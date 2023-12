Por Gabriel Marclé

Radicales pescan en río revuelto

El periodista recibía el mensaje de su informante en el radicalismo local, quien llegaba con noticias sobre posibles nuevos acuerdos que se conocerían en los próximos días.

Informante: Yo sé que los peronistas están insistiendo con crear la idea de una oposición rotísima y no los culpo, porque yo haría lo mismo en su lugar. Pero le aviso que del lado de Gonzalo Parodi están preparando unas “bombitas” para largar antes que termine el año. Algunas se van a hacer públicas, pero otras me parece que van a madurar un rato más.

Periodista: Bueno. No sé qué espera para contármelo entonces (risas). Primero, ¿cuál es la que se hará pública?

I: Anote bien el dato y guárdeselo. Parece que en estos días viene a la ciudad Aurelio García Elorrio…

P: No me diga que…

I: Sí, le digo. Su visita es para juntarse con el “Pampa” (apodo de Parodi) para mostrarse interesado en su proyecto e incluso darle apoyo para las elecciones. El doctor movilizaría a sus agentes riocuartenses para que se acoplen a la campaña radical.

P: ¿Encuentro Vecinal se suma a Parodi? Eso es nuevo.

I: Espere a que se concrete, pero ya está en marcha eso. Parece que la campaña va a ir por ese lado, el de meter alianzas sorpresa como la de Eduardo Scoppa y la gente de Respeto. Parece que hay rumores de que algunos integrantes de PAIS están coqueteando para sumarse también. Estuvo Miriam Rodríguez Salvatierra en el brindis de fin de año que hizo Parodi y también en una actividad con las protectoras de animales. No sería sorpresa a esta altura.

P: ¿Y qué me decía de lo que todavía tiene que madurar? No se lo guarde…

I: Le diría que lo tome con pinzas, pero parece que es fuerte la versión de que Parodi ya se juntó con dos o tres de los precandidatos peronistas. ¿Puede creer?

P: Lo creeré cuando lo vea, pero confío en sus datos. ¿Se puede saber con quién?

I: No estoy autorizado para decírselo, pero hay gente que se siente desoída por (Juan Manuel) Llamosas y que encontraron en el “Pampa” un hombro para llorar (risas). No sé si eso se concretará como pase, pero el radicalismo está pescando en el río revuelto de los peronistas.

P: ¿Y Gabriel Abrile?

I: Le digo, los de Evolución siguen convencidos de que terminará jugando para ellos. No la veo yo, pero es lo que dicen todo el tiempo.







Sale o sale el Presupuesto

En la última semana del año, el periodista consultaba con el concejal opositor sobre lo que será también la última sesión ordinaria del Legislativo local en el ciclo 2023.

Periodista: ¿Cómo se preparan para la última sesión del año? ¿Brindarán en el recinto?

Informante: Creo que no estamos para el pan dulce, la garrapiñada y la sidra. Es más, los tiempos se estiraron mucho y la urgencia está en aprobar el presupuesto 2024. Este jueves sale o sale.

P: ¡Claro! Me había olvidado. Se aprueba en segunda lectura. Perdón la distracción, pero no acostumbrábamos a llegar así a la última semana del año.

I: Ni que lo diga. Si lo vemos desde lo estratégico, creo que el Gobierno hizo un buen trabajo con el presupuesto y lo dotó de recursos para mantenerse a flote unos cuatro meses. Seguramente se vendrán actualizaciones porque el 134 por ciento anual les quedó cortísimo.

P: Llamativo lo que me dice. Escuché en la Municipalidad una lectura similar. Se ve que la Navidad los puso coincidentes ¿Lo aprobarán por unanimidad?

I: Del lado nuestro hay quejas que motiven no aprobarlo, pero también se entiende la urgencia del momento. Eso sí, no la van a sacar barata. Al ser la última sesión del año, seguro vamos a tener unos minutos para decirle otra vez al Gobierno lo que venimos reclamando durante todo el año. Será una sesión de balances y tenemos mucho para decir.







Reunión clave

Cuando se reanudaba la actividad municipal después del feriado navideño, el periodista consultaba a su informante en el Ejecutivo municipal por avances en las charlas con el Sindicato de Trabajadores Municipales.

Periodista: Usted que anduvo por la Muni, ¿vio algo llamativo por el tema del paro que el Sindicato hizo el viernes? Me dicen que está tenso todo.

Informante: Bastante picada la cosa. En algunas oficinas hay silencio total y alguna que otra cara mala. Tengo entendido que este miércoles se reúnen. El Ejecutivo convocó a la comisión de paritaria del gremio. Veremos que sale, pero se dijeron cosas feas. Anoche la leía a Jorgelina Fernández (secretaria general del SUOEM-RC) hablar del tema y cómo la había afectado el cruce que tuvo con funcionarios municipales.

P: No leí nada. ¿Qué dijo?

I: Escribió que a los trabajadores municipales les están haciendo pasar un fin de año muy triste, que desde la Municipalidad la acusaron falsamente como nunca en su vida y que pusieron en duda su buen honor. Contó también que el 22 de diciembre los funcionarios brindaron encerrados en sus oficinas mientras los afiliados al sindicato estaban de paro. Pero eso no fue lo más duro.

P: ¿Qué puso?

I: Le cito lo que publicó sobre el Gobierno municipal. “Están lejos nuestro y de su propio Pueblo. Mientras ellos llenaban sus parrillas y mesas, muchos de nosotros tuvimos que decirle no a algo que nos pidieran nuestros hijos, pasar góndolas de largo y calcular como hacer para compartir una mesa con miseria”. Fuerte.

P: ¿Podrán volver de esto?

I: La relación entre la Municipalidad y el Sindicato parece rota, pero se van a sentar a dialogar. A nadie le conviene quedar mal con esto y calculo que el conflicto se va a solucionar. Si no es así, seguro volverán al paro.









“Pesada herencia”, también en Chucul

El dirigente radical de la región dialogaba con el periodista sobre la situación en la Municipalidad de Chucul, que días atrás cambió de intendente.

Informante: ¿Tiene un ratito para escuchar lo que tengo para contarle de Chucul? Es corto, se lo prometo.

Periodista: Lo escucho, atentamente.

I: Seguro habrá visto que varios municipios han declarado la emergencia económica porque se les vino encima la herencia de los intendentes que dejaron el cargo. En la mayoría, fueron gobiernos peronistas, pero también radicales. Chucul es el ejemplo.

P: ¿Qué pasó ahí?

I: En unos días el intendente que asumió, Pablo Viguié, saldrá a informar el estado de situación de la Municipalidad y revelará el desastre que le dejó Luis Poloni. No le puedo pasar números aún, pero dicen que bordea lo escandaloso.

P: Esperaremos los datos entonces.

I: Me parece que después de que se conozca, a (Martín) Llaryora no le van a quedar ganas de tener a Poloni diciendo por todos lados que es aliado suyo. No solo perdió el municipio, sino que ahora le genera un lio que el Gobierno cordobés va a tener que ayudar a arreglar. Pensar que el ex intendente estaba con ganas de pegar el salto y hacerse cargo de la mesa regional del llaryorismo.