Diputados: superbloque federal para el poroteo y el juego de Llaryora

El oficialismo cordobés en el Congreso avanzó en lo que llama un “acuerdo parlamentario” para abroquelar a sus ocho diputados de Hacemos por Nuestro País con el bloque de los disidentes de Juntos por el Cambio, Cambio Federal y los nueve de Innovación Federal, bloque que lidera la salteña Pamela Caletti con legisladores de cuatro provincias, a los que podría sumarse la Coalición Cívica, en una sumatoria que “por ahora” da 32 y que buscará dar gobernabilidad con matices al gobierno de Javier Milei y tener peso propio en el cuerpo.

La idea es ambiciosa y se sustenta en la debilidad parlamentaria de La Libertad Avanza y en el interés en poner coto a la influencia de “las dos torres” de la cámara baja, el PJ “kirchnerista” nucleado en Unión por la Patria, cuyo bloque de 101 miembros es primera minoría, y el PRO que conduce Cristian Ritondo. Es, en todo caso, una puja por el manejo de los hilos sobre el oficialismo y el paquete de DNU que al cierre de esta nota anunciaba Milei, que deberán pasar por la comisión bicameral de revisión, o el mega proyecto de ley ingresaría para ser tratado en sesiones extraordinarias.

Para la comisión revisora de DNU, el espacio federal impulsa al exmacrista Nicolás Massot, considerado un “parlamentarista” y exjefe del bloque PRO durante el gobierno de Mauricio Macri. “La prensa lo va a llamar interbloque, para nosotros es un acuerdo parlamentario”, dijo un cordobés que dio detalles en off del armado. Miguel Pichetto, ex senador PJ y ex compañero de fórmula de Macri, quedará posiblemente como jefe del espacio, aunque hay quienes bregan por el ascenso de un sub50 al rol. El nombre de la nueva alianza seguramente incluirá la palabra “federal” ya que son diez las provincias representadas.

Para el llaryorismo/schiarettismo es un logro político importante en un momento donde el actual gobernador Martini Llaryora y el exmandatario Juan Schiaretti están cerca del esquema Milei, casi a dos bandas: el sanfrancisqueño aportando acompañamiento y su aliado cordobesista moviendo algo más que cuadros propios en el nuevo gobierno. Una versión indicó que Schiaretti estuvo físicamente cerca de la reunión entre los gobernadores y el jefe de Estado en la Casa Rosada, este martes. En cuanto al actual jefe del Panal, dijo mucho su presencia casi como miembro informante post cónclave. “Dentro y fuera del Congreso”, sintetizan los cordobeses. Creen que el nuevo interbloque puede ser la llave para los proyectos legislativos de Milei, que prometen analizar ley por ley aun admitiendo que puede haber “irracionalidades” que tendrán que dejar pasar.

En el poroteo de la Cámara por los lugares de decisión, el acuerdo con el sector Pichetto-Massot, donde también están pesos pesados como Emilio Monzó y Margarita Stolbizer, y el cordobés Oscar Agost Carreño, le sirve a la dupla Ignacio García Aresca-Carlos Gutiérrez para potenciar el juego de sus jefes y negociar los temas que le interesan a Córdoba. Hacemos Unidos por Córdoba mencionan a Caletti como pieza poco conocida pero con volumen propio. Un dato: el bajo perfil del schiarettista Florencio Randazzo en todo este entuerto, luego de sonar fuerte como presidente de la camara baja. “Le toca ser orgánico”, afirmaron los llaryoristas. Lo cierto es que el cordobesismo sale de la estrechez de sus ocho miembros, donde incluso podría haber votos no alineados como el de Natalia de la Sota o los dos socialistas. La intención es seguir sumando para llegar a 40, para lo que cuentan con desprendimientos de otros bloques, del PRO y hasta de UP.

Las comisiones permanentes, repartidas por D´Hont a instancias de Gerardo Martinez, presidente de Unión por la Patria, y de Ritondo, a los que los federales acusan de rosquear con la inexperiencia del presidente de la Camara, Martin Menem, son un foco. El argumento ante La Libertad Avanza corre el riesgo de ver paralizado sus proyectos si las comisiones están en manos de los K y del esquema Ritondo. La carta de presentación fue con una gacetilla de prensa. “Apelando al diálogo profundo y fructífero, hemos logrado aunar la voluntad de 32 diputados de 10 provincias diferentes, con la predisposición para que haya un Parlamento activo y abierto, que debata los serios problemas que enfrenta nuestro país con una impronta productiva y federal. Estamos dispuestos al diálogo y la coordinación con todos los sectores políticos que tengan la buena voluntad que esta etapa compleja requiere”, anunció el espacio.