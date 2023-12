Por Gabriel Silva

En el final de una jornada marcada por la tensión en las calles con las organizaciones sociales que salieron a movilizarse para desafiar el protocolo anti piquetes que había anunciado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el presidente Javier Milei cumplió con el anuncio del mega DNU. El paquete de reformas del Estado que ahora deberá hacer una escala obligada en el Congreso y buscar los votos de la política. De la casta. Esa que anoche volvió a criticar al sostener que “hay una doctrina que considera que los políticos no son Dios. Nosotros hemos venido a decirles que los políticos no sólo no son Dios, sino que son la causa de nuestros problemas porque durante décadas han defendido estas ideas empobrecedoras, mientras ellos se hacían cada vez más ricos”.

Sin embargo, más allá de la intencionalidad literal de volver a cruzar a la clase política, anoche tampoco hubo anuncios de recortes a estos y continuará pendiente la promesa de campaña del líder libertario cuando aseguró que “el ajuste no lo va a pagar el ciudadano de bien, lo va a pagar la casta”. Deuda que sigue en el cajón de Casa Rosada y parece no verá la luz en el paquete de más de 300 reformas que arribarán en el Parlamento.

De simbolismos y roles

En un mensaje grabado en horas de la tarde y que se difundió después de las 21, la estética rememoró a otras épocas de la historia argentina. Entre ellas, la aparición de Milei junto a todos sus ministros rememoró a un anuncio de la primera parte de los ’90 con el entonces presidente Carlos Saúl Menem.

Gestos que se acentúan si se considera que varios funcionarios del Gobierno libertario fueron parte de la gestión menemista en la década del ’90.

En tanto, la presencia del Gabinete completo, la ausencia de Karina Milei y la participación del economista Federico Sturzenegger en un rol central –parado a la derecha del Presidente- habilitó luego la confirmación de que el extitular del Banco Central en tiempos de Mauricio Macri será el vocero de esta fase. El encargado de defender la batería de decretos que deberán ser refrendados en el Congreso será Sturzenegger a partir de hoy mismo.

En tanto, la duda principal ahora es cómo se ejercerá el diálogo legislativo y qué puede pasar con un oficialismo nacional que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras y que, como se sabe, tampoco cuenta con gobernadores de su propio espacio. Lo que evidencia una jugada exageradamente arriesgada que expone a un mandatario nacional que en diez días y horas al frente de la gestión hizo convivir al pragmático con el amateur.

Destrabar esto en el Parlamento, consolidar el acercamiento del PRO y una porción del PJ que reúnan gobernadores no alineados con el kirchnerismo podrá asegurar un desenlace más tranquilo para un debate del que, no caben dudas, será tumultuoso en el comienzo. Para ello, antes alguien deberá domar el discurso de un Milei que anoche volvió a cruzar a una clase dirigente de la que necesita más que nunca sus votos antes de empezar a perder los de la sociedad que lo depositaron en dónde está y con una Luna de Miel que se esfuma en el verano.

La dinámica del DNU implica que se publiquen hoy en el Boletín Oficial y comiencen a tener vigencia desde ese mismo momento. Luego, el tratamiento legislativo después de que el jefe de Gabinete, Nicolás Peña, envíe el paquete al Congreso para que se trate en una Comisión Bicameral que, como cuenta hoy Alfil, podría ser presidida por Nicolás Massot.

Luego de este debate que tiene un plazo de diez días en extraordinarias vendrá la votación en ambas cámaras: si una sola lo trata, el DNU queda vigente, al igual que si ninguna de las dos lo hace. Solo perderá efecto en caso de que sea rechazado por las dos, Diputados y el Senado.

Alquileres, privatizaciones, reforma laboral y más desregulación

El arranque del punteo de Milei anoche en Casa Rosada comenzó por la derogación de la Ley de Alquileres “para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y que alquilar no sea una odisea”, dijo en el comienzo el primer mandatario. Luego continuó por la derogación de la ley de Abastecimiento y de la Ley de Góndolas –en el medio de la escalada de aumentos que diario se ven en los supermercados-, además de la eliminación también de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas.

Con lo cual, le abrió la puerta a la privatización de las empresas del Estado y profundizó en el caso de Aerolíneas Argentinas al impulsar la “autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial” de la empresa.

En tanto, otro de los puntos que alimentará un intenso debate en el Congreso, sobre todo en Diputados, fue en el que anunció la “modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino”.

La lupa en los gobernadores

Después del encuentro del martes se aguarda la reacción de los mandatarios provinciales tras el cónclave en Casa Rosada con Milei. Quiénes darán la venia a sus legisladores para avanzar con las reformas y cuáles serán aquellos que pongan reparos.

En Córdoba, el gobernador Martín Llaryora fue uno de los que parece alineado para no chocar en contra de su electorado, aunque intente poner reparos. Más allá de que, por momentos, por el poder legislativo Llaryora y Milei tengan la misma conducta: al borde del desprecio y lejos del consenso que ambos reclaman, tal como pasó ayer.