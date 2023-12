Pasado mañana en la Legislatura cordobesa se debatirá uno de los primeros proyectos clave en la gestión provincial que arranca Martín Llaryora: la ley de seguridad que presentó hace algunos días el ministro del área, Juan Pablo Quinteros. Por lo tanto, en la previa a un intenso debate, pasaron por Alfil TV (viernes 20hs por Canal 10) el presidente del bloque de Hacemos Unidos en la Unicameral, Miguel Siciliano, y el titular de la bancada del juecismo, Walter Nostrala.

“Tengo mucha expectativa puesta en nuestro rol como oficialismo y en el de la oposición. Ojalá podamos tomar decisiones más vinculadas a la gente que a la politiquería, a la chiquita. Debemos sacar la Argentina entre todos o va a ser muy difícil. El desafío con todos los presidentes de bloques es construir el diálogo. Algunos creen que oponerse o agrietar aún más sirve, pero la gente nos está pidiendo que la política se deje de joder. Espero que en la Legislatura podamos construir”, dijo Siciliano.

En tanto, consultado por lo que fue el debate de la semana pasada por la derogación de la ley sobre el Tribunal de Cuentas, Siciliano dijo que “la oposición nos pidió tratar un tema de inmediato”. “Podríamos haber dicho no. Sin embargo, decidimos abrir el tratamiento. Igual que la ley de seguridad que la podríamos haber votado ese mismo día”, señaló.

Sobre el rol de la vicegobernadora Myrian Prunotto y los desempates del miércoles pasado, Siciliano dijo que “la vicegobernadora debió desempatar cuatro o cinco veces en una misma tarde”. “Habla de la paridad, no hay que rajarse las vestiduras por esto”, dijo.

El jefe de la bancada oficialista dijo también que “todos los bloques nos están haciendo aportes a la ley. Podemos ver los artículos, yo no siento que los legisladores de la oposición sean mis enemigos. Al contrario. Entonces, ¿por qué no nos podemos poner de acuerdo?”.

Siciliano también volvió sobre el organismo de control provincial y señaló: “modernizamos e institucionalizamos al Tribunal de Cuentas. Le pusimos plazos, es una ley de avanzada. Es mentira cuando dicen que se le quitaron los controles. No hay ningún gasto que el Ejecutivo pueda hacer sin ser controlado. No sé si se quejan porque quieren controlar o entorpecer”.

Nostrala: “no me sorprendió lo de Spaccessi”

Por su parte, Nostrala dijo que “Juntos por el Cambio está unido”. “Al oficialismo se le complicó y tuvieron que desempatar. Cambió absolutamente la configuración de la Legislatura. Antes marcaban qué se discutía y qué no. Eso cambió”, dijo Nostrala.

En tanto, consultado sobre si lo había sorprendido el rol de Agustín Spaccessi, el legislador libertario que acompañó al oficialismo el miércoles pasado por el Tribunal de Cuentas, dijo: “a mí no me sorprendió lo de Spaccessi”. “En esta sesión queríamos derogar lo del TdC, lo hablamos a Spaccessi y él nos dijo que no nos iba a acompañar. Tenemos la esperanza de que esto sea ley por ley y que no haya un acuerdo definitivo. No sé qué va a hacer Spaccessi, nosotros sabemos que vamos a ser oposición”.

“Terminó la elección de junio y cuando quedó determinado que la oposición iba a tomar el control se concursaron muchos cargos. Nos presentamos en la Justicia porque es inconstitucional esta ley que sancionaron hace semanas y ahora veremos, la Justicia fue timorata con el poder”, dijo.

Nostrala también sostuvo que “estamos en una situación en la que vamos a vivir un ajuste duro y le estamos diciendo a la gente paguen los impuestos que no se van a poder controlar”. Y agregó que reconoce que “cayó mal el cartel, aunque no era ofensivo. Pero si no van a robar… queremos que se visibilice el tema y decirle al oficialismo que estamos a tiempo de dar marcha atrás”.