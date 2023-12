Llamosas trabaja para frenar dispersión de precandidatos PJ

Por Gabriel Marclé

El 2023 del peronismo riocuartense termina con reflexiones obligadas sobre lo hecho hasta el momento para transitar la parte fuerte de la campaña en la que espera conducir al candidato -o candidata- oficialista en la dirección correcta. El deseo es representar los ocho años de Juan Manuel Llamosas intendente con una cara que garantice la continuidad, que la transmita de la mejor manera y genere en el electorado la confianza de que así será. La cuestión del nombre elegido todavía está en proceso de selección, con Guillermo De Rivas, Adriana Nazario y Agustín Calleri compitiendo por la pole. Entre las incógnitas -donde también está la cuestión de la fecha- aparecen certezas: hay casi una decena de peronistas en busca de la candidatura. Allí es donde Llamosas buscará hacer las veces de “ordenador” para integrar a quienes amagan con ir “por fuera” y perjudicar al oficialismo por la dispersión de votos PJ.

Por fuera de los tres nombres con más chances de hacerse con la candidatura de Hacemos, durante todo el año fueron apareciendo dirigentes que comenzaron a pintar paredes con sus nombres y a presentarse públicamente como “precandidatos” que insistían con competir en una interna. Desde Mauricio Dova (el presidente del Tribunal de Cuentas) hasta su hermano (funcionario que fue el último en aspirar a la intendencia), pasaron varios dirigentes más que actualmente no tienen vínculo con la gestión Llamosas. Aparecieron el ex sacerdote Roberto Aguilera, Luis “Tin” Sánchez, el empresario José Osés y el ex funcionario Gustavo Dovis, algunos de los más “ruidosos” entre una nómina que parece haber amesetado su crecimiento.

El comienzo del 2024 no conocerá de vacaciones veraniegas y que ese tiempo será fundamental para, entre otras cosas, lograr acuerdos necesarios para que el peronismo vaya a las urnas en unidad. Por supuesto que esas negociaciones incluyen a De Rivas, Nazario y Calleri, pero también a los antes mencionados como “dispersos” dentro del universo justicialista local. Alfil pudo conocer que, como presidente del PJ y jefe de campaña designado por el mismísimo Martín Llaryora, Llamosas se encomendará al diálogo con cada uno de ellos y formalizará propuestas para que el PJ tenga a una sola lista en competencia, “con todos tirando del mismo carro”.

En ese sentido, algunas voces del justicialismo llamosista anticipan que no se trata de un mero reparto de posibles cargos ya que “sería un error” empezar a repartir lugares sin certezas de lo que pueda ocurrir. “El intendente los convencerá de que, sea quien sea el candidato, el compromiso de todos tiene que estar con una idea de ciudad y que habrá lugar para escuchar las propuestas de todos como parte del proyecto que elegirán los vecinos”, le comentaba a este diario un allegado al despacho del jefe municipal.

En el llamosismo se muestran con confianza de que en los próximos 90 días se puedan forjar esos acuerdos con la mayoría de los que demostraron sus aspiraciones, aunque también reconocen que algunos de los mencionados pueden no estar de acuerdo con la idea y terminarán presentándose para competir con lista propia. “Lo importante es que la gente entienda quienes son los que forman parte de la gestión más exitosa de los últimos 30 años y quiénes priorizan los deseos personales por sobre el proyecto grupal”, afirman.

Pese a la exhibida necesidad de acercar a los críticos que surgen desde adentro, voces cercanas al intendente reiteran lo que Alfil publicó días atrás: no le temen a la atomización de candidatos. Eso sí, sostienen que el mensaje que baja del Panal apunta a sostener la unidad peronista como valor clave y que sigan acoplándose radicales y hasta libertarios.