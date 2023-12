Destruir los planes para construir ciudadanos

Por Javier Boher

El Estado está quebrado. Algunos no lo quieren ver porque no les conviene, pero la realidad es que el sector público no tiene los recursos necesarios para hacer frente a sus compromisos. La realidad nos está mostrando que la idea de que se puede imprimir pesos para pagarle a todo el mundo es una fantasía del puñado de anuméricos que tomó las riendas de la economía durante años.

La falta de recursos obliga a decidir cómo y en qué se gasta. Así como en un hogar que bordea la pobreza no tiene sentido comprar champagne caro antes que carne o verduras, en un país que no puede garantizar el ejercicio de sus funciones básicas (seguridad, educación de calidad, salud primaria) querer imitar a las socialdemocracias primermundistas es un capricho absurdo.

Esa cuestión básica de la economía y la administración choca con una realidad social en la que se prevé un fuerte crecimiento de la pobreza. Tras dos décadas de planes sociales que no ayudaron a reconvertir a los desocupados en trabajadores formales, hoy hay una inercia planera que se contradice con las urgencias presupuestarias del gobierno. En este contexto la administración Milei tiene que hacer todo junto: recortar el gasto público, hacer eficiente el gasto social, frenar la inflación, poner a andar la economía y reactivar el sector privado. Suena imposible.

En ese escenario se van definiendo estrategias políticas y económicas que deben complementarse. Así, cada decisión debe ser la mejor para sumar en todos los campos posibles, equilibrando las exigencias de la racionalización económica con la acumulación de poder. Si el kirchnerismo solo se concentró en lo segundo, los libertarios saben que no alcanza con hacer lo primero.

Es por eso que la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, hizo una serie de anuncios para el área social, que sintetizó en una idea central: el que corta no cobra.

Así en el aire parece algo simple, porque bastaría con eliminar una prestación a quien se pliegue a piquetes y marchas que entorpezcan la circulación del resto de los ciudadanos. Sin embargo, el entramado existente entre organizaciones paraestatales, partidos políticos y dirigentes inescrupulosos es tan denso que si se empieza a tirar del hilo se corre el riesgo de que se desteja la ropa, como en los dibujitos animados. Si nos vamos a lo más complejo, ¿quién iría a tomar lista a los piquetes?¿o piensan controlar asistencia mediante el uso de datos biométricos? En un país en el que no se puede controlar que vayan a trabajar los empleados de los que se tienen todos los datos, esto suena a un exceso de optimismo.

Parte del anuncio es mucho más razonable, empezando por la idea de suspender el diálogo del ministerio con aquellos que promuevan, instiguen, organicen o participen de los cortes. Hay algunos abonados a los canales de televisión, así que no es tan difícil reconocerlos.

El segundo punto es contradictorio: "Auditaremos a todas las organizaciones que entreguen planes sociales eliminando la intermediación". Por eso hay que contratar redactores capaces, porque si se dice que se va a eliminar a los intermediarios no tiene sentido auditar a las organizaciones. Son dos decisiones que no pueden funcionar juntas, pero que funcionarían muy bien por separado. Personalmente me inclino por eliminar la intermediación, asegurando una prestación única y directa al beneficiario, que idealmente debería cumplir horario en una escuela de oficios, centro de capacitación u oficina de empleo hasta que consiga un trabajo.

Hay otro punto interesante en el listado: "A los beneficiarios de planes sociales: sepan que nadie puede obligarlos a ir a una marcha bajo amenaza de quitarles el plan. Vamos a eliminar los certificados de presencialidad que tienen las organizaciones sociales". Si el Estado no puede garantizar la seguridad en buena parte de su territorio, la idea de que el gobierno de un no-partido puede controlar la calle y el funcionamiento de burocracias aceitadas como el peronismo o el Partido Obrero es risible. Si sigue existiendo la intermediación van a seguir tomando asistencia y presionando a los beneficiarios de los planes.

Sin dudas lo anunciado es parte de la estrategia del gobierno para no repetir los errores del gobierno de Macri. Afortunadamente para Milei y Pettovello el contexto hoy es distinto al de hace ocho años. El consenso para el ajuste y los recortes es más fuerte, a la vez que la falta de recursos económicos es mucho más marcada. Ni hablar del desgaste político del kirchnerismo, que desaprovechó el ajuste de Macri por seguir una agenda demasiado ideológica y desapegada de las leyes económicas. Pese a ello, quizás lo anunciado sea más una expresión de deseo que una realidad posible. Las organizaciones sociales van a dar pelea para no perder sus cajas, mientras que buena parte de los beneficiarios no conoce otra forma que la de la sumisión al puntero. Si esto realmente se concretara, el logro iría mucho más allá que la racionalización económica: sería emancipador de los individuos, convirtiendo a muchos en ciudadanos de primera.