UNC: Jhon Boretto aprovecha la espuma baja del conflicto para marcar agenda propia

Por: Francisco Lopez Giorcelli

Es innegable la baja de la espuma en el enfrentamiento entre las Universidades Nacionales y el gobierno de Javier Milei, por lo menos hasta que avance la discusión del Presupuesto 2025 que aún no parece encontrar ni siquiera un dictamen para ser tratado en Diputados.

En este marco, el rector de la UNC, Jhon Boretto tiene una estrategia propia para mostrarse activo tanto dentro como fuera de la Universidad con el eje puesto en la gestión lo que permite mostrarse como un actor articulador de demandas y ejecutor de proyectos.

De esta forma, el día martes el rector recibió en el pabellón Argentina a una delegación extranjera conformada por representantes de diferentes universidades del mundo en el marco de la iniciativa “Study Córdoba” que llevan adelante la Agencia ProCórdoba, Córdoba Acelera, conjuntamente con las 12 casas de estudios del ámbito provincial.

Afianzando aún más la relación que vienen construyendo desde la alta casa de estudios y el Gobierno Provincial que encabeza Martin Llaryora.

La iniciativa del Gobierno provincial representa “el primer paso institucional dado estratégicamente”, según divulgaron. El objetivo de la idea es “consolidar a Córdoba en el mapa educativo global, atrayendo a estudiantes de todo el mundo que tengan interés en una formación de alto nivel, con un entorno académico de prestigio y en permanente innovación” concluyeron desde la Universidad y la Provincia.

En la segunda jornada de dicho evento la comitiva internacional, acompañada por la prosecretaria de Relaciones Internacionales de la UNC, Elena Pérez, fue recibida por las autoridades de la Casa de Trejo.

El rector Boretto fue el encargado de darles la bienvenida y, además de valorar la presencia de la comitiva, se encargó de resaltar el trabajo del personal de la Prosecretaría de Relaciones Internacionales de la UNC junto a la agencia ProCórdoba del Gobierno de Córdoba.

Además del titular de la Casa de Trejo, participaron del encuentro la vicerrectora Mariela Marchisio; el secretario General Daniel Lago; el secretario de Innovación y Vinculación Tecnológica Santiago Palma; y el presidente de la agencia ProCórdoba, Pablo De Chiara.

Los y las participantes de esta primera misión inversa representan al gobierno de Angola; la Universidad EAN (Colombia); la Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa- Recla (Colombia); la Fundación para el Desarrollo y la Formación Académica – Fundefa (Ecuador); el EuroLatin Business Consulting Group (España) y The University of the West Indies (Trinidad y Tobago).

Por otro lado, Boretto también visitó la Facultad de Ciencias Sociales en dónde estuvo dialogando con las autoridades y representantes de los distintos claustros acerca de la crisis universitaria marcada por el gran recorte presupuestario que impulsa el Poder Ejecutivo.

Además del Rector también fueron parte la vicerrectora Mariela Marquisio, el Secretario Gral Daniel Lago y el Secretario de Gestión Institucional Marcelo Sánchez. Las autoridades participaron de una sesión del Honorable Consejo Directivo “con el objetivo de intercambiar lecturas, información y posiciones sobre la realidad universitaria al finalizar un año tan crítico para las Universidades Nacionales” dijeron desde la facultad.

En primer lugar, el rector compartió información sobre la crítica situación presupuestaria de todas las UUNN compartiendo que el foco del problema se centra en la cuestión salarial y su lectura sobre escenarios posibles en el marco del actual debate en la Legislatura Nacional, en el marco del trabajo articulado en forma permanente con el CIN.

Otro tema que abordó fue la postura del Rectorado respecto a la compleja situación que los SRT atravesaron este año. La comitiva rectoral afirmó que la política nunca fue ni será el cierre o privatización de los medios universitarios y reconoció el aporte que la FCS (Sociales) conjuntamente con la FA (Artes) y la FCC (Comunicación) hicieron en dicho proceso. Finalmente informó sobre el trabajo de planificación presupuestaria que la UNC continúa realizando para contar con la mayor previsibilidad posible de la actividad académica, de investigación y de extensión de cara al año 2025.

Posteriormente, consejeros/as y miembros del gabinete decanal plantearon interrogantes y preocupaciones al Rector quien luego más retomó y abordó.

Dichos interrogantes y preocupaciones se centraron en las estrategias de incidencia (políticas, de gestión, masivas, comunicacionales, etc.) que se impulsaron/ impulsarán desde la UNC ante el recorte presupuestario y el constante ataque simbólico contra las Universidades Nacionales por parte del Gobierno Nacional; la importancia de las gestiones de la UNC ante el Gobierno provincial para ampliar la cobertura del boleto educativo gratuito como dispositivo que permite sostener a la comunidad estudiantil en un contexto de empobrecimiento de la población; la necesidad de abordar con mayor celeridad de la resolución de situaciones de violencia de género en el ámbito de la UNC; la solicitud de continuar mejorando el deficiente presupuesto para Ciencia y Técnica y para Extensión Universitaria; y el compromiso de definir un nuevo Plan de Obras de la UNC donde se incluirá el Edificio Integrado de la FCS.

Así Jhon Boretto cierra una semana movida en términos de agenda política y de gestión, algo que le venía costando retomar pero no por una debilidad propia sino por la magnitud del conflicto que se vivió en gran parte del año y que tuvo como protagonistas más que nada a docentes, no docentes y estudiantes en el reclamo por mejoras salariales y presupuestarias.