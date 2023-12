Por Gabriel Marclé

Cierra el año con un escenario abierto en lo electoral para la ciudad de Río Cuarto que en unos meses -aun no se sabe cuántos- elegirá a su nuevo intendente. “Abierto” porque el resultado no está puesto, pero también porque la cancha donde se jugará el partido presenta cada vez más competidores. Al menos, cada vez más nombres que “se anotan” para entrar en la nómina. El peronismo es el que más precandidatos tiene, aunque se estima que dos o tres nombres se cortan del resto y con un oficialismo detrás de un nombre “favorito”. El radicalismo, que tenía a su competidor salido de una interna, ahora se enfrenta a una disyuntiva luego que uno de sus nombres fuertes ahora plantearía “ir por fuera”. En las terceras fuerzas, parecen lanzarse todos.

De acuerdo a los anticipos que Alfil va confirmando, la elección municipal podría tener más de un peronista, más de un radical y varios más de las terceras líneas, por lo que se podría dar una de las elecciones más numerosas de la historia de la ciudad. Con récords que pisan los nueve candidatos, todavía lejos de las urnas se puede puntualizar casi veinte nombres que aspiran a ir por la intendencia. Este escenario “atomizado” responde claramente al mundo de posibilidades que abrió la última elección nacional, con un Javier Milei que puede servir como prueba del “quien quiere puede”. Y en el oficialismo creen que ellos resultarán más favorecidos por esto.

La lista de precandidatos justicialistas sigue el ritmo de la tensión política y económica: se incrementa a medida que se acerca el fin de año. En las últimas semanas, se contabilizaron lanzamientos por doquier. No fueron solamente Guillermo De Rivas y Adriana Nazario los que activaron la campaña, sino también apariciones sorpresivas como las del abogado Gustavo Dovis, el empresario Juan Osés y el actual subsecretario de Desarrollo Regional de la gestión Llamosas, Gustavo Dova, quien ya tiene en carrera a su hermano, Mauricio Dova, presidente del Tribunal de Cuentas.

Al menos media docena más de peronistas ya tienen pintadas paredes de la ciudad con su nombre junto al “2024” que sugiere sus lanzamientos, un dato que refleja tanto las sospechas por la “pesca” de futuros cargos –“al final todos vamos juntos”, aseguran en el PJ- o el estado de confusión que atraviesa al PJ, con voces que se animan a criticar una supuesta falta de liderazgo en el partido que preside localmente el propio intendente Llamosas.

“Mientras más seamos, mejor para nosotros”, le afirmaba a Alfil un dirigente cercano al llamosismo, donde interpretan este fuerte movimiento de precandidatos como “un detalle” que no influye negativamente en los planes de campaña que coordinan junto al Gobierno provincial. Esta postura nada temerosa se escuda en la certeza es que Llamosas -y Llaryora también- canceló cualquier posibilidad de interna, por más que crezca la insistencia de los sectores más “marginales” del peronismo que llaman a hacer una primaria.

La misma lectura parece aplicarse al mirar a sus opositores. El radicalismo tiene candidato oficial, Gonzalo Parodi, ganador de la interna. Pero la aparición de Gabriel Abrile con deseos de participar “por fuera” del centenario partido han generado confusión y críticas internas en la primera línea opositora. Con la aparición de dos radicales en la línea de salida, las chances se acortan, principalmente porque Evolución radical esperaba -y tenía comprometido- contar con las estructuras de sus rivales en la interna para crecer como fuerza de cara al 2024. El doctor Abrile se expresa cada vez más abiertamente como candidato, con la posibilidad de absorber otras alternativas electorales a su frente. “Quebrados, no tienen chances”, apuntaba un peronista, mientras los radicales evitan hablar de una cuestión terminada: “Seguiremos trabajando para mantenernos unidos”.

Entre las terceras fuerzas siguen apareciendo nombres que aportan a la atomización. El partido PAIS sigue teniendo a Yvon Tesio con ganas de competir, aunque alentando una interna con Pablo Carrizo, aunque también se encuentran coqueteando con Gabriel Abrile para sumarlo. Entre los libertarios, días atrás apareció el ex kirchnerista Eugenio Funes, quien explicitó en redes sociales sus intenciones de competir en 2024, pero también asoman otros dirigentes que pretenden plegarse a las ideas de la libertad para seducir al votante. En el Frente de Izquierda le revelaron a Alfil que “aparecerá algún candidato o candidata” a comienzos del año próximo.

¿Nazario por fuera?

La atomización también podría aparecer entre los nombres más importantes de la carrera peronista por las municipales. “Adriana (Nazario) tiene muy firme la idea de ser candidata y, si no le dan la chance, es una chance que vaya por fuera”, le comentaba a Alfil un dirigente del PJ. Si esto ocurre, se confirmaría la posibilidad de que el peronismo no pueda reconciliar las diferencias que hoy por hoy pesan en las decisiones de la dirigencia y que la ex diputada haga lo de Gabriel Abrile, motivada por la creencia de que es la candidata mejor posicionada. En el llamosismo, donde militan a Guillermo de Rivas, también consideran un escenario de este tipo y lo afrontan con confianza. “Nosotros estamos preparados para todo y no hay cucos”, afirman.

El Paseo de Ferias se instala en el Parque Sarmiento: "Esperando la navidad"

El ya tradicional Paseo de Ferias que reúne a más de 300 expositores de la ciudad y la región volverá a realizarse este sábado 23 de diciembre desde las 17 horas en el Parque Sarmiento. Será, como es habitual, un evento para toda la familia donde se podrán adquirir todo tipo de productos, además de aprovechar las instancias recreativas del espacio verde que fue recuperado por el Gobierno de Río Cuarto.

Cabe recordar que los visitantes tendrán la posibilidad de disfrutar espectáculos en vivo, consumir comidas y bebidas en los food trucks y puestos que se montarán en el predio. En tanto, para los más chicos se habilitarán peloteros y los juegos recreativos que están instalados en el espacio verde más importante del norte de la ciudad. Las actividades se extenderán hasta las 21 horas.

Se tratará de la oportunidad para encontrarse con productos locales y regionales en la previa de la fiesta de Navidad y año nuevo, lo que también presentará un broche de oro para la feria que tuvo desarrollo durante todo el año y reunió a cientos de emprendedores en un mismo espacio.