillos que esperan llevarse al delfín de Gloria Pereyra. Cosquín es otra ciudad grande que perdió el espacio del Vecinalismo. Pues con la salida del socialista Gabriel Musso del Ejecutivo municipal ese bloque se queda sin una silla ya que el flamante intendente, Raúl Cardinali, que responde políticamente al esquema del ex senador Carlos Caserio, será parte en la Mesa Provincia Municipios del Frente Peronista Cordobés que, a su vez, seguirá teniendo a Fabricio Díaz de Capilla del Monte como uno de sus representantes.

Y así, muchos otros movimientos entre bloques marcarán el inicio de una nueva etapa de la Mesa.