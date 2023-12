Consejo Social Consultivo de la UNC: avances y agenda 2024

Por Francisco López Giorcelli



El Consejo Social Consultivo que encabeza la legisladora provincial Brenda Austin presentó en los últimos días un importante informe de avances acerca de las tareas que llevaron a cabo durante 2023. El organismo convocó durante el último semestre del año a distintos espacios y referentes de la sociedad civil a trabajar en distintas mesas de diálogo donde se identificaron temáticas de interés que involucran a la sociedad en su conjunto.



En este punto hay que destacar la labor de la referente radical Brenda Austin al frente del Consejo, donde supo conjugar en estas mesas de diálogo a distintos sectores que difícilmente se encuentren en otros ámbitos, no porque exista algún tipo de conflicto sino por las diferencias en términos de abordaje de las problemáticas propias de cada sector social que hoy trabaja en el CSC de la UNC.



En estos encuentros, se abordaron los nuevos desafíos del mundo del trabajo, analizando el impacto de las transformaciones tecnológicas en el ámbito laboral. Además, se hizo foco en el eje de “Educación a lo largo de toda la vida” para la formación laboral. Estos talleres aportaron perspectivas valiosas para abordar de manera integral y programática aspectos fundamentales de la educación y la empleabilidad.



Este debate se da en el mismo momento en que el “decretazo” que firmó el presidente Javier Milei propone un cambio de paradigma en torno a derechos laborales y cómo se flexibilizan los mismos bajo la excusa “modernizadora” que trajo mucha polémica y debate en la sociedad. De todas formas, el debate es necesario y que se de desde los distintos sectores que pueden poner en común problemáticas y necesidades aporta a un debate mucho más sincero que hacerlo por la fuerza y sin que se den las instancias legislativas correspondientes.



Pero volviendo al terreno universitario, Austin dijo ante los presentes que “debemos lograr que todo eso que pensamos y proyectamos no se transforme en algo ambicioso que no podamos bajar a la práctica”, por lo que el consejo debe “identificar alguna prueba piloto que nos permita ver qué pasaría si la universidad lleva adelante alguna asesoría, una articulación con el sector productivo, con actores gubernamentales, ministerios o cooperativas de la economía popular. Ese es el principal desafío”, comentó la titular del CSC que de esta forma deja entrever las líneas de trabajo que se preparan para el año entrante.



Al respecto de las principales conclusiones que se elaboraron en en Consejo, y sobre las que se trabajará durante 2024, giran en torno a tres ejes fundamentales: a) trabajar en las agendas de cada grupo, depurando, priorizando y calendarizándolas, esto es diagramar una hoja de ruta que permita abordar las problemáticas de forma ordenada y poder materializarlas dentro de lo que sea realizable.

b) identificar las instancias institucionales de la UNC que deberán ejecutar dichas iniciativas lo que le permitirá a los sectores sociales y al Consejo contar con la estructura universitaria para que puedan llevar a la realidad dichas iniciativas; y c) generar un entramado interinstitucional que permita estrategias horizontales de cooperación para la implementación de estos proyectos. De la mano del punto B, además de la estructura universitaria es necesario tejer relaciones entre la Universidad y los sectores sociales.



Esta agenda seguramente va a estar atravesada por un contexto nacional que se avizora conflictivo por lo que es muy importante tejer estas redes de contención entre sectores de la provincia que puede dar un marco de previsibilidad para poder llevar a cabo los objetivos propuestos. Sería interesante también que se elaboren posiciones o se debata en torno a las modificaciones que acarrea un DNU que se saltea un espacio legislativo totalmente necesario para el desarrollo democratico, algo que Austin construye en su narrativa como edil en la legislatura cordobesa pero que hasta el momento no hubo pronunciamientos en torno a lo nacional.



La presentación contó con la presencia del rector Jhon Boretto; la vicerrectora Mariela Marchisio; además de la ya mencionada directora Ejecutiva del CSC, Brenda Austin. Jhon Boretto agradeció la presencia de todas las personas que integran el CSC, valorando el compromiso que significa asistir a estos encuentros. “Es motivo de orgullo esta reunión y este cierre parcial con la presentación del informe de los avances logrados. Hoy nuevamente abrimos el debate y escuchamos las ideas para organizar las tareas y propuestas de trabajo que se desprenden de esta instancia”, comentó Boretto. Y añadió: “Es infinita la cantidad de temáticas y coyunturas que podríamos abordar. Por eso es indispensable enfocarnos en esta propuesta inicial que es el mundo laboral y la educación, sistematizar los acuerdos y proyectar acciones concretas para los próximos meses”, enfatizó el rector.



También la vicerrectora Marchisio valoró el trabajo que está en marcha. “Una misma a veces se cuestiona si vale este esfuerzo por llegar a sectores de la sociedad donde la universidad cuesta que llegue. Pero los escucho a ustedes y me reconcilio con nuestra meta. Quizás no estamos equivocados, tenemos que seguir por ahí y repensar cómo lo estamos haciendo. En ese sentido este trabajo es muy valioso. No sé si ustedes logran dimensionar la cantidad de aportes que nos dieron, lo que nos enseñaron con cada una de sus opiniones, y cómo estos nos ayuda a repensar el 2024 buscando mejorar lo que hacemos y su impacto en la sociedad”, concluyó Marchisio.