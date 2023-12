Milei y Llaryora ahora deberán esperar a Reyes

Por Gabriel Silva

Con la Navidad se fue también la primera quincena intensa de Javier Milei y Martín Llaryora como presidente y gobernador, respectivamente. En el balance, los libertarios, los peronistas y aquellos que interactúan entre ambos enfatizan en el respaldo de una porción importante de la sociedad a las decisiones que se anunciaron; mientras que, en los legislativos, donde necesitan afinar los puentes con la oposición, los gestos navideños no estuvieron a la orden del día y es por ello que deberán aguardar a Reyes.

Sobre todo, en el caso de Milei con las extraordinarias que se inaugurarán a partir de hoy; en tanto que, para el cordobés, la reconstrucción del diálogo con el arco opositor en la Unicameral tendrá que aguardar al período 2024 que comienza en febrero. Antes, por la temperatura que acusó el termómetro en las últimas dos sesiones, la sensación que sobrevuela en la Legislatura cordobesa es que no habrá lugar para ello. Ni siquiera en la última sesión ordinaria que se desarrollará mañana.

“No tuvimos ni un par de round de estudio”, reconoció a Alfil un legislador en la tarde de ayer.

Schiaretti en la línea

Durante el fin de semana de Nochebuena el grupo de Whatsapp de los gobernadores tuvo, además de los saludos navideños, algún que otro comentario acerca del intenso debate que se viene en el Congreso por el DNU y el paquete de leyes que aterrizará desde el Ejecutivo. Llaryora, que pasó la víspera de la Navidad en San Francisco y regresó anoche a la capital cordobesa, estuvo activo, pero no sólo en el chat con sus pares. También hubo diálogo con el exgobernador Juan Schiaretti.

“Juan está al tanto de todas las negociaciones. Por su capacidad de análisis, por el conocimiento y porque entiende, al igual que nosotros, que Milei tiene derecho a poner en marcha su plan de gobierno”, dijo a este diario un ministro provincial.

Afirmación que demuestra que Schiaretti no está corrido de la escena nacional y que tiene injerencia acerca de cómo será el respaldo y la gobernabilidad que se le dará al León.

Tanto en el llaryorismo como en el schiarettismo afirman que la posición es la misma que tuvieron siempre: dar gobernabilidad. Y que el límite será siempre aquello que ponga en riesgo los intereses de los cordobeses.

En el relato llaryorista aquí la prioridad es el campo y las retenciones. Si las entidades del agro aprueban los plazos al esquema de retenciones que pretende imponer Milei, en la Provincia no lo rechazarán en el Congreso. Por eso, esperan que muevan las entidades.

Por el contrario, en Ganancias va a resultar más difícil y en el Centro Cívico repasan la estrategia discursiva. Por el momento, dicen que “lo de Ganancias es el proyecto de Milei, no el nuestro”. Saben cerca de Llaryora que ese punto dentro del interbloque no contaría con el respaldo en Diputados de los socialistas y de Natalia de la Sota. Por ello, tratarán de tomar distancia sin reconocer qué harán hasta que estén en el recinto.

La posibilidad de dar quórum y no acompañar no se descarta. Al contrario, está más firme que nunca para diferenciarse, por ejemplo, del accionar de la oposición en Córdoba la semana pasada cuando dejó las bancas vacías. “Podrían haber dado quórum y votar en contra. No se puede tener espíritu de obstrucción todo el tiempo”, se quejó un llaryorista.

El plan del cordobesismo es avalar lo que envíe Milei y que los resultados juzguen si acertó o no el Presidente. Y reconocen que hay cosas comprensibles dentro del DNU como otras de dudosa implementación como autoría. “A dos semanas de gobierno no se le pueden poner palos en la rueda”, dicen y miran cómo actuarán los opositores cordobeses de Juntos.

Principalmente, cómo actuarán Luis Juez y Rodrigo de Loredo, en el Senado y Diputados, respectivamente. “Allá van a respaldar un ajuste y acá nos quisieron correr por izquierda la semana pasada con el tema de los estatales. Poco coherentes”, razonan los llaryoristas.

Vigilia libertaria y qué ponen en negociación

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara baja tendrá reunión esta tarde a las 18. La bancada que conduce Oscar Zago tiene expectativas en el PJ Federal, el PRO y mira de reojo cómo reaccionará el radicalismo. “Nos dicen una cosa, pero después a los medios o en redes dicen otras y entran en chicanas”, se quejó anoche a este diario un integrante LLA.

En el bloque libertario también reconocen que el diálogo con Llaryora los alcanza, además del que el propio gobernador sostiene con el ministro del Interior, Guillermo Francos.

Dentro de los dos campamentos, tanto entre los libertarios como en el PJ, reconocen que las primeras encuestas posteriores al DNU le son favorables a Milei en Córdoba. Y es por ello que algunos que pivotan en ambos despachos deslizan el respaldo de la militancia del León al accionar de la Policía el jueves pasado que terminó con incidentes y represión.

Al mismo tiempo, en los dos espacios nadie se anima a reconocer si el respaldo del PJ cordobesista está condicionado a los envíos para la Caja de Jubilaciones y la ocupación de despachos nacionales en la provincia que aún continúan vacantes. Igual, ayer un libertario con banca en el Congreso admitió: “todo está en negociación”.

Por último, y como lo adelantó Alfil el viernes pasado, Milei expone a los que no lo acompañen con las reformas en el Parlamento. Llaryora coincide con eso. Mientras, hablan y tejen una relación que califican como institucional, pero que va más allá.