Abrile: si va por fuera, UCR no descarta pedir su desafiliación

Por Julieta Fernández

Sin certezas sobre la fecha electoral para los comicios municipales del 2024, se acrecientan las especulaciones en torno al lugar que ocupará Gabriel Abrile. El ex candidato a intendente en el 2020 y quien obtuvo el segundo lugar en la interna radical de este año estaría “flirteando” con distintos espacios y no se muestra apurado por cerrar un pronto acuerdo. Aunque el propio dirigente ha enviado mensajes sutiles respecto de una construcción política propia, todavía no se sabe quienes podrían ser sus aliados en ese sentido.

A fines de la semana pasada, el médico compartió una foto en sus redes sociales en la que describió un encuentro de cierre de año con su equipo de trabajo y varios dirigentes que integraron su lista de concejales en la interna de septiembre. “Este espacio va a ser garante de realizar el verdadero cambio que la ciudad demanda. Pensamos y hacemos la política diferente”, expresó el ex candidato en la red social X.

Lo más evidente en los últimos días fue el acercamiento de Abrile a la pata social del partido PAÍS (la cooperativa Granja de Ideas) que tiene como referente al tribuno de cuentas, Yvon Tesio. Desde la línea de Abrile incluso difundieron un taller de RCP que se dictó en la sede de dicha cooperativa y que fue encabezado por el médico terapista. En cuanto al “flirteo” con La Libertad Avanza, hasta el momento pareciera ser una expresión de deseo que se le atribuye más al espacio libertario que al abrilismo (aunque el propio Rodolfo Eiben -ex candidato a gobernador del Partido Demócrata- afirmó que ha mantenido conversaciones con el dirigente radical.

La posibilidad de que Abrile juegue por fuera restaría las chances del candidato Gonzalo Parodi, quien había optado por sumar a la mayor cantidad de extrapartidarios e independientes para evitar la dispersión de votos y fortalecer su espacio frente a un PJ que aún no ha confirmado a su candidato o candidata pero que contarácon el aparato a favor para el próximo turno electoral.

Aún sin comunicados oficiales o resoluciones tomadas, la idea de pedir la desafiliación de Gabriel Abrile por ahora yace en conversaciones dentro de los distintos comités de la ciudad. Por lo pronto, lo más factible que ocurra es que el radicalismo “marque la cancha” al médico y le recuerde que, en caso de competir en otra lista, podrían pedir su expulsión.

Algo similar ocurrió luego de las elecciones municipales del 2020, en las que dirigentes radicales pidieron la expulsión Miguel Ángel Besso, quien había sido candidato a concejal en la lista de Eduardo Scoppa (Riocuartenses por la ciudad). En el caso de Abrile, habría un factor de mayor peso: el médico participó de la propia interna como precandidato y, al igual que los otros dos competidores (Gonzalo Parodi y Gonzalo Luján) se habría comprometido a acompañar al ganador bajo la premisa de que “el que gana, conduce y el que pierde, acompaña”.

Según pudo saber Alfil, los distintos comités de la ciudad (ya sea Centro, Banda Norte o Alberdi) tendrían las herramientas para plantear un posicionamiento respecto de las declaraciones públicas que han hecho otros espacios que consideran sumar a Gabriel Abrile como candidato (el propio Pablo Carrizo, ex concejal de PAIS, lo manifestó en diálogo con el programa Así son las cosas).

Dentro del seno del partido, hay afiliados que ya plantearon su rechazo a un posible acuerdo entre Abrile y la tercera fuerza que favorezca al peronismo para que siga gobernando la ciudad. Por ahora, Abrile se mantiene cauteloso y sin dar señales fuertes hacia alguno de sus posibles aliados pero dio a entender que no descarta avanzar en una construcción propia.

Ante llegada de las fiestas, refuerzan controles contra la pirotecnia

El Ente de Prevención Ciudadana y Gestión Ambiental, en conjunto con Defensa Civil y la Policía de Córdoba, trabajan de manera articulada con el objetivo de bregar por el cumplimiento de la Ordenanza 645 del año 2017, que prohíbe la venta y el uso de pirotecnia en Río Cuarto.

En ese marco, se recordó a la población que la restricción es total, de acuerdo a la normativa que fue sancionada por el Concejo Deliberante y que fue replicada por los municipios que inte-gran el Gran Río Cuarto. “Queremos recordarles a los vecinos y vecinas que está prohibido el uso de pirotecnia sonora. Lo único que está autorizado son los elementos pirotécnicos lumínicos. Los mismos deben ser manipulados por personas idóneas que tengan conocimiento de este tipo de elementos”, explicó el Director de Defensa Civil Javier De Olmos.

Al mismo tiempo, el Municipio recalcó que el teléfono (0358) 4768460 se encuentra habilitado para que los ciudadanos puedan denunciar el incumplimiento de la legislación vigente.

La ordenanza vigente, que fue sancionada por unanimidad por el Parlamento local, tiene por objetivo la protección de la salud humana, la salud animal y el ambiente. Por eso, es reconocida a nivel nacional por especialistas médicos, especialmente pediatras, y por proteccionistas de animales.

Según la Sociedad Argentina de Pediatría, “el uso de la pirotecnia provoca lesiones que muchas veces son irreversibles, por eso resulta necesario extremar las precauciones y no subestimar los riesgos, ya que la vida de un niño puede cambiar de un momento a otro al quedar ciego por uti-lizar juegos pirotécnicos”. Asimismo, se aclaró que “los heridos no necesariamente manejan los explosivos; de hecho, casi la mitad de las personas lesionadas por fuegos artificiales son es-pectadores”.

Finalmente, según la Academia Americana de Oftalmología, “los niños son víctimas frecuentes”. “El 30 por ciento de quienes sufren lesiones por fuegos artificiales durante las fes-tividades se encuentran entre los 15 años de edad o menos”.

Por otra parte, el Municipio informó que la subdirección de Espectáculos Públicos clausuró una fiesta clandestina en una quinta ubicada en Pasaje Las Delicias al 1100, Banda Norte. En el lu-gar, se labraron las actas de infracción correspondientes ya que el espacio no contaba con las habilitaciones municipales. El hecho ocurrió en horas de la madrugada del sábado 16, cuando los agentes constataron que se estaba desarrollando una fiesta con la presencia de más de 150 menores de distintos colegios secundarios. En tanto que en la madrugada del domingo 17, se procedió a la clausura de un evento clandestino en calle Santa Fe 1771, en la cual se detectó presencia 80 personas, entre ellas varios menores de edad.